Процесс распространения демократии и укрепление позиций капитализма после окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций (ООН) превратили США во властелина мировых событий. США воспользовались своим господством, чтобы сделать мир лучше, пишет Хамза Лиакват в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Однако по иронии судьбы данная политика США способствовала созданию серьезных угроз для американского господства, предоставив другим странам возможности для экономического роста.

Недавний провал США в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее по вопросу о признании Иерусалима в качестве израильской столицы показал, что уровень американского политического господства над другими странами постепенно снижается. Экономическая политика КНР и международное неуважение к экологической политике Вашингтона представляют собой дополнительные вызовы американскому политическому господству.

Мировой порядок, возглавляемый США, оказался под угрозой из-за роста потенциальных конкурентов. Проявление неуважения к интересам США на международных форумах связано, в основном, с укреплением позиций КНР и России.

Jakob Montrasio Общественная жизнь в КНР

Между тем, экономический рост стран Юго-Восточной Азии снизил их уровень зависимости от мировых держав. Важно отметить, что Юго-Восточная Азия в ближайшем будущем будет находиться в центре внимания мировых держав. Это стало очевидным, когда администрация бывшего президента США Барака Обамы объявила о своем «развороте» в сторону Азии. Несмотря на националистические лозунги нынешнего президента США Дональда Трампа, маловероятно, что Вашингтон откажется от региональной политики, которой придерживалась предыдущая администрация.

Вопрос заключается в следующем: смогут ли страны Юго-Восточной Азии стать достаточно мощными для того, чтобы бросить вызов Вашингтону и его союзникам в политико-экономической, военной, и, что самое главное, в социокультурной сфере?

Приверженность Трампа популистскому лозунгу «Америка прежде всего» привела к снижению роли США в продвижении демократических ценностей по всему миру. Данная тенденция говорит о том, что авторитет институтов, возглавляемых США, оказался под угрозой. Это касается Всемирного банка, Международного валютного фонда и, возможно, ООН.

Новая стратегия в сфере национальной безопасности США и недавние выдвинутые против КНР обвинения в том, что Пекин использует недобросовестные экономические практики, подтверждают потенциальную угрозу «ловушки Фукидида», когда доминирующая держава опасается возвышения новой державы.

Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

С другой стороны, растущее экономическое значение стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на фоне существующих стратегических ограничений, с которыми сталкиваются страны-участники АСЕАН, говорит о том, что они не смогут превратиться в полноценного соперника. Многие могут этому возразить, но, как подтверждает история, не было случая, когда только за счет экономической мощи достигалось мировое господство. Однако АСЕАН в будущем может превратиться во влиятельный субъект, от которого будет зависеть назначение «королей».

Что касается военной мощи, США находятся на первом месте благодаря своему огромному военному бюджету и объему военных обязательств, которые распространяются почти на все континенты планеты. Однако в данной ситуации авторитет США находится в прямой зависимости от уровня приверженности своим военным обязательствам. С другой стороны, такое положение дел подталкивает соперников к увеличению собственной военной мощи.

Здесь стоит упомянуть недавнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент РФ отметил, что Россия получила вооружение, способное преодолевать системы обороны США. Также воздушные удары России в Сирии и последующая смиренная позиция США говорят о том, что Россия превратилась в потенциального кандидата на мировое господство.

Между тем Китай, как ожидается, получит серьезные военные возможности из-за непрерывного роста военного бюджета и оккупации нескольких стратегических мест в Индийском океане. Противоречия в интересах между США и КНР говорят о возможности конфликта между этими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Гегемон

Экономическая и военная мощь играют важную роль в доминировании на международной арене, однако продвижение социально-культурных ценностей имеет более важное значение. Сейчас в мире доминируют ценности США. Об этом свидетельствует глобальное продвижение демократических ценностей и роль английского языка в международном общении.

Несмотря на рост числа соперников, господство США укоренилось в реальности, которую нельзя изменить за считанные дни, для этого потребуются многие годы. Короче говоря, США будут продолжать оказывать влияние на других, но это влияние уже не будет таким, каким оно было в прошлом. Точно так же рост влияния Китая и возрождение России также стали реалиями сегодняшнего дня. Стабильность этого многополярного мирового порядка будет поддерживаться за счет взаимно гарантированного уничтожения в случае возникновения конфликта.

На самом деле конфликты будут продолжаться, учитывая растущую конкуренцию между мировыми державами в социально-экономической и военно-технической сферах. И последнее, но не менее важное: стабильность этого многополярного миропорядка будет зависеть от политики, которой будут придерживаться великие мировые державы в отношении соперничающих государств, а также стратегических прогнозов военных генералов соответствующих великих держав.