



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Некоторые азербайджанские эксперты восприняли чуть ли не на ура смену руководства государственного департамента США. Так, политолог Габиль Гусейли заявил Axar.az, что «новый секретарь, Майк Помпео, привнесет в американскую дипломатию элементы деятельности спецслужб, не гнушаясь при надобности ради изменения хода мировых событий в соответствии с интересами США даже методов ЦРУ». И далее:

«Присутствие Турции и даже других стран НАТО в регионе станет беспроблемным, что создаст благоприятные условия для урегулирования экстремистских конфликтов на национальной почве в Грузии и Нагорном Карабахе. Слабая Россия не сможет удерживать свои позиции на Южном Кавказе, оттеснение ее из региона не за горами, появление здесь Америки и НАТО неизбежно. Для Баку, вообще, более приемлемо отношение к проблеме Запада, чем России. Таким образом, противостояние между Западом и Россией откроет новые благоприятные перспективы для урегулирования южнокавказских конфликтов. Взятие России в кольцо следует начинать с Южного Кавказа, поскольку это ее мягкое подбрюшье, если США смогут вытеснить Россию оттуда и из Средней Азии, то положение упростится и возникнет благоприятная ситуация для мирного урегулирования карабахского конфликта».

«Аналитические заключения» Гусейли тиражируются бакинскими средствами массовой информации и перекликаются с суждениями некоторых его турецких коллег. Так что этот господин — всего лишь рупор сил, которые уверены в том, что Анкара и Вашингтон рано или поздно устранят проблемы во взаимоотношениях. На 19 марта был запланирован визит в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Но он отложен на «неопределенное время» — после 1 апреля, когда Помпео официально приступит к выполнению своих должностных обязанностей. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с зондажным заявлением: «Мы не знаем, по какому пути пойдет новое руководство в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата».

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сразу после отставки Рекса Тиллерсона заявлял, что «соглашение между США и Турцией по сирийскому Манбиджу не изменится из-за смены госсекретаря» и «новому госсекретарю США Помпео понадобится одна-две недели для того, чтобы подробно изучить наши планы в отношении Манбиджа». Калын также сообщал, что «Анкара и Вашингтон подготовили «дорожную карту» по Манбиджу и запланировали создание зоны безопасности вокруг этого населенного пункта при условии, что США сдержат данные ранее обещания», то есть выведут из Манбиджа к востоку от реки Евфрат бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Однако представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не пришли к соглашению с Турцией относительно вывода курдских бойцов из сирийского Манбиджа, что противоречит заявлению турецкого правительства. По ее словам, «на данный момент мы все еще обсуждаем эту проблему с турецким правительством… Этот вопрос пока открыт». Проблема в том, что потенциально турецкие войска могут вступить в прямые боевые столкновения с находящимися в Манбидже американцами. Госдеп отрекся от «дорожной карты» Тиллерсона и Чавушоглу. А глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел выразил обеспокоенность «долгосрочными перспективами создавшейся ситуации». Выходит, что новый госсекретарь Помпео — это все-таки свидетельство действительно нового курса США в целом на Ближнем Востоке и в отношении Турции в частности.

Анкара это почувствовала. Турецкий телеканал CNN Türk констатировал, что «Помпео прошел турецкий тест на Манбидж, и надежды определенной части турецкой правящей элиты на изменение американской политики не оправдываются, новый глава госдепа будет жестким, будет гнуть свою линию и не будет идти на компромиссы. Все зависит от козыря в рукаве Помпео». В свою очередь турецкое издание Hürriyet Daily News призывает «быть готовыми к новым американским сюрпризам». Они возможны, например, в Сирии, где события принимают опасный оборот. Американцы настойчиво проталкивают курдский проект, что создает серьезнейшие проблемы для Турции, Сирии и потенциально Ирана. По оценке турецких военных экспертов, «Вашингтон подводит Анкару к краю пропасти», не отрицая при этом важное стратегическое значение Турции для Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Закавказья.

Если брать на веру тезис этих турецких экспертов, согласно которому «ставка на курдский сепаратизм» является признаком «слабости» США, то он одновременно заметно ослабляет и влияние Турции в регионе. Для нее, как считает турецкая газета Sözcü, ловушка в том, что расширение турецкой военной операции против курдов на севере Сирии, с одной стороны, может привести к разделу Сирии, с другой — к развалу Анатолии, где проживает многомиллионное курдское население. Причем, по словам советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти, Вашингтон «уже предпринял предварительные шаги, чтобы создать и признать государство на восточном берегу Евфрата, на территориях, где преимущественно проживает курды».

Если же говорить о Закавказье, то здесь США вряд ли будут стремиться к углублению сотрудничества с еще одним тюркским государством, каким себя считает Азербайджан. Помпео поддерживает жесткую линию американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана, и для него Азербайджан выглядит скорее предполагаемым театром оперативных и боевых действий, где следует ждать кардинальных изменений. Поэтому более вероятным представляется сценарий оказания поддержки Армении и Республике Арцах (Нагорный Карабах), одним из ярких примеров тому является состоявшийся — несмотря на протесты Баку — визит карабахского президента Бако Саакяна в США. Он там позиционировал себя в качестве лидера государства.

Mark Taylor Майк Помпео

Комментируя ситуацию, бывший турецкий посол Улуч Озюлькер отметил, что Турция находится под большой угрозой, и предупредил, что ей придется делать выбор». Баку тоже. Что касается России, то у нее открываются новые и более широкие возможности для политико-дипломатического маневра как на Ближнем Востоке, так и в Закавказье. Нужно только выждать время и момент для смены курса, предложить такую модель в выстраивании взаимоотношений с закавказскими государствами, когда у них не будет вариантов выбора. Так что ждем начала работы Помпео в регионе.