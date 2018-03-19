Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 12—18 марта 2018 года стали: католики и православные поддерживают центр для беременных женщин в Ставрополе; джихадисты вновь угрожают Ираку; Израиль готов лишать палестинцев проживания в Восточном Иерусалиме; религиозно индифферентные эстонцы ждут визита папы Римского; страшно подумать, сколько сепаратистов может появиться на Западной Украине и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Избрание папы Римского и его служение является даром для Церкви и человечества; его духовное и церковное значение должно рассматриваться, расцениваться, пониматься в свете веры и деятельности Божьего Провидения», — подчеркнул государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, говоря о пятилетней годовщине избрания архиепископа Хорхе Мария Бергольо папой Римским с именем Франциск, которая отмечается 13 марта. Ближайший сотрудник понтифика, сообщает Radio Vaticana (Ватикан), убежден, что главной чертой понтификата является радость, которая проявляется даже в папских официальных документах. Другие характерные черты — это милосердие и евангелизация, провозглашение Евангелия всякой твари. Кардинал Паролин подчеркнул, что Франциск всегда призывает Церковь шагать вперед, не засиживаться на месте, идет навстречу новому, отказываясь от принципа «всегда так делалось». По мнению госсекретаря, динамизм, которым папа хочет наделить Церковь, может становиться причиной различных суждений, в том числе противоположных. «В некотором смысле я считаю это нормальным, все понтификаты подвергались критике», — сказал он. Но заметил, что критика бывает агрессивной и деструктивной. Такое, по его мнению, нужно «принимать как крест», оно является частью «терновой короны», которую «все мы должны нести, особенно те, кто отвечает за Церковь и играет публичную роль». В свою очередь, к конструктивной критике нужно относиться с вниманием, отметил кардинал.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Диалог с Ватиканом продолжается, мы чувствуем близость папы», — заявил в интервью Vatican insider (Турин, Италия) посол России при Святом престоле Александр Авдеев. Он подчеркнул, что между российскими и ватиканскими дипломатами стало нормой — чего еще не было несколько лет назад — проведение политических консультаций, переписка и встречи на министерском уровне. Это контрастирует с отношениями между Россией и Европой. Растет взаимное уважение между Ватиканом и Россией, идут культурные обмены, например, открытие в Москве выставки, над которой впервые в истории архивы Святого престола и Российской Федерации работали вместе. Растет сотрудничество между Католической и Русской православной церквами. Обе Церкви встретились на конференции в Вене, чтобы вспомнить двухлетнюю годовщину встречи в Гаване папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Есть много планов на будущее. На столе важный вопрос о помощи Сирии — разработан проект по реконструкции католических и православных культовых объектов, которые были разрушены террористами. Изучается вопрос предоставления помощи сирийским больницам — обучение персонала, отправка медикаментов, финансовая поддержка. «Я надеюсь, что в ближайшие месяцы вступит в силу новое положение о выдаче рабочих виз католическим священникам, они сегодня краткосрочные, — сказал посол. — В России живут более миллиона католиков, а католицизм — одна из наших традиционных конфессий. Новый собор будет построен в Москве, думаю, они уже нашли место. Храмы будут построены в других регионах России. Есть проблемы, но они могут быть решены посредством диалога между Церквами и диалога с местными администрациями». Говоря о папе Франциске, российский дипломат отметил, что его усилия «по достижению безопасности, стабильности, решению проблем посредством диалога и переговоров очень и очень важны. Его решительная позиция в отношении всех форм терроризма в Сирии, как и в других странах, также очень ценна. Мы чувствуем, что он близок к нашим позициям».

Авдеев прокомментировал и текущие политические события. В минувшее воскресенье, 18 марта, в России прошли президентские выборы. По словам посла, в них впервые примет участие поколение миллионов молодых людей, которые никогда не жили при Советском Союзе. Но «мы все еще очень молодое демократическое государство, нам все еще нужно три или четыре поколения, чтобы достичь стабилизации и создать хорошо работающие демократические институты». Дипломат упомянул о дискуссиях, которые идут в российском обществе: должна ли российская экономика быть либеральной или ультралиберальной, должна ли это быть экономика с государственным участием, если да — то с каким процентом участия, обычный государственный капитализм или с более массовым участием, с государственной монополией? Еще один важный вопрос касается развития малых и средних предприятий, в советское время их не существовало. Сегодня мы должны выбрать грамотные законодательные инструменты и банковский кредит для их продвижения. Все это очень интенсивно обсуждается. Затем мы должны решить, как быстро должны быть проведены реформы. Быстро, чтобы обеспечить изменения в течение одного поколения, или с нормальной скоростью, что займет от двух до трех поколений? В отношении похолодания отношений России с Западом Авдеев сказал: «Я не хочу никого обидеть, но курс нового президента США очевиден — речь о конфронтации и столкновении, а не о диалоге. Что касается Европы, то она живет в условиях экономического спада».

Комментируя обвинения Лондона в якобы причастности Москвы к покушению на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, посол назвал эту историю «довольно странной». Было бы очень глупо использовать со стороны России газ, который однозначно идентифицируется с нею. Хотя данное вещество «было произведено на военном химическом заводе в Узбекистане. Фабрика контролировалась американцами, которые закрыли ее после того, как убедились, что все производство уничтожено. Еще одна деталь: автором газовой формулы является советский химик, иммигрировавший в США 26 лет назад и проработавший все это время в американских лабораториях. В Великобритании бывший шпион, которого обменяли девять лет назад, был забыт. Но за неделю до нападения Британское телевидение показывает фильм о нем. Затем отправление. И опять странно, что прямо в больнице, куда госпитализировали Скрипаля и его дочь, находилось противоядие от использованного газа». В этой ситуации Россия «официально заявила, что никак не причастна к нападению. Мы заявили, что готовы участвовать в работе совместной комиссии по расследованию инцидента. Ответ был таков: это российский газ и теракт был осуществлен Россией… И все это за неделю до наших выборов! Дочь Скрипаля — гражданка России, среди прочего, наш консул в Великобритании попросил о встрече с ней: она видела виновника нападения. Но англичане помешали визиту. Очень странная и провокационная история, мы возмущены!»

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Меня опять терзают смутные сомнения…

«Церковь в беде» поддерживает католическо-православный проект для беременных женщин, передает Kath.net (Линц, Австрия). Управляющего директора немецкого отделения «Церковь в беде» Карин Марию Фенберт беспокоят показатели абортов и желание некоторых политиков упростить его проведение. Ведь для христиан приверженность жизни вопреки концепции естественной смерти заложена в ДНК. Как отмечает Фенбер, несмотря на то, что в западном обществе растет странная терпимость к абортам, восточные православные Церкви являются примером верности учению Евангелия. Это можно наблюдать, например, в российском Ставрополе, где осенью прошлого года Русская православная церковь открыла приют для 42 обездоленных матерей. Центр предлагает женщинам защиту, поддержку и консультации как альтернативу аборту. Даже после родов женщины могут оставаться здесь со своими детьми, пока не найдут свою собственную квартиру. «Церковь в беде» поддержала строительство этого центра как совместную инициативу представителей Католической и Русской православной церквей. Поддержка беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, в России крайне необходима. «Церковь в беде» также тесно сотрудничает с РПЦ и в других областях, например, поддерживает реабилитационный центр для наркоманов и документирует судьбы христианских мучеников и нанесенный ущерб церквям в Сирии. Как подчеркивает Фенберт, кооперация Католической и Русской православной церквей может принести пользу для новой евангелизации в Европе и демонстрации приверженности жизни, что «гораздо более необходимо, чем когда-либо».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь угрожает Ираку, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). В декабре прошлого года иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о победе над этой группировкой. Однако недавно отряды джихадистов участвовали в вооруженном конфликте низкой интенсивности в провинциях Дияла, Салахуддин и Киркук. Согласно сообщениям, десятки мирных жителей и сотрудников иракских сил безопасности погибли от рук боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возглавляемая США коалиция все еще наносит воздушные удары по джихадистам в преддверии выборов в Ираке, намеченных на май. Но новости поступают мрачные. 11 марта в результате двойного нападения боевиков в провинциях Киркук и Найнава погибло по меньшей мере 25 человек. Мирных жителей заманили на фальшивый блокпост, установленный на шоссе Киркук — Багдад в Дияле, где застрелили до десяти гражданских лиц в ходе только одного нападения. 10 марта несколько членов шиитских ополченцев были ранены вблизи Киркука в результате подрыва самодельной бомбы. Складывающаяся картина указывает на то, что район между территорией, контролируемой правительством Иракского Курдистана, и территорией, контролируемой Багдадом, скатывается в беззаконие. Наиболее важной частью, по-видимому, является богатый нефтью Киркук с окрестностями, земли, которые оспаривают друг у друга Багдад и Эрбиль. Ирак по-прежнему нестабилен.

Израиль готовится принять закон, который позволяет правительству лишать проживающих в Восточном Иерусалиме палестинцев прописки, информирует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Согласно ему, это произойдет в том случае, если тот или иной палестинец будет обвинен в террористической деятельности или другой антиизраильской деятельности, предоставлении ложных данных при получении статуса резидента. Помимо того, правительство сможет депортировать такого человека. Решение будет принимать министр внутренних дел, действия которого можно будет обжаловать в суде по административным делам. В отличие от палестинцев, проживающих на Западном берегу и в секторе Газа, жители Восточного Иерусалима, родившиеся в Иерусалиме, подпадают под действие израильского законодательства, хотя у них есть лишь статус резидента и нет израильского гражданства, да и в принципе никакого нет. По словам директора католического центра правовой помощи — Общества святого Иво Раффула Рофа, израильский законопроект противоречит международному праву, так как в соответствии с ним «Восточный Иерусалим является оккупированной территорией, палестинцы, которые проживают в Восточном Иерусалиме, находятся под оккупацией. Таким образом, Израиль требует, чтобы люди, находящиеся под оккупацией, были лояльны оккупирующей державе». Сторонники законопроекта утверждают, что лица, стремящиеся нанести ущерб Израилю, не должны получать социальные и финансовые выгоды от этого государства.

Дети на руинах. Бейт-Ханун. Сектор Газа

Номинация Джины Хаспел на пост директора ЦРУ не будет простой, предупреждает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Во время обсуждения ее кандидатуры в сенате США могут возникнуть вопросы об участии Хаспел в деятельности секретной тюрьмы в Таиланде, где, как сообщалось, американская разведка пытала заключенных и применяла к ним «усиленные методы допросов». Неясно, принимала ли она сама непосредственное участие в «усиленных допросах», суть которых в лишении сна, унижении, создании болезненной стрессовой ситуации, имитации утопления. Хаспел также подозревают в том, что она настаивала на уничтожении видеозаписи доказательств «усиленных допросов», проводимых оперативниками ЦРУ. «Когда следователь причиняет физическую или психологическую боль, чтобы сломать и разговорить допрашиваемого, я думаю, это явно пытка и моральное зло», — заявил в интервью агентству доктор Кевин Миллер, профессор моральной теологии Францисканского университета Стьюбенвилла. Катехизис Католической церкви гласит, что «пытки с причинением физического или морального насилия для получения признаний, наказания виновных, запугивания или удовлетворения чувства ненависти противоречат уважению к личности и человеческому достоинству». Конференция католического епископата США (USCCB) осуждала использование «усиленных методов допроса» на протяжении многих лет, особенно после того, как специальный комитет сената США по разведке опубликовал выдержки из своего доклада 2014 года «О проведении ЦРУ допросов после террористических атак 11 сентября». Как отмечал епископ Оскар Канту, который в то время был председателем комитета USCCB по международному правосудию и миру, «пытки, описанные в докладе сенатского комитета по разведке, нарушают присущее всем людям и данное Богом человеческое достоинство и являются однозначно неправильными». В письме на имя министра обороны США Джеймса Мэттиса в октябре 2017 года Канту подтвердил, что американские епископы считают незаконным «законодательства о применении пыток, которое некоторые эвфемистически называют «усиленным допросом».

Литва, Эстония и Латвия ожидают визита папы Римского, который должен пройти с 22 по 25 сентября этого года, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Полным ходом идет подготовка в Таллине. Участие в ней принимает небольшая католическая община. Как говорит епископ Филипп Журдан, апостольский администратор Эстонии, это «честь для всей страны». Население республики составляет около 1,3 миллиона человек, где католиков — около семи тысяч на фоне того, что три четверти эстонцев называют себя религиозно индифферентными. Монсеньора не беспокоит, что в подготовке задействованы немногие, так как «эстонцы очень дотошные, иногда медленные, но я верю, что мы это сделаем». Кроме того, в визите папы очень заинтересовано правительство во главе с премьер-министром Юри Ратасом. Новость о приезде понтифика положительно восприняла и Лютеранская церковь, это означает, что в очень плотном графике папы в Таллине, помимо встречи с католиками, будет место и для экуменического мероприятия. Епископ отмечает, что эстонское общество достигло хорошего уровня материальной безопасности, однако духовной безопасности сегодня не хватает. Папа Франциск придет в первую очередь как пастырь, но в равной степени верно и то, что «наши страны и Восточная Европа в целом испытывают определенную степень напряженности с российским соседом». Ни для кого не секрет, что народы Прибалтики живут в страхе. Обосновано это или нет — другой вопрос. Визит понтифика, отмечает апостольский администратор, «послужит делу установления мира».

Белорусский приход святого Варфоломея в Вильнюсе расширяется и мечтает о пробуждении веры среди католиков-белорусов литовской столицы, рассказала Radio Vaticana активный деятель белорусской диаспоры в Литве Людвика Кардис. «До Второй мировой войны мессы на белорусском языке в Вильнюсе, благодаря усилиям отца Адама Станкевича, проводились в костеле Святого Михаила, — сообщила пани Людвика. — Существовала партия «Белорусская христианская демократия», выходила католическая газета «Белорусский источник», выдавались молитвенники для детей и взрослых, множество всякой католической литературы. Но все это прервалось после войны, когда священников начали арестовывать, ссылать в лагеря. Их судьбу была очень трагической: из белорусскоязычных священников вернулись лишь единицы. Вся католическая жизнь затихла». Надежда на перемены появилось с распадом Советского Союза. Уже в конце 1980-х годов в Литве начала быстро возрождаться религиозная жизнь. Тогда у белорусов-католиков Вильнюса возникло желание, чтобы пастырство велось и на их родном языке. Первая месса на белорусском языке в литовской столице была организована в рамках празднования 500-летия со дня рождения Франциска Скорины в 2017 году. Благодаря усердной работе священников религиозная жизнь белорусов-католиков оживилась. Приход постоянно расширяется, люди возвращаются в Церковь.

«Хочу верить, что украинцы будут гордиться своей страной, будут разговаривать на украинском языке даже в Киеве, — заявил в интервью Католицький Оглядач (Львов, Украина) главный военный капеллан Львовской архиепархии, настоятель гарнизонного храма Святых Петра и Павла Степан Сус. — Будем путешествовать, но в то же время будем гордиться тем, где мы живем, и помнить о том, что быть украинцем — это величественно. У меня иногда возникает впечатление, что если бы Польша предоставила всем «карту поляка» и возможность быть гражданином Евросоюза, то страшно подумать, сколько бы сепаратистов появилось на западе Украины. Здесь вопрос о том, человек на самом деле ценит ту землю, ту территорию, историю, контекст, в котором он живет? То, что мы имеем сегодня, — не одно поколение украинцев мечтали иметь. Поколение, которое подрастает, действительно будет любить нашу землю, будет уважать язык, не стесняться быть украинцами, думать и работать над будущим Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт посетил редакцию Сибирской католической газеты (Новосибирск, Россия) и поделился некоторыми подробностями проходившего с 29 января по 3 февраля визита российских католических епископов в Ватикан. Главным стала встреча с папой Франциском, которая продолжалась около двух часов. «В целом можно сказать, что Иоанн Павел II прекрасно знал ситуацию в России и постоянно был «в теме», а папе Франциску нужно было знакомиться со многими вещами заново, — отметил монсеньор. — Мы рассказывали ему о наших радостях и наших проблемах, о наших порой непростых ситуациях: о том, что у нас мало «своих» священников, а приглашение священников иностранных бывает связано с серьезными трудностями, особенно в последние годы, когда ряд священников был просто изгнан. В конгрегации Восточных церквей нами был поставлен вопрос о более основательной поддержке католиков различных восточных обрядов (прежде всего — византийского и армянского), проживающих на территории России. В Конгрегации католического образования я рассказал о двух католических школах, работающих в нашей епархии. Здесь нужно отметить, что других католических школ, кроме этих двух, в России нет. Меня слушали очень внимательно, с большим интересом. По-видимому, руководители ватиканского «министерства образования» даже и не подозревали о существовании у нас таких школ. Префект подчеркнул в разговоре с нами важность инвестиций в воспитание молодежи, поскольку это — инвестиции в будущее». Официальную программу визита завершало посещение российскими епископами государственного секретариата Святого престола. Здесь, по словам епископа Верта, «прежде всего, обсуждались вопросы виз и видов на жительство для священников и монашествующих, которые приезжают помочь нам из-за границы. Говорили о проблеме аннулирования вида на жительство некоторым священникам, что имело место в последнее время. Еще говорили о проблеме невозвращения храмов. Особенно неприятными для нас были известия, недавно поступившие из Барнаула: после многих лет усилий по возвращению исторического, построенного на средства католиков храмового здания в центре города, когда, казалось бы, все документы уже были согласованы и были достигнуты все договоренности, местные власти неожиданно прервали этот процесс. Была также долгая и обстоятельная беседа с кардиналом Паролином. Мы говорили о практических последствиях этого визита, как бы «подводили его итоги». Кардинал был весьма огорчен тем обстоятельством, что о проблемах, поднятых в августе, ему теперь пришлось услышать вновь, что в плане их решения почти ничего не изменилось. Ему теперь придется вновь предпринимать в этом отношении какие-то шаги».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.