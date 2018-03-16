Кем на самом деле является новый кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео? Что он действительно думает о России, Иране, Афганистане и Сирии, задается вопросом М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Cia.gov Майк Помпео

Москва была очень немногословна на фоне увольнения на прошлой неделе 69-го госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвижения на пост главы внешнеполитического ведомства США 6-го директора ЦРУ Помпео. Это весьма любопытный факт, учитывая то, что российские СМИ всегда широко освещают неудачи администрации президента США Дональда Трампа, чтобы подчеркнуть, что американская политика находится в состоянии прострации. Как бы там ни было, Москва, должно быть, вполне довольна выдвижением кандидатуры Помпео. Ранее на фоне постоянных слухов о том, что Помпео в ближайшее время может заменить Тиллерсона, высокопоставленные представители российского разведывательного сообщества совершили неприметную поездку в США в конце января 2018 года.

В состав российской делегации вошли директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Коробов. Несмотря на то, что данные российские официальные представители были внесены в санкционные списки США, Вашингтон все же предоставил визы. Как сообщалось, государственный департамент просто был не в курсе. Существует предположение: Помпео нужно было выслушать их, поскольку он получил директиву от Трампа. Позднее Помпео подтвердил, что провел встречу с представителями российского разведывательного сообщества.

Cia.gov ЦРУ

Помпео также вызвал начальника станции ЦРУ в Москве, чтобы он присутствовал на авиабазе Лэнгли (штат Вирджиния), когда прибудет российская делегация. Безусловно, переговоры имели важное значение для национальной безопасности США и глобальной стратегии Вашингтона. О чем именно шла речь, известно только Помпео и Трампу, а также президенту РФ Владимиру Путину.

Похоже, что увольнение Тиллерсона ознаменовало собой завершение первой фазы внешней политики США в постабамовскую эпоху. Ситуация вокруг данного события была осложнена скудостью интеллектуального содержания и отсутствием реализма, а также противоречиями и конкуренцией, возникшими между высокопоставленными должностными лицами.

В настоящий момент возникает множество вопросов относительно внешнеполитического курса США. Например, что знаменует собой разворот США в сторону Азии в условиях выхода США из Транстихоокеанского партнерства? Как Вашингтон собирается укреплять позиции НАТО, когда ЕС буквально разваливается на части? Как Белому дому удастся заручиться поддержкой КНР для решения северокорейской проблемы без учета интересов Китая в других частях мира?

С другой стороны, очевидна постепенная милитаризация внешней политики США. Увеличение численности войск США в Афганистане, расширение военных миссий вдоль западных границ России и продвижение своих интересов в Сирии, Ираке и Йемене говорят о том, что США готовы поиграть военной мускулатурой для достижения своих целей.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Данное направление внешней политики знаменует собой отход от идеала, которого придерживался предыдущий президент США Барак Обама. По мнению Обамы, интересы США нужно защищать только в том случае, если им грозит непосредственная угроза. Разумеется, роль Трампа в наблюдаемом внешнеполитическом сдвиге является достаточно спорной, поскольку в большинстве случаев глава Белого дома был занят войной с американскими СМИ и, казалось, отсутствовал при принятии многих внешнеполитических решений, предоставив своим генералам широкую свободу действий.

Еще предстоит выяснить, какое именно влияние Помпео окажет на внешнюю политику США и дипломатию касательно России, отношения с которой находились в режиме свободного падения при Тиллерсоне. Однако несомненно, что дипломатия США теперь будет созвучна представлениям главы Белого дома относительно ключевых внешнеполитических вопросов.

Также интересен тот факт, что смена караула в государственном департаменте произошла в преддверии президентских выборов в России. Первые очевидные внешнеполитические изменения после прихода Помпео могут проявиться в Сирии, где американским генералам были предоставлены расширенные полномочия для начала гибридной войны открытого типа против России, Ирана и сирийского президента Башара Асада.