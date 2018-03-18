Бюджет США на 2019 финансовый год предусматривает 30%-ное увеличение расходов — до $6,5 млрд — на европейскую инициативу по сдерживанию. Это инициатива предполагает развертывание воинских частей США в ЕС, проведение военных учений, а также другие мероприятия, направленные на сдерживание России и поддержку европейских союзников. Однако в рамках данной инициативы эти союзники Вашингтона настаивают на том, что их собственный уровень приверженности должен остаться неизменным, пишет Джон Дени в статье для американского издания The National Interest.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Как показывает опыт предыдущих американских администраций, которые с середины 1960-х годов пытаются убедить европейских союзников в необходимости справедливого распределения военного бремени, попытка объединения союзников на основе увеличения военных расходов — то, что сейчас пытается сделать администрация президента США Дональда Трампа — никогда не срабатывала. Вместо этого США должны сосредоточиться на расширении различных аспектов своего участия, чтобы заставить союзников больше тратить средства на оборону и поддержание демократических норм у себя дома.

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Несмотря на то, что европейские страны уже потратили миллиарды долларов на развертывание тысяч военнослужащих и потеряли около 900 своих солдат, поддержав США в Афганистане, администрация Трампа сосредоточила свое внимание на вопросе справедливого распределения военных расходов. По правде говоря, большинство европейских вооруженных сил сегодня сталкиваются с дефицитом ресурсов, вследствие чего солдаты недостаточно укомплектованы и плохо оснащены для выполнения задач по поддержанию безопасности. Большинство союзников по НАТО в Европе могут и должны больше тратить на оборону и безопасность.

Кукрыниксы. НАТО

С другой стороны, нынешняя администрация не проявляет необходимой озабоченности относительно укрепления нелиберальных политических практик в Турции, Польше и Венгрии. В течение последних нескольких лет правящие партии этих союзных государств подрывали демократические институты, консолидировали власть и ограничивали независимость неправительственных организаций и гражданского общества.

Чтобы стимулировать увеличение оборонных расходов и поддержание демократии и прав человека, США могли бы предложить некоторые бонусы в рамках европейской инициативы по сдерживанию. Например, чем больше европейский союзник США тратит на оборону, поддерживает независимость судей и гражданского общества, тем больше американских военных лакомств он может получить, включая развертывание дополнительных войск, проведение совместных военных учений и т. д.

К сожалению, данный подход осложнен тем, что «хорошие» союзники Вашингтона получают больше гарантий обеспечения безопасности, чем «плохие» союзники, которые сталкиваются с неопределенностью. Получается, что, с одной стороны, возникает ситуация, при которой различие в уровне поддержки вносит нестабильность в НАТО, что в конечном итоге может подорвать интересы США. С другой стороны, обусловленность США европейскими союзниками и готовность их защищать вызывает вопросы в Москве и открывает двери для ревизионистского авантюризма России, который приведет лишь к стратегической нестабильности. Оба варианта не отвечают интересам США.

Delphi.lv НАТО движется на восток

Вашингтон мог бы использовать стремление стран-членов к престижу и внутриполитическим наградам. Члены НАТО высоко ценят саммиты альянса, поскольку они связаны с престижем и международным вниманием. Например, США могли бы разрешить принимать саммиты НАТО только тем союзникам, которые выполняют требования по увеличению уровня оборонных расходов и развивают демократическое общество.

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Наконец, все союзники жаждут получить инфраструктуру, финансируемую НАТО. Строительство или модернизация объектов НАТО, включая аэродромы и порты, также связаны с престижем. Помимо прочего, это отличная возможность создать новые рабочие места.

Вашингтон должен работать непосредственно через НАТО для обеспечения того, чтобы альянс располагал новой инфраструктурой и объектами в тех государствах-членах, которые имеют хорошие послужные списки в сфере оборонных расходов и укрепления демократии у себя на родине. Аналогичным образом, модернизация существующих объектов должна находиться в прямой зависимости от соблюдения поставленных перед членами НАТО целей. США могут применить данный метод «кнута и пряника» без подрыва стратегической стабильности.