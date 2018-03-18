



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Переговоры с США достигли определенной точки

Как передает SonDakika.com, пресс-секретарь правительства Турции Бекир Боздаг, выступая после заседания совета министров, заявил, что из-за нападений, совершаемых в последние дни представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) в Германии против турков, Анкара направила дипломатическую ноту Берлину. Боздаг также отметил, что в переговорах с США по поводу ситуации в Манбидже они смогли достичь определенной точки: «Мы очень обеспокоены этими атаками. Во многих городах совершаются нападения на мечети, организации, принадлежащие туркам. Кто-нибудь был пойман? Мы не видели. Мы говорим правительству Германии, что немецкое правительство обязано арестовывать тех, кто совершает эти преступления. Переговоры с США в конечном итоге достигли определенной точки. Мы заявили, что мы не хотим, чтобы в Манбидже присутствовали террористические элементы. Если соглашение не будет достигнуто, Турция решительно настроена очистить зону от террористов».

«Мы не договорились с Турцией…»

Как сообщает TR724, новость о том, что Турция пришла к соглашению с США в отношении вывода «Отрядов народной самообороны» из Манбиджа, была опровергнута американской стороной. «Мы пока не пришли к какой-либо договоренности по Манбиджу. Переговоры с турками продолжаются», — заявила представитель государственного департамента США Хезер Науэрт. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждал, что вместо «Отрядов народной самообороны» контроль над регионом возьмут на себя турецкие и американские войска. Однако эти заявления были сделаны до отставки Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

Реакция Евросоюза на судебные приговоры

Сайт SonDakika.com пишет о том, что делегация Европейского союза в Турции отреагировала на приговоры, вынесенные журналистам в этой стране. Наказание в виде тюремного заключения назначили более чем 20 обвиняемым, в том числе Атилле Ташу и Мурату Аксою. «Мы не раз подчеркивали, что Турции как стране-кандидату необходимо придерживаться самых высоких демократических стандартов и методов. Это, конечно, касается в том числе и свободы слова», — отметили представители делегации. В заявлении также говорится, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Турции и судебными разбирательствами по делам журналистов, что серьезно обеспокоен арестами огромного количества людей и произвольными изменениями, которые вносятся в законодательство по борьбе с терроризмом. По этим причинам ЕС продолжит поднимать эту тему на повестке дня на самом высоком уровне.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

Греция приблизилась к «смертельной катастрофе»

Согласно Sputnik, министр обороны Греции Панос Камменос выступил с заявлением по поводу напряжения в турецко-греческих отношениях, которое возникло после задержания двух греческих кораблей, пересекших турецкую границу, и разногласий по Кипру. «Мы приблизились к катастрофе со смертельным исходом, — сказал он в интервью французской газете Liberation. — В случае, если наше воздушное пространство будет нарушено, мы направим свои самолеты для того, чтобы вывести турецкие самолеты с нашей воздушной территории». Камменос заявил, что Турция пытается оказывать давление на Европу посредством нарушения границ воздушного пространства и территориальных вод, поэтому «мы обязаны защищать не только территорию Греции, но и территории, принадлежащие Европе».

Жертвы в Африне

Согласно газете Hürriyet, Боздаг сделал заявление после заседания правительства: «С самого начала операции в Африне и по сегодняшний день мы потеряли 42 солдата, ранены 202 человека». Он также сообщил, что за время операции «Оливковая ветвь» был устранен 3381 террорист.

MoserB Турецкие солдаты

Турецкие шпионы в Европе

Как сообщает TR724, швейцарские органы безопасности начали расследование по делу турецких дипломатов, которые планировали похитить швейцарского гражданина, члена движения «Хизмет». Согласно газете 24 Heures, выходящей в Швейцарии на французском с самым высоким тиражом в стране, дипломаты пытались склонить бывшего делового партнера некоего Арджана во время встречи подмешать тому в еду гамма-гидроксибутират (GHB), чтобы усыпить. Швейцарская разведка зафиксировала все встречи и разговоры, проведенные на кладбище в пригороде Цюриха. Подчеркивается, что Х. К. Й., занимавший должность второго секретаря, сразу после скандала был срочно отозван назад МИД Турции. Еще один участник дела, Х. М. Г., все еще работает пресс-атташе. Швейцарское правительство, которое изучило предоставленные разведкой материалы, передало указания по началу расследования прокуратуре, а также обратилось с официальным прошением к турецким властям о лишении дипломатов неприкосновенности.

Популярная в Дании газета Berlingske рассказывает, что в отношении трех граждан Турции, доносивших на своих соотечественников, проживающих в Дании, было заведено дело. Согласно газете, турецкие граждане обвиняются в шпионаже. Некоторые депутаты вынесли эту тему на повестку дня в парламенте Дании и попросили министра юстиции Сёрена Папе Поульсена дать объяснения по этому вопросу. Поульсен, отвечая на вопросы, заявил о том, что указанные три человека доносили на оппозиционеров, среди которых депутат Социал-демократической партии Ларс Аслан Расмуссен, экс-депутат Социалистической Народной партии Озлем Чекич и глава «Диалога Форум» Мустафа Гезен, после чего им и было выдвинуто обвинение в «шпионаже».

Евросоюз выплатит Турции

Согласно Shaber3, Европейская комиссии одобрила выплату Турции в качестве материальной помощи 3 миллиардов евро. В соответствии с соглашением по вопросу беженцев, заключенным между Турции и Евросоюзом, ЕС обязался сделать выплату, которая будет использоваться для удовлетворения потребностей беженцев. Решение было озвучено перед началом саммита Турция — ЕС в болгарском городе Варна, который должен состояться 26 марта. Согласно предложению Еврокомиссии, планируется, что теперь заявки турецких граждан на получение шенгенской визы будут рассматриваться в течение 10 дней, а не 15, как ранее.

Европарламент — Анкаре: «Выходите из Африна»

Сайт TR724 опубликовал материал о том, что в Европейском парламенте призывают Турцию вывести свои войска из Африна. В проекте, подготовленном политическими группами Европейского парламента в отношении ситуации в Сирии, говорится, что операция «Оливковая ветвь» в регионе «добавляет новые грани к конфликту в Сирии», «оказывает негативное влияние на хрупкое внутреннее равновесие и усилия по разрешению конфликта» в этой стране, а также создает «еще больше человеческих несчастий». В статье подчеркивается, что операция в Африне является причиной «жертв среди гражданского населения», а также звучит призыв к Анкаре «сосредоточиться на победе над группами, которые ООН определяет в качестве террористических организаций».

Чавушоглу и Лавров встретились в Москве

Как сообщает Sputnik, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Чавушоглу провели совместную пресс-конференцию в Москве по итогам 6-го заседания Совместной группы стратегического планирования Турция — Россия. Турецкий дипломат выступил с заявлениями по поводу С-400, Сирии, визовых ограничений для турецких граждан и российско-турецких отношений. Он заявил следующее: «Чем быстрее мы получим С-400, тем лучше. Будь то восток Сирии или запад, мы везде поддерживаем территориальную целостность страны. Целью операции «Оливковая ветвь» является устранение террористов, которые угрожают нашей стране в этом регионе. Мы поддерживаем мирных жителей во всем мире. Цель операции — не занять сирийские земли. Ситуация в Сирии сейчас намного лучше, чем раньше. В последнее время в Гуте произошли некоторые продвижения, и нам необходимо сделать все, чтобы предотвратить убийства гражданского населения».

Россия ускорит доставку С-400

Согласно сообщению Haberrus, Лавров заявил следующее: «В ответ на просьбу турецких коллег ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно. Мы ускорим процесс доставки С-400 в Турцию». Он также добавил, что Чавушоглу сообщил ему о контактах Анкары и Вашингтона по вопросам Сирии, а также, что они с турецким коллегой смогли обсудить различные вопросы. Лавров отметил, что американцы проявляют активность в Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат, создали военные базы на всей территории вдоль реки Евфрат и к востоку от Сирии.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

Англия отменяет право на получение бессрочного вида на жительство для граждан Турции

Канал NTV сообщает о том, что министерство внутренних дел Великобритании отменило право на получение бессрочного вида на жительство для граждан Турции, которое было предусмотрено Соглашением об ассоциации Турции с Европейским экономическим сообществом. Теперь турецкие граждане смогут получать лишь 3-летние визы. Также министерство объявило, что будет создана новая категория виз, позволяющая гражданам Турции, которые имеют свой бизнес, получить бессрочный вид на жительство. Анкара обратилась к Евросоюзу, который в то время назывался Европейским экономическим сообществом, в 1959 году, а в 1963 году было подписано Соглашение об ассоциации Турции с ЕЭС, которое позволило туркам получать визы в страны — участники сообщества. В Великобритании туркам было разрешено после получения первого вида на жительство сроком на год, а затем продления на три года, подать заявку на бессрочный вид на жительство.

Заявление Лаврова в преддверии саммита в Стамбуле

Как сообщает Sputnik, министр иностранных дел России заявил о том, что на саммите лидеров России, Ирана и Турции, который состоится 4 апреля в Стамбуле, будут достигнуты новые соглашения в отношении разрешения сложной ситуации в Сирии. Он добавил, что создание рабочей группы по обмену заключенными является важным результатом переговоров министров иностранных дел стран-гарантов в Астане. Выступая перед журналистами, министр добавил: «Может быть, не совсем, как мы того хотели, но нужно признать, что мы добились значительного прогресса в решении гуманитарных вопросов и еще раз подтвердили наше четкое решение по продолжению упорных боевых действий, направленных на борьбу с остальными частями террористических групп, которые являются террористическими организациями, по мнению СБ ООН».

Mid.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Коротко, но важно

37-й Стамбульский кинофестиваль, организованный Стамбульским фондом культуры и искусств (IKSV), пройдет с 6 по 17 апреля, сообщает NTV. На фестивале будут представлены самые качественные и успешные примеры турецкого и мирового кино, а также состоятся встречи с мастерами кинематографа. В рамках фестиваля в течение 12 дней будет показано в общей сложности 210 фильмов 218 режиссеров из 43 стран мира. 12 документальных фильмов будут показаны в категории «Документальные фильмы от NTV».

Как сообщает портал Diken.com.tr, тысячи женщин собрались на проспекте Истикляль в Стамбуле для «Феминистского ночного парада в честь 8 марта». Женщины, которые собрались вместе для участия в 16-м «Феминистском ночном параде в честь 8 марта», маршировали под слоганы, направленные против насилия над детьми, сексуальных надругательств и жестокого обращения. Девушки выступали с фиолетовыми флагами и с лозунгами и плакатами в руках.

Согласно сообщениям на государственном канале Ирана, частный турецкий реактивный самолет, направляющийся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул, потерпел крушение к юго-западу от Ирана. В последующие часы появилась информация, что число погибших составляет 11 человек. В материале Airporthaber говорится о том, что самолет принадлежал холдингу Başaran. Сообщается, что на борту самолета, который должен был доставить в Стамбул дочь бизнесмена Хюсейина Башарана Мину Башаран и ее подруг после девичника, который состоялся в Дубае, находилось 11 человек.