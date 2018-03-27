Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что в будущем Соединенным Штатам может потребоваться создание космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил, вызвало два вида ответной реакции, пишет Марк Уиттингтон в статье для американского издания The Hill.

patchesfun Американские штурмовики

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Многие люди, увлеченные идеями научной фантастики, приветствовали заявление Трампа. В эпоху, когда интерес к миссии на Марс и созданию лунной базы получил новый импульс, военные космические миссии являются довольно привлекательной опцией. Некоторые представители палаты представителей США настаивали на создании космического корпуса в течение всего прошлого года. С другой стороны, многие просто не обратили внимания на слова Трампа, поскольку вообще уделяют мало внимания тому, что говорит глава Белого дома.

Nasa Военный метеорологический спутник США DMSP 5D-2/F13

А зачем вообще нужно создавать отдельные космические войска?

До недавнего времени военные операции в космосе предполагали только развертывание на околоземной орбите платформ, позволяющих собирать и передавать информацию. Спутники связи позволяют обеспечить канал коммуникации между воинскими частями в режиме реального времени. Навигационные спутники необходимы для того, чтобы самолеты, боевые корабли и наземные транспортные средства получали информацию о своем местоположении и направлении движения. Разведывательные спутники позволяют получить координаты цели и всю необходимую информацию о возможностях врага.

Теперь США, Россия и Китай разрабатывают оружие, необходимое для уничтожения космических объектов, принадлежащих противнику. Военные каждой из стран непрерывно размышляют о том, как бы ликвидировать космические платформы своих противников. В рамках противодействия таким попыткам могут использоваться активные меры защиты космических аппаратов и их быстрая замена в случае выхода из строя.

Между тем ряд американских политиков, включая сенатора Теда Круза, выступают за создание космических систем противоракетной обороны. Данная идея была озвучена еще в 1980-х годах. Сегодня достижения в области космических технологий и снижение стоимости затрат, связанных с запуском космических аппаратов, предоставляют больше возможностей для создания таких систем, чем 30 лет назад.

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Метеорит

Космическая среда, даже на низкой околоземной орбите, обладает характеристиками, которые отсутствуют в воде, на земле и в воздухе. Вакуум, низкая гравитация, экстремально низкие температуры, радиация — все это характеристики, которые отсутствуют при ведении боевых действий в других средах, поэтому необходимо создание отдельного вида вооруженных сил, которые могли бы обеспечить проекцию американской мощи в космическое пространство.

Помимо борьбы с наземными врагами космические войска Соединенных Штатов также могли бы бороться с внешней космической угрозой. Конечно, речь идет не об инопланетянах, пусть этим занимается научная фантастика. Внешнюю космическую угрозу могут представлять астероиды, приближающиеся к Земле.

Астероид упал на Землю 65 миллионов лет назад в окрестностях полуострова Юкатан, который отделяет Мексиканский залив от Карибского моря. Ударная волна чудовищной силы, огненная буря и последовавшая за этим «глобальная зима» положили конец эпохе динозавров. Случись подобное сегодня, это означало бы гибель человечества.

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hucky Метеориты

Одна из задач космических войск США могла бы заключаться в раннем обнаружении опасного небесного объекта и его уничтожении. Космические войска могли бы решать и мирные задачи, например, запустить операцию по очистке земной орбиты от космического мусора, который представляет опасность для космических аппаратов. Многие эксперты указывают на проблемы, связанные с космическим мусором, но никто не предпринимает практических шагов в данном направлении. Ликвидация космического мусора стала бы большим достижением и позволила бы отточить навыки космических сил в условиях мирного времени.

Космические силы США могли бы превратиться в фактор, сдерживающий начало военных действий в космической среде. С другой стороны, США имели бы возможность вступить в конфликт в случае необходимости.