Россия получила Порт-Артур и Дальний от китайского правительства, что называется, в пику немцам и англичанам. Для династии Цин ситуация в этом дальневосточном регионе складывалась не лучшим образом. В ноябре 1897 года Германия захватила территорию Цзяочжоу. Свою сферу влияния в районе Янцзы установила Британия, заключив, кроме того, соглашение о займе.

Японцы в Порт-Артуре. На переднем плане — затонувший броненосец «Полтава»

В этой ситуации Китай был вынужден искать союзника, чтобы как-то противостоять мировым агрессорам. Россия и стала таким союзником, обещая оказать военную помощь, но не забыв о своих интересах. Условием конвенции, подписанной 27 марта 1898 года в Пекине между Россией и Китаем, была аренда двух портов: Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний).

1 Порт Артур. Общий вид. 1904

Это был обоюдовыгодный союз, позволяющий Китаю и России решить свои проблемы. России требовалось соединить железнодорожную магистраль — КВЖД — с незамерзающей гаванью на Дальнем Востоке. Первоначально хотели арендовать Цзяочжоу, но его захватили немцы. А поскольку появились слухи о намерении англичан захватить порты Ляодунского полуострова, в том числе и Порт-Артур, то это была единственная возможность решить насущную для страны задачу — иметь незамерзающий порт на Тихом океане.

Тем не менее в правительстве Российской империи были споры между сторонниками и противниками занятия Порт-Артура и Дальнего. В частности, тогдашний министр финансов Сергей Витте категорически возражал против силового захвата Ляодунского полуострова, предложенного министром иностранных дел Михаилом Муравьевым. Витте настаивал на «экономическом проникновении в Китай», полагая, что реализация сценария Муравьева нанесет непоправимый удар отношениям с Пекином.

3 Порт Артур. Железная дорога и вокзал

А что Муравьев? «Мы пришли помочь Китаю избавиться от немцев, — сообщил он Пекину после захода российских судов в бухты Ляодунского полуострова 4 декабря 1897 года, — мы пришли защищать Китай от немцев, и как только немцы уйдут — и мы уйдём!». Так или иначе, но аренда на 25 лет не предполагала, безусловно, захвата территорий.

Вся эта история началась с захода немецких судов в Цзяочжоу 2 ноября 1897 года. В Пекине вспыхнула паника. Узнав о действиях Германии, один из самых влиятельных сановников Цинской империи член императорского секретариата и коллегии по иностранным делам правительства империи Цин Ли Хунчжан уже на следующий день обратился к России с просьбой ввести свои суда в этот китайский порт. Для России это было чревато прямым конфликтом с Германией. О чем и заявил Николаю II морской министр, так как немецкие суда уже находились в Цзяочжоу. Царь согласился. Однако Китай получил ответ, что Россия не отказывает в поддержке в случае большого столкновения с Германией, но при условии, что «русским судам будет открыто дружеское гостеприимство даже в тех портах, которые недоступны для иностранцев» — возможно, это и есть намек на Порт-Артур — «а также улаживании всех нерешённых вопросов вокруг КВЖД». Ли Хунчжан ничего не ответил Петербургу, опасаясь, что Россия не исполнит своих обещаний.

4 Порт Артур. Туземный город — китайский. 1904

В этот момент Муравьев и предложил занять Порт-Артур. Мнение историков: министр иностранных дел считал этот порт не целью, а средством давления на Пекин. Витте категорически возражал: «то, что могут делать европейцы, мы делать не должны». Его план состоял в том, чтобы подойти к Цзяочжоу и стоять там, пока Германия не покинет этого порта. Такой маневр был чреват конфликтом с Берлином.

На фоне дебатов двух министров из Поднебесной стали поступать тревожные сигналы. Телеграммой 25 ноября сообщалось, что в Чифу (ныне Яньтай) ждут английскую эскадру, по слухам идущую в Порт-Артур. Еще одно сообщение гласило, что 2 декабря англичане заняли бухту Далянь. Оно позже не подтвердилось. Тем не менее в столь тревожной обстановке Россия, промедлив, могла потерять возможный пункт для стоянки флота.

Вскоре российские корабли встали на рейд в Порт-Артуре и Даляне (Дальнем). Витте пришлось поддержать заявление Муравьева, что Россия заняла Порт-Артур исключительно по просьбе Китая и не намерена оставаться там долго, так как у неё есть своя гавань — Владивосток. Впрочем, все знали, что этот дальневосточный порт нельзя использовать круглогодично: на несколько месяцев зимой Владивосток замерзал.

Русский плакат начала русско-японской войны «Посидим у моря, подождем погоды» Дозволено цензурою. Москва, 28 февраля 1904

Страхи Витте были напрасными: Китай спокойно воспринял появление русских кораблей в Порт-Артуре, он больше опасался англичан. В такой обстановке и была подписана 27 марта 1898 года русско-китайская конвенция. Со стороны России — поверенным в делах Александром Павловым, с китайской стороны — членом императорского секретариата и коллегии по иностранным делам правительства империи Цин Ли Хунчжаном.

Конвенция предусматривала использование двух китайских портов на основе 25-летней аренды, а также разрешала прокладку к ним железной дороги от одного из пунктов КВЖД. Свое действие конвенция прекратила досрочно: согласно Портсмутскому миру после Русско-Японской войны в 1905 году права аренды Ляодунского полуострова и южная линия КВЖД отошли к Японии.