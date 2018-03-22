Во время выборов президента России 18 марта 2018 года большое внимание среди регионов Большого Урала было приковано к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Предвыборный 2017 год был напряжённым. Но Югра удивила результатом, который оказался выше и по интересу жителей региона к выборам главы государства, и по доверию к президенту России Владимиру Путину.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Югра выступила единой командой

Явка жителей Югры на выборы президента России составила 69,73%. Что на 5% выше результата явки на выборах главы государства 2004 года и 2012-го. За Владимира Путина проголосовали 76,23% жителей региона, что выше результата предыдущих выборов на 10%. Но ещё до момента открытия избирательных участков признаком повышенного интереса жителей Югры к выборам главы государства стало 98%-ное от плана досрочное голосование на отдалённых месторождениях и труднодоступных территориях проживания тундровиков.

«Мы в очередной раз подтвердили: мы думаем о будущем, мы его ответственно выбираем, мы его формируем. Голосуя за нашего президента, мы еще раз подтвердили свою принадлежность к команде президента, выразили поддержку курсу, который проводился все эти годы», — обратился к жителям региона председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков 19 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России

Поддержав президентский курс, жители Югры одобрили и курс губернатора Натальи Комаровой, которая делает упор на горизонталь власти, когда жители региона посредством интернет-голосований вовлекаются в принятие важных для жизни автономного округа решений. Достаточно вспомнить практику всенародного выбора глав департаментов правительства региона. Герб Югры жители Ханты-Мансийского автономного округа выбирали также всем миром. Резонансными являются и открытые пресс-конференции губернатора, где Наталья Комарова доходчиво, каждому журналисту, каждому жителю региона поясняет тонкости, к примеру, бюджетной политики правительства автономного округа и отвечает на весьма неудобные вопросы. Каждый понимает, что его вопрос не останется без ответа и его услышат.

«18 марта 2018 года 788 847 югорчан выбрали президента нашей страны. Из активности жителей автономного округа, которая превышает результаты последних выборов более чем на 5%, следует, что, несмотря на внешние угрозы, мы поддерживаем выбранный Владимиром Владимировичем Путиным курс на сильную Россию. На нас, югорчан, можно положиться. Уважаемые земляки, мы выступили единой командой! Стабильности и процветания нашей России», — прокомментировала Наталья Комарова результаты выборов и поблагодарила каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа за проявление гражданской позиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Молодёжь Югры сделала свой выбор

В Югре, скажем прямо, властям не дают расслабиться. Здесь весьма критичные и требовательные общественники. Политическая жизнь в регионе бурлит, каждый промах региональной власти рассматривается под микроскопом, и поблажек не от кого ждать. Доверили бразды правления, значит, в ответе. Что интересно, Наталья Комарова решилась в конце 2017 года на первую прямую онлайн-конференцию с молодёжью Югры. Обсуждались юношеские инициативы. Молодые люди фонтанировали идеями и доказывали главе региона, что именно их проект полезен Югре и достоин бюджетного финансирования. Общение получилось позитивным, запоминающимся и показало, что опыт разговора на равных с подрастающим поколением необходимо повторять, и даже тиражировать.

«У нас активная молодёжь, — говорит председатель молодежного парламента Ханты-Мансийского автономного округа Николай Заболотнев. — Тому доказательство множество молодых лиц на избирательных участках. Когда-то Югра была регионом вахтовиков. Сейчас люди остаются, пускают корни, создают семьи, появляются потребности в жилье, школах, детских садах, в парках, местах отдыха, спортивных сооружениях. Ещё многое предстоит сделать. Фронт работ огромен. Как представитель молодого поколения Югры, который вырос здесь, хочу отметить, что результаты выборов — это запрос сегодняшних жителей автономного округа на стабильность и спокойное развитие. Если мы с утра до вечера будем митинговать по каждому поводу, проблемы не улетучатся и вмиг не разрешатся. Упор руководства региона на плюрализм мнений многим импонирует. Тебя слышат, с твоим словом считаются. В эпоху интернета нет смысла что-то утаивать. Мы все разные, и необходимо в принятии решений выслушать каждого. И в ходе голосования молодёжь Югры сделала свой выбор. Есть, конечно, люди, которые говорят о натянутости результатов, фальсификациях каких-то. Их право. Но надо понимать, что невозможно сфальсифицировать такой высокий результат. Если бы он был процентами ниже, суть не поменялась бы. Владимир Путин одержал безоговорочную победу, так как дистанция между ним и другими кандидатами в президенты — сотни тысяч голосов. И тем, кто выказывает недовольство результатом, поддерживал другого кандидата, придётся смириться с мнением большинства».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Прозрачность, легитимность, без нарушений

Процедуру выборов главы государства 18 марта 2018 года в Югре наблюдатели назвали беспрецедентно открытой и прозрачной. На 710 избирательных участках работало более трёх тысяч наблюдателей от Общественных палат России и Ханты-Мансийского автономного округа, а также представители кандидатов и различных политических партий. На каждом из участков работало по две видеокамеры для просмотра в режиме онлайн хода голосования.

При высокой явке число жалоб было невелико, отмечает региональный координатор ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Андрей Булыгин. Три жалобы поступило в окружную избирательную комиссию, 12 — в территориальную, и 66 было отработано участковыми избирательными комиссиями на месте. По результатам их рассмотрения нарушений не выявлено.

«Работа наблюдателей велась с момента открытия участков. Причём 21 избирательный участок открылся с 06:00 утра по просьбе нефтяников, работающих по сменам. На что есть соответствующее решение региональной избирательной комиссии. Для мониторинга нарушений использовались все существующие на сегодня средства связи. Большинство нарушений были связаны с расположением видеокамер, которые достаточно было подправить, что и было сделано. Были и ложные, не подтвердившиеся сообщения о якобы нарушениях на участках. Конечно, нам известна информация о неких нарушениях, которые имели место вне мест голосования. Во-первых, мы не уполномочены их разбирать, принимать по ним решение, во-вторых, для работы с подобными заявлениями есть правоохранительные органы. Могу с уверенностью сказать, что именно на избирательных участках все сигналы наблюдателей были отработаны в рабочем режиме, и выборы в Ханты-Мансийском автономном округе 18 марта были максимально прозрачными и легитимными», — заявил Андрей Булыгин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента

Праздник, где рады всем и каждому

Отметим, что 18 марта губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила избирательный участок №581 в Нижневартовске. Здесь работали волонтёры, на плечи которых легла забота о радушном приёме избирателей, были организованы две детские площадки, где малышей развлекали, пока родители голосуют. В медицинском кабинете тут же можно было проверить давление и получить консультацию терапевта.

Участок был оборудован по всем стандартам для голосования людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Для этого были закуплены лестничные гусеничные подъемники. Кроме того, были созданы специальные места для голосования инвалидов-колясочников.

Особое внимание во время выборов президента России было уделено людям старшего поколения. К тем, кто по причине неважного здоровья не мог прийти на избирательный участок, выезжали с переносными урнами для голосования члены участковых комиссий.

Председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут отметил теплоту и уважительное отношение к пожилым избирателям.

«Впечатления потрясающие остались от посещения участка. Словно вернулся в былые времена, когда выборы были праздником. Чай, выпечка, сувениры, викторина на знание истории Югры. Молодёжь меня фотографироваться звала. Люди шли семьями. Факт, что наш лидер Владимир Путин снова стал президентом — это показатель разумности и зрелости нашего общества. Он правильной дорогой страну ведёт, и мы, ветераны, его направление поддерживаем», — поделился своими впечатлениями от выборного процесса Александр Громут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урна для голосования

Югра справилась с непростой задачей

Результат выборов в Югре несколько озадачил и политологов, которые прогнозировали в автономном округе менее успешный результат. Директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что на явку сыграла продуманная подготовка к выборному процессу 18 марта.

«Югра, действительно, удивила результатом. Значительную роль, на мой взгляд, там сыграла синергия факторов. Патриотическая работа по консолидации, мобилизации жителей автономного округа на фоне непростых условий внешнего давления. Мы говорим о стратегически важном для страны регионе, где была проявлена и корпоративная сплочённость предприятий. Также региональные власти приложили немало усилий для того, чтобы каждый житель региона чувствовал значимость своего голоса на выборах. На результат сработала и опора на общественное мнение, активность губернатора Натальи Комаровой. Провести масштабные выборы с высокой явкой без нарушений — с этой непростой задачей в Югре справились», — отметил политолог Дмитрий Орлов.

А Наталья Комарова направила президенту Российской Федерации Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с победой на выборах.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с победой на выборах. То, о чем Вы думаете, те решения, которые Вы принимаете, совпадают с чаяниями моих земляков. Мы сплочены, работаем, готовы идти вперед. Мы одна команда. Мы не подведем Вас, Родину», — говорится в телеграмме.