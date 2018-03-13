Рабочий визит президента Республики Арцах (Нагорный Карабах) Бако Саакяна в США наделал немало политического шума в Баку. Прежде всего потому, что Саакян позиционировал себя в качестве лидера государства, пусть и не признанного пока США. Но сам уровень и характер проведенных им переговоров и встреч в конгрессе с рядом американских законодателей, представителями мозговых центров, с которыми произошел обмен мнениями о ситуации в регионе и перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта, свидетельствует о том, что де-факто визит имел все признаки статуса государственного. Тем более что Саакян обратил особое внимание на развитие отношений между Республикой Арцах и США.

ИА REGNUM

Учитывая, что конгресс обладает серьезным влиянием и широким кругом конституционных полномочий, может оказывать давление на исполнительную власть, активно участвовать во внешней политике, всё это вызвало серьезное политическое раздражение в Баку. Конечно, государственный департамент США мог отказать Саакяну в разрешении посетить страну. Но либо не пожелал, либо не сумел. Буквально за день до визита карабахского лидера американский посол Роберт Секута был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Так бывало и раньше, когда Баку выражал Вашингтону протесты в связи с работой в США представительства Нагорного Карабаха, оказанием финансовой помощи Степанакерту в обход Азербайджана, посещением американских конгрессменов, политиков и журналистов Республики Арцах. Но протесты всегда игнорировались.

Nina Stoessinger Степанакерт, Нагорный Карабах

Поэтому бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза лукавит, когда заявляет, что американское правительство рассматривает визит Саакяна как частный, и это «не должно оказать никакого влияния на стратегические отношения между Баку и Вашингтоном». В этой связи вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова заявила, что «мы видим отношение США к другим странам по таким вопросам, однако в отношении Азербайджана видим полную противоположность». В переводе на обычный язык это означает признание полного провала бакинской дипломатии на американском направлении. Того, что США, будучи одним из сопредседателем Минской группы, имеют свои взгляды и оценки причин и природы нагорно-карабахского конфликта и перспективу его урегулирования. На наш взгляд, такие настроения были отражены в статье для The National Interest бывшего посла США в Армении Джона Эванса, который так и написал:

«Международному сообществу пора приветствовать Нагорно-Карабахскую Республику в семье народов».

Баку по привычке пытается сейчас «убедить» и объяснить ситуацию исключительно деятельностью «армянского лобби» в США, которое всегда было ориентировано на конгресс. Оно действительно сильно, но, как утверждают армянские эксперты, не настолько, чтобы держать под своим контролем законодателей, тем более американскую внешнюю политику. Его эффективность на этом направлении проявляется, как правило, лишь тогда, когда интересы лоббистов и определенной части истеблишмента в Вашингтоне начинают совпадать. Именно этот фактор наводит на мысль о том, что США начинают менять свою политику в отношении к Азербайджану. Возможно, поэтому некоторые азербайджанские эксперты пытаются подать визит Саакяна как «акцию, подрывающую влияние России в регионе» и как «стремление Запада перетянуть на свою сторону Армению». При этом ставка делается на то, что Ереван — это стратегический союзник Москвы, у которой, мягко говоря, не очень хорошие отношения с частью американской элиты.

Но такая «забота» Баку об интересах России выглядит странной. Во многом она объясняется тем, что Турция, стратегический партнер Азербайджана, вступив в клинч с американцами в отношении курдов, перестала пользоваться необходимым политическим доверием со стороны США, а заодно быть каким-никаким, но проводником интересов Азербайджана на западном направлении. В этой ситуации стремление Нагорного Карабаха позиционировать себя в качестве субъекта, а не объекта международной политики, логично и вполне объяснимо. Назначенный в прошлом году министром иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян не раз заявлял о том, что, наряду с участием в переговорах в рамках МГ ОБСЕ, следует добиваться признания независимости Карабаха.

Aysor.am Масис Маилян

Да, у США есть и свой очевидный повышенный интерес к этому вопросу. Он объясняется стремлением держать руку на пульсе в зоне конфликта, способного дестабилизировать ситуацию в Закавказье и не только там. Но вот что касается позиции России, то она выглядит странной, поскольку находится в фарватере проигрывающей дипломатии Азербайджана. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая армянскому журналисту, спросившему о возможности визита в российскую столицу президента Саакяна, сказала, что у нее «нет информации о подобном визите» и что «мы верны нашим обязательствам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и активно помогаем решить эту очень сложную проблему». Хотя давно пора, как это сделали США, одна из стран-сопредседателей Минской группы, признать наличие представительства Республики Арцах в Москве, наладить финансовое и торгово-экономическое сотрудничество со Степанакертом, невзирая на негативное отношение к этому Азербайджана и, возможно, определенных кругов в Армении.

При этом России не придется уговаривать других сопредседателей — США и Францию — добиваться перехода конфликтующих сторон к компромиссным решениям, которые не могут состояться без участия Нагорного Карабаха. Москва, как Вашингтон и Париж, должна говорить о территориальной целостности Азербайджана, но так, чтобы сковать его инстинкты силой навязать решение конфликта. Вот почему прием Саакяна в Вашингтоне не подрывает политику Соединенных Штатов как сопредседателя Минской группы в отношении мирного урегулирования. Теперь нужно организовать прием карабахского президента и в Москве, причем на тех же принципах, как это сделали американцы. Чем быстрее это будет сделано — тем лучше это отразится на российских национальных интересах.