Мальдивская Республика имеет стратегическое расположение в Индийском океане, поскольку обеспечивает жизненно важную связь между Китаем и Европейским союзом в рамках инициативы «Один пояс и один путь», пишет Сабина Сиддикуи в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальдивы

Пекин начал инвестировать средства в инфраструктуру Мальдивской Республики в 2014 году. С этого момента Индия ощутила натиск китайских компаний, работающих на архипелаге. Китай строит мост, который соединит столицу Мале с аэропортом Хулуле, также Пекин подписал с Мальдивами соглашение о свободной торговле и арендовал необитаемый остров Feydhoo Finolhu на 50 лет для развития туристического бизнеса.

Индия предприняла значительные усилия для того, чтобы восстановить свое влияние в регионе, однако деятельность китайских компаний подрывает все усилия Нью-Дели. Непал, Бангладеш и теперь даже Мальдивы вышли из-под контроля Индии. Существует некоторая обеспокоенность, что ситуация на Мальдивах может привести к спору между Индией и Китаем, наподобие территориального спора в районе плато Доклам.

Бывший президент Мальдив Мохамед Нашид, ранее изгнанный из страны, обвинил правительство страны в том, что оно содействует «захвату земли» и разжиганию «исламского экстремизма». В августе 2017 года в столицу Мальдив прибыли три китайских военных корабля для участия в совместных учениях.

«Сейчас три военных корабля КНР находятся в Мале. Такого никогда прежде не было. Мы вообще никогда не видели военных кораблей на Мальдивах. Что всё это значит? Это визит доброй воли или что-то другое?» — заявил Нашид.

Timesofindia.indiatimes.com Абдулла Ямин

Ситуации еще более осложнилась в феврале 2018 года. Президент Мальдив Абдулла Ямин ввел режим чрезвычайного положения, чтобы сдержать продолжающиеся протесты. Нашид публично призвал руководство Индии начать военную интервенцию. В 1988 году индийские военные уже проводили операцию под кодовым названием «Кактус», чтобы предотвратить попытку военного переворота.

Индийские СМИ также призвали к повторению операции «Кактус» и поддержке Нашида. Интересен тот факт, что 11 китайских военных кораблей только что прибыли в восточный район Индийского океана на фоне конституционного кризиса на Мальдивах. Предположительно это было сделано для того, чтобы предотвратить возможную военную интервенцию Индии. Между тем президент Ямин направил специального посланника Мохамеда Саида, чтобы проинформировать дружественные страны, такие как Китай, Пакистан и Саудовская Аравия, о политическом кризисе в стране.

По мере ухудшения ситуации Индия чувствует себя беспомощной, поскольку даже вариант военного вмешательства уже невозможен, угроза установления изоляции и дипломатическое давление также не сработали.

«Китай подрывает влияние Индии на Мальдивах в рамках своих усилий по созданию «жемчужной нити», т. е. цепочки военных объектов… предназначенной для проецирования китайского влияния в Индийском океане», — считает профессор в области стратегических исследований в Центре политического анализа (Нью-Дели) Брахма Челлани.

Shahee Ilyas Мале — столица Мальдив

Официальный представитель Мальдив Мохамед Шайни заявил, что Индии нужно верить в способность страны самостоятельно решать «внутренние вопросы», добавив, что Мальдивы никогда не стремились вмешиваться во внутренние дела Индии, например в ситуацию в Кашмире.

«Почему мы не вмешались в ситуацию в Кашмире и не стали посредником? Потому что это внутренний вопрос», — заявил Шайни.

Также Шайни добавил, что Мальдивы «могут быть маленькой страной», но она обладает «независимостью и чувством патриотизма», подчеркнув, что в прошлом Мальдивы также посещали военные корабли США и Саудовской Аравии, а не только китайские.

«Мы стремимся вести бизнес [с Китаем], но это преподносится так, как будто КНР — это ключевой инвестор. США и другие представители международного сообщества принимают активное участие в большинстве инфраструктурных проектов и проектов в сфере туристического бизнеса», — заявил Шайни.

Ibrahim Iujaz Закат на Мальдивах

Китай призвал отказаться от внешнего вмешательства во внутриполитические дела Мальдивской Республики на фоне появившихся сообщений о том, что индийские спецслужбы готовы к активным действиям. Пекин призвал международное сообщество позволить Мальдивам самостоятельно разобраться со своими внутренними проблемами.

«Китай не станет вмешиваться во внутренние дела Мальдив. Этот важный принцип невмешательства закреплен в Уставе ООН. Мы поддерживаем правительство Мальдивской Республики в поиске возможных решений путем диалога и консультаций с соответствующими сторонами», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.