Единственный, кого следовало выбрать из предлагавшихся восьми кандидатов, был ВВП, вот его и выбрали. Всё путём. В стране наверняка есть ещё пара-тройка достойных быть российским президентом кандидатов, хоть несколько-то есть, но их нам не предлагали.

ИА REGNUM Выборы

А из того «меню», которое нам предложили, ВВП самый несомненный, в том смысле, что кандидат от всей России, все другие были кандидатами от частей России, во всех смыслах сепаратистами.

Немного слащаво выборы прошли. «Шли семьями. Музыка играла…», не люблю пафоса и патоки, но уж как прошли. Слава Богу, что прошли.

Так чего же ожидать? Что будет с Родиной и с нами?

Журналисты уже шушукаются подозрительно, пытаясь разгадать, отчего это в воскресенье вечером рядом с Путиным не было Дмитрия Медведева. Из того, что не было, а в 2012 году был, подозрительные журналисты уже заключают, что Медведева ждёт отставка и у России будет новый премьер-министр.

Такая методика догадок похожа на методику западной кремлинологии, когда западные аналитики определяли близость российского вельможи к вождю (Сталину, потом Хрущёву) по месту, которое он занимал на трибуне мавзолея, если рядом с вождём — значит, пошёл на повышение, если с краю трибуны стоит — значит, готовят к опале.

Однажды всё-таки smart журналист высмеял корифеев кремлинологии, предположив, что у стариков, у двух третей членов Политбюро, возможно, слабые мочевые пузыри, и такие предпочитают стоять с краю, ближе к туалету, чтоб успеть выбежать.

Так и сегодня с Медведевым. Что он не был на сцене с Путиным, выглядит загадочно, ох как!

Да ВВП, вероятно, просто не договаривался с Медведевым, что они выйдут на сцену вместе в вечер электорального триумфа ВВП.

А когда отвечал на вопросы по поводу состава нового кабинета, вовсе и не кривил душой, сообщив, что определится с составом кабинета министров потом.

Единственное, на что стоит обратить внимание по поводу премьера, что в 1999 году передача власти от Ельцина к Путину действительно и произошла посредством назначения ВВП вначале премьером.

Так что не исключено, что и следующая передача власти состоится через назначение преемника вначале премьером. Но ведь Медведев и так премьер.

Мне представляется, что Медведев всё же наиболее подходящий для ВВП преемник. Медведев остался верен шефу, получив скипетр и державу на четыре года, и безропотно отдал Путину трон, когда его срок истёк. ВВП, как нам известно, ненавидит предательство и, следовательно, ценит верность.

Так что преемником, вероятнее всего, давно назначен Медведев.

Minval.az Дмитрий Медведев

А если не он, то бессмертная, вечная Валентина Ивановна Матвиенко. Саркофаг, а не женщина, заставляющая нас вспомнить о могучих женщинах Египта и Рима и курганных дамах в честь богини плодородия Деметры. Надёжные источники утверждают, что на судьбоносном Совете Безопасности, решившем судьбу Крыма, Валентина Ивановна выступала за воссоединение Крыма с Россией. Молодец, Валентина Ивановна!

Что же будет ?

Украина. Ходят слухи, что Россия вознамерилась сдать ЛНР Украине. Оттого, мол, и Корнет и Пасечник вместо Плотницкого поставлены. Про Плотницкого опять же слухи распространяются, что он находится в тюрьме, в «Новых Крестах» под Петербургом.

Британия огрызается на нас, невоспитанные эти брутальные задиры, лорды и министры (только послушайте задыхающиеся истеричные речи БОриса, который Джонсон, на его родном английском, он звучит как гротескный актёр, изрыгающий Шекспира!), но такое впечатление, что Британия уже даёт задний ход всё же, идёт на попятную.

У них уже распространяется новая версия отравления: якобы сухое вещество подложили в вентиляционную систему автомобиля BMW, принадлежавшего Скрипалю-старшему, а не подсунули в багаж его дочери в России (поскольку та версия выглядела уж вопиюще неправдоподобной: перевозка нервно-паралитического вещества на воздушном судне, подумать только!) .

Такое впечатление, что приедут международные эксперты, и по их выводам Великобритания помирится с Россией.

И Россия не откажется помириться, Владимир Владимирович ведь стремится к интеграции в систему международных отношений. Он не раз сетовал на то, например, что США не понимают Россию, он хотел бы, чтобы понимали, и высказывал свою горечь от непонимания Оливеру Стоуну.

Сирию, вероятнее всего, разделят, причём самым причудливым образом.

Мне кажется, Россия готова предать и Иран, и Турцию, их интересы, и Башара Асада заставить смириться с грядущим расчленением страны, в обмен на американскую дружбу.

Турки взяли Африн, Башар Асад посетил полуотвоёванную Восточную Гуту.

США, поддерживавшие курдов и разбомбившие в качестве жеста поддержки 7 февраля у Евфрата российских добровольцев из ЧВК, как-то странно апатично отвернулись от Африна и от турецкой активности там. Между тем это в высшей степени антиамериканская активность.

Такое впечатление, что раздел Сирии уже решён и все участники об этом знают.

Но лишь продолжают пудрить мозги нам — простым человеческим массам.

Пугают мировой войной, а её, как пить дать, не будет.

Флегматичный конфуциански жирненький Си-Цзинь-пинь фактически присвоил себе статус коммунистического диктатора. Вот вам и лучшие и самые спокойные ученики в классе, на которых Россия старалась походить!

Я не думаю, что китайская Компартия захочет долго терпеть Си-Цзинь-пиня. Помните студента и танк на площади Тянь-ань-Мынь? Ну так это может произойти ещё раз, Китай болеет теми же болезнями, что и всё остальное человечество, хотя и утверждает обратное…

Khabar 24 Вакантно?

Похоже, мигрантов в Европе ненавидят всё больше и больше, гоняют их с места на место и вскоре, видимо, посадят на баржи и оттолкнут в Средиземное море. Без сомнения, мигрантов много, но европейцев пока ещё больше.

Тем временем в больших европейских городах уберут из канализационных сетей пресную воду. Вода будет технической только, а воду для питья будут поставлять продовольственные магазины и аптеки.

Так и докатимся до неудобного и несчастливого будущего.

Больше никогда не будет хорошо. Всегда будет только плохо и хуже.

Я извиняюсь, что так.

Но, как слепая Ванга, не могу не говорить правду.