На Ямале закрылись избирательные участки. Идёт подсчёт голосов. Общественные наблюдатели дежурят у мониторов и телефонов. Выборный процесс закончен — время собирать результаты.

Цитата: скриншот из социальной сети ВКонтакте, страница «Избирательная комиссия ЯНАО» УИК закрыт

Лидер Большого Урала

Кто из восьми кандидатов в президенты России станет главой государства, предварительно огласят 19 марта. Напомним, кандидаты в главы государства — Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Борис Титов. Сегодня политологи и эксперты говорят о явке. А она на Ямале — на зависть всем регионам Большого Урала — самая высокая.

По состоянию на 18:00 по местному времени в ЯНАО явка избирателей составила 84,86%, в Тюменской области — 74,59% избирателей, в Челябинской — 60,49%, в Курганской — 57,02%, в Свердловской — 56,5%.

В Красноселькупском районе явка достигла 94%. В Шурышкарском составила 90% от общего числа избирателей. В Надымском районе пока явка составляет 89,4%.Среди городов по явке лидируют Муравленко и Новый Уренгой, где явка превышает 90%. В Ноябрьске — 83,77%, в Губкинском — 79,39%. Торжество электоральной активности!

Ранее в сюжете: В одном из районов Ямала явка избирателей составила 94%

«Достаточно высокая явка на Ямале прогнозировалась изначально. Данные на 18 часов — почти 85% — практически аналогичны показателям президентских выборов 2012 года. После окончательного подсчёта голосов, скорее всего, Ямал преодолеет планку выборов президента России шестилетней давности по явке. Тогда было 93%. В этом году будут, возможно, такие же результаты. Регион стабильный, спокойный, экономически развитый. И в 2012 году не было фактора крымского консенсуса, который дополнительно побуждает людей голосовать за стабильность в стране и регионе», — считает ямальский политолог Эдуард Забродин.

Цитата: скриншот из социальной сети ВКонтакте, страница «Избирательная комиссия ЯНАО» Ямал голосующий

Секрет высокой явки

Погода на Ямале словно подгадала к 18 марта. Два дня мели метели, мешая досрочному голосованию. Ведь на удалённые фактории к тундровикам и на арктические месторождения можно было лишь на вертолёте или снегоходе добраться. Местами члены избиркома были вынуждены на оленьих упряжках «лететь» к избирателям. И такое было. Плохая видимость и метели срывали планы авиаторов и избиркома ЯНАО. Причём руководители предприятий топливно-энергетического комплекса несколько раз дополняли первоначально составленные списки из-за перевахтовки: одни сотрудники уезжают, другие приезжают.

Ранее в сюжете:«Летучий участок»: на Ямале досрочно проголосовали 41 тыс. избирателей

Но 41 тыс. 135 избирателей были охвачены досрочным голосованием к 17 марта, тогда как несколькими днями ранее, 12 марта, в отдаленных и труднодоступных местах проголосовал 23 тыс. 881 избиратель. Поднять досрочную явку за пять дней почти в два раза — это своеобразный подвиг. В Шурышкарском районе досрочное голосование завершилось 28 февраля с показателем охвата 99% от общего числа избирателей.

Кстати, по состоянию на 1 января 2018 года на Ямале числится 355 тыс. 935 избирателей из 538 тысяч населения.

Ранее в сюжете: Избирательные комиссии на Ямале будут работать по 14 часов

Цитата: скриншот из социальной сети ВКонтакте, страница «Избирательная комиссия ЯНАО» По месту работы

В день выборов главы государства 18 марта 2018 года на Ямале по причине скользкого графика вахтовиков 93 избирательных участка открылись в 6:00 утра по местному времени. В Новом Уренгое, Губкинском, Надымском и Пуровском районах — с 7:00 стартовал выборный процесс в Муравленко, Ноябрьске и Тазовском районе. Остальные участки открылись в 8:00 утра. Всего их на Ямале 228.

«На Ямале явка всегда высокая — самый голосующий регион. Целенаправленные подвозы вахтовиков на выборы. Это ли не административный ресурс генералов ТЭК? И если к тебе в удалённый посёлок прилетели люди за сотни километров, разве не проголосуешь?» — рассуждает уральский полтитолог Александр Устинов.

Есть доля истины в словах эксперта. Однако подвозы вахтовиков не спасают югорский результат, который отстаёт от второй по явке на 18:00 18 марта Тюменской области, где досрочным голосованием охвачены были три района.

Фэйковая эпидемия

За прозрачностью выборов в ЯНАО на выборах президента России 2018 года следило всевидящее око 173 видеокамер. Охват, безусловно, не полный и не на всех участках.

За ходом выборов главы государства следили 450 наблюдателей с момента открытия избирательных участков. В работе ситуационного центра, расположенного в Салехарде, приняли участие наблюдатели Общественной палаты, волонтеры регионального штаба «За чистые выборы» и члены ассоциации «Гражданский контроль».

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Молодой юрист Ольга Кучеренко участвовала в нескольких избирательных кампаниях. В президентскую 2018 года она уже выступила координатором ситуационного центра от движения «За честные выборы». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила напряжённость и ответственность выборов главы государства. И масштабность — ведь на шесть лет президента страны выбираем.

«Поступало множество сигналов на горячую линию, по телефону, месседжерам, социальным сетям и электронной почте. Подтверждение получил лишь сигнал из Приуральского района. Женщина проходила на участок через металлическую рамку. Несколько раз звенело. Так скажем. Сотрудник полиции, который следил за безопасностью, высказал нечто некорректное. Избирательница расстроилась. С этим правоохранителем поговорили как следует. Но выборы женщине испортили. В регионе было приложено немало усилий. Чтобы выборы стали для людей праздником. Голосовали наши избиратели с удовольствием. Концерты, фотоконкурсы с солидными призами. Мероприятия для родителей с детьми. А тут — грубость, и человек расстроился, распереживался. Остальные сообщения о нарушениях оказались фэйками. Но мы каждое регистрировали и отрабатывали», — пояснила Ольга Кучеренко.

Подводя предварительные итоги, в целом наблюдатели отмечают на Ямале высокую активность лиц, заполонивших карту выборов ложными вбросами. Были и откровенные придирки: одним не понравилось раннее открытие участков, другим — место для наблюдения. Всплыла информация шестилетней давности, когда в Надыме на одном из участков не хватило бюллетеней, и избирателя попросили перейти на другой.

ИА REGNUM Выборы

Сотрудницы одного из участков Нового Уренгоя были «застуканы» при голосовании по месту нахождения. Как уверяли авторы видео, публично, на глазах у всех якобы осуществляли вброс. Как можно устраивать подобное одним бюллетенем, остаётся загадкой. Если уж вбрасывать, так сразу пачкой!

Настораживают постоянные жалобы на порчу агитационных материалов от наблюдателей одного из кандидатов, но эти случаи зафиксированы и с ними будут разбираться правоохранительные органы.

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«Основная задача, которая перед нами стояла — охватить контролем за чистотой и открытостью процедуры голосования все избирательные участки. Мы добились того, чтобы наши наблюдатели работали и на отдаленных избирательных участках, в частности в Сабетте», — прокомментировал «Красному Северу» задачи ситуационного центра председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

По словам политолога Кирилла Истомина, активными наблюдателями были представители трёх штабов: Владимира Путина, Павла Грудинина и Владимира Жириновского. Остальные были инертны и малочисленны. Два представителя от Бориса Титова, один от Ксении Собчак — на весь арктический регион. Многочисленнее, 40 человек, в ЯНАО были представлены наблюдатели штаба Максима Сурайкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Бесовщина и скучающая бабушка

Цифры, рейтинги, лидерство территорий… В основном не этим запоминаются выборы. А курьёзами. Телеграмм-канал «Мало Ямала» зафиксировал несколько из них. К примеру, когда на избирательный участок пришла адепт секты, не признающей цифры, паспорта и ИНН.

«Бесовщина, говорит, это всё, а вы тут не банк, чтоб паспорт требовать. Собрали вокруг нее консилиум, что говорили — неизвестно, но тетушка ушла довольная с выполненным гражданским долгом!» — передаёт «Мало Ямала».

Или как регистратор на одном из участков беседовала с пожилой избирательницей 50 (!) минут. И куда тут денешься — старшее поколение уважать нужно не только на выборах.

«А один мужчина так хотел проголосовать, что подал заявление на участок по месту нахождения, тогда как он и так на этом участке прописан уж 23 года как. В итоге его вычеркнули из книги по прописке и включили в книгу по месту пребывания. Благополучно проголосовал», — поведал канал «Мало Ямала».

Кстати, ямальцы оценили новшество президентских выборов 2018 года — голосование по месту нахождения, без суеты с открепительными талонами. Более 23 тысяч заявлений в регионе было принято на 15 марта о голосовании по месту пребывания.