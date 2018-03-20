



Iraqakhbar.com Принц Мухаммед бин Салман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман накануне визита в США в интервью американскому телеканалу CBS вновь выступил с антииранским заявлением: «Иран пытается распространить свое влияние в регионе. Так же как Гитлер в свое время стремился к экспансии, так и Тегеран сегодня хочет утвердить свои проекты на Ближнем Востоке. С самого начала многие страны мира, в том числе Европы, не понимали, насколько опасен Гитлер, до тех пор, пока не случилось то, что случилось. Я не хотел бы, чтобы то же самое произошло на Ближнем Востоке».

На вопрос, нуждается ли Саудовская Аравия в ядерном оружии, чтобы противостоять Ирану, принц отметил, что Эр-Рияд не хочет обладать каким-либо ядерным оружием, «но если Тегеран разработает ядерную бомбу, то Саудовская Аравия как можно быстрее разработает свое собственное оружие». В то же время, по словам принца, «Саудовская Аравия не рассматривает Иран в качестве соперника, так как Тегеран слабее Эр-Рияда в плане экономики и обороны». Ранее, будучи с визитом в Египте, Салман, уже фактически правитель Саудовской Аравии, в интервью египетской газете Al-Shorouk назвал Иран наряду с Турцией частью «треугольника зла». Третья часть — это радикальные религиозные группировки.

Ядерный взрыв

Если продолжить рассуждения о так называемых «треугольниках», то один из них, Россия — Турция — Иран, действует на сирийском направлении, реализуя астанинские договоренности. Как сообщил представитель Белого дома, во время визита в Вашингтон гостя из Эр-Рияда «президент Дональд Трамп и наследный принц обсудят противостояние дестабилизирующей деятельности Ирана в Сирии, а также мы включим в обсуждение роль России в поддержке зверств режима Башара Асада в Сирии, попытки Москвы защитить Тегеран от действий США». По его же словам, «дискуссия сосредоточится на том, как совместно заставить Россию заплатить за свою деятельность в Сирии и за поддержку распространения иранских ракет в Йемене», что «влечет риск углубления этих кризисов и может привести к большой катастрофе в регионе». То есть Вашингтон будет пытаться в саудовский «треугольник зла» еще и Россию впихнуть.

Здесь совпадают сразу несколько моментов: турецкие войска взяли Африн, Анкара игнорирует призывы США и Европарламента вывести войска из этого сирийского региона. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «турецкие силы останутся там до тех пор, пока их работа не будет завершена». Более того, Анкара фактически предъявила ультиматум Вашингтону, потребовав договориться по Манбиджу и зоне на восток от Евфрата, где расположился американский спецназ. Как заявил в этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «отношения Турции и США находятся в критической точке, когда они могут либо наладиться, либо полностью прекратиться», а американские эксперты не исключают боевых столкновений между Турцией и США, двумя членами НАТО. Вашингтон отбивается, критикует Анкару, заявляет, что проводимая турецкими войсками в Сирии операция «подрывает усилия по борьбе с ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турецкий солдат

Но впервые в новейшей истории США сталкиваются с серьезным давлением Турции. Эрдоган заявил, что в случае необходимости может провести военную операцию и на севере Ирака. Одновременно российские ВКС совместно с сирийскими правительственными войсками приступили к освобождению от радикальных «оппозиционеров», читай — джихадистов, Восточной Гуты, из которой обстреливают Дамаск. Операция идет. Российский Генштаб сообщает, что Пентагон сформировал ударные группы кораблей, имеющих в распоряжении крылатые ракеты, в Персидском заливе, Средиземном и Красном морях для нанесения удара по Сирии. По мнению ряда российских военных экспертов, американцы «намерены оказать помощь террористическим формированиям «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также боевикам, ведущим боевые действия в Восточной Гуте».

На сей раз и Москва заявляет о готовности более активно противодействовать Вашингтону. Таким образом, Россия и Турция действуют последовательно и идут по пути выдавливания американцев из Сирии. Пентагону придется принимать нелегкие для себя решения: воевать или не воевать против своего союзника по НАТО и с Россией. Другие региональные игроки, судя по всему, выжидают, чем завершится сложившаяся тревожная и крайне сложная ситуация. И больше всех нервничает Саудовская Аравия. Дело в том, что Вашингтон вывел ее в ближневосточной геополитической игре на первые позиции, стимулируя ее военную и политическую деятельность на антииранском направлении. Но катарский кризис создал в регионе еще один «треугольник», Катар — Турция — Иран, что показало: Эр-Рияд потерял Анкару как союзника.

Ничего вразумительного у саудитов не получается и из выполнения «домашнего задания», данного американцами, по сколачиванию нового «исламского военного альянса», целью которого объявлена «борьба с глобальным терроризмом», то есть опять с Тегераном. Как пишет The Washington Post, «формально в качестве членов объединения были заявлены 34 страны, но некоторые из них заявили, что не давали согласия на вступление». Был и существует соблазн разыграть противоречия между суннитами и шиитами, но суннитская Турция оказалась в альянсе с шиитским Ираном, вот незадача. Так что хотя США на Ближнем Востоке всегда пытаются воевать «чужими руками», есть большой вопрос, станет ли такими «руками» Саудовская Аравия, которая до сих пор не может решить свои проблемы в Йемене. Поэтому политика Вашингтона в регионе, особенно по части выстраивания новых альянсов, переместилась в зону неопределенности. Как считает американский журнал The National Interest, США «со своей стратегией зашли в тупик».

Felton Davis Протест против военной интервенции в Йемене, Нью-Йорк, декабрь 2017 года

По всей видимости, в ходе визита в Вашингтон наследного принца Саудовской Аравии и его переговоров с Трампом обычных жестких заявлений ожидать стоит, но вряд ли Эр-Рияд поддастся соблазну перейти «красную черту». Хотя существует и другой сценарий. По мнению катарского издания Ash-Sharq Al-Qatari, «именно Россия сейчас может выполнить роль посредника в урегулировании различных конфликтов, в том числе между Саудовской Аравией и Ираном». Но, по словам профессора политической социологии Университета Катара Маджида аль-Ансари, произойдет это тогда, когда «главные участники многоходовой ближневосточной геополитической комбинации осознают то, что Россия заполнила американский вакуум в регионе, установила баланс, способный стать сдерживающим фактором в региональных конфликтах».

Увы, до этого пока далеко. Скорее всего, противостояние между Саудовской Аравией и Ираном будет продолжаться с использованием приемов опосредованной войны в регионе.