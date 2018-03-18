



Земной шар

«Современный мир переживает серьезную трансформацию, связанную с крушением бывшего социалистического лагеря. Противостояние двух мировых систем, определявшее международный порядок, закончилось. Биполярный мир был опасен разнонаправленностью процессов, ведущих к увеличению разрыва между двумя социальными системами, развивавшимися по противоположным векторам. В результате ситуация в мире была потенциально конфликтогенной. Расширение сферы противостояния двух систем сужало поле договорных процессов, ставило под угрозу безопасность во всем мире». Этими словами Н. А. Назарбаев, бывший руководитель Казахской ССР, начал свое выступление в Лондонском «Чатем хаус» 22 марта 1994 года. Можно предположить, что примерно так же думали и некоторые другие руководители республик бывшего СССР. Сегодня стало отчетливо видно, что эти утверждения были ошибочными и недальновидными. Жизнь показала, что именно отсутствие, а не наличие двухполярного мира ведет к обострению международной обстановки и мировой войне.

Владимир Путин в своем запоминающемся выступлении в 2007 году в Мюнхене скажет диаметрально противоположное утверждению казахстанского лидера: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». Еще через пять лет, в 2012 году в Томске он сделает вывод: «Западу не нужны союзники, ему нужны вассалы». Теперь, в 2018 году пришло: «Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава Российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Такова динамика осознания взаимоотношений России с Западом и ее будущего. Существование двух супердержав не позволяло ни одной из них открыто идти на конфронтацию, принимать поспешные политические и военные решения, чтобы утвердить свою гегемонию в мире. Наличие двух социальных систем делало соревнование между супердержавами бескомпромиссным. Если отодвинуть в сторону предательский проект Perestroyka, приведший страну к развалу, то было очевидно, что СССР по многим показателям превосходил США и государства Западной Европы. Сейчас противостояние России и Запада достигло своего апогея. Уже без формального антагонистического существования разных социальных систем. Стало понятно, что цена вхождения в их «цивилизованный» мир однополых браков — это потеря суверенитета страной. Чтобы избежать этого Россия должна превзойти Запад по всем направлениям. Технологически, экономически, качеством жизни всех своих граждан, опираясь на свои внутренние ресурсы, традиционные ценности и культуру. Достичь этого не просто, придется сделать трудный выбор: или Россия для всех своих граждан или она только для небольшой группы крупных «акционеров» ЗАО РФ.

Ключевой момент и стратегическая задача — восстановление страны. Первым этапом — в границах до 1991 года. При этом «нравится» или «не нравится» кому-либо советский строй, вопрос десятый. Восстановление страны — это вопрос будущего существования России как суверенного государства, и не только ее. У некоторых были, а, возможно, еще остались иллюзии, что Запад примет «обновленную» РФ или какую-либо из новоявленных бывших республик Союза с распростертыми объятиями. Да, конечно, примет при условии «вы будете нашими вассалами». При условии сдачи суверенитета. Потом «партнеры» потребуют разоружения и демонтажа всех ракет и ядерного оружия. Потом — все кончится. Они отберут у наших «олигархов-государственников» все, что нажито «непосильным трудом». И саму эту «элиту» ждет неприглядная участь отработанного материала. Особо «отличившиеся» могут рассчитывать на участие в рекламе пиццы или новых гигиенических прокладок. Западу никто не нужен. У него давно есть и осуществляется стратегический план порабощения всего мира. Новые римляне готовы вновь покорить его. Только такая сверхдержава, как СССР, могла их сдержать. Больше никто. Нравится кому-то Советский Союз или не нравится, повторюсь, значения не имеет, это вопрос жизни и смерти.

Hellerick Карта СССР

Украина. Сделано все, чтобы навсегда оторвать ее от России. Единственный вариант покончить с этой войной и другими подобными конфликтами — восстановить страну. Тогда автоматически исчезают все причины, из-за которых льется и будет литься кровь. Единственная понятная платформа (опять же нравится это кому-то или нет) — это советская власть. Все развивается по спирали, поэтому, конечно, это будет не точная копия той советской власти, которая была. Возможно, она и называться будет иначе. Должна быть проведена тщательная работа над ошибками, чтобы больше они не повторились. Правовым фундаментом такого нового Союза должна и может стать Конституция СССР, которую никто не отменял. Наступает время восстановить законность и утвердить законодательно результаты Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, являющегося высшим проявлением воли народа, который однозначно показал, что подавляющее большинство граждан Советского Союза высказалось «за» сохранение Единой Страны. Безусловная национализация средств производства и стратегических предприятий. Отказ от концессий и липовых инвестиций, посредством которых сотни миллиардов долларов регулярно утекает за рубеж. Все эти деньги могли бы остаться в стране и работать на отечественную экономику. Если мы начнем сами строить заводы полного цикла, проведем новую индустриализацию, то решится вопрос занятости. Сейчас Россия может похвастаться лишь наличием большого арсенала всевозможного оружия. Это, конечно, хорошо. Только как это оружие справится с офшорами, выводом капиталов за границу, безработицей, коррупцией, фактической деградацией целых отраслей производства и сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, науки, образования?

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Если не будет России, и «элиты» российской не будет. Это пока с ней заигрывают, разговаривают, вид на жительство дают. Потом разговор будет другим и коротким. Всем известна судьба Ирака, Ливия и Югославии, их лидеров и «элит». Поэтому восстановление страны жизненно необходимо самой «элите». Ей нужно убрать подальше свои амбиции и честолюбие и сделать все возможное для восстановления страны.

Для решения главной задачи нужна научная идеология как система ориентиров, программ, целей и задач, которая сплотит всех граждан страны перед лицом серьезных обстоятельств. Не надо верить Западу. Выиграть у соперника, играя на его поле, по их правилам (которые эти соперники могут произвольно менять по своему усмотрению в любой момент), да еще и их мячом — невозможно. Если главным критерием выбираются деньги, то всегда в выигрыше будет тот, кто их печатает. К сожалению, мировые деньги печатают не в России. И никакие ракеты с бомбами тут не помогут. Никто воевать с тотальным применением ядерного оружия не будет. Кому нужен Чернобыль на месте России? Никому. Оппонентам России нужны ее ресурсы. Забрать их бесплатно — просто такой «бизнес». Повторюсь, восстановление Союза — это вопрос жизни и смерти, нравился ли он (СССР) кому-либо или нет. И другого варианта не существует. Его просто нет. Только обновленное Единое государство может выстоять и победить в сегодняшнем и будущем, развивающемся в геометрической прогрессии, глобальном противостоянии России и Запада. Упорное же следование программе «либеральных реформ», таким же «ценностям», навязываемым нам извне, не оставит России шансов сохранить себя как независимое суверенное национальное государство.

Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Екклесиаст, 1:6