Какие козыри в рукаве у Помпео?
Некоторые азербайджанские эксперты восприняли чуть ли не на ура смену руководства государственного департамента США. Так, политолог Габиль Гусейли заявил Axar.az, что «новый секретарь, Майк Помпео, привнесет в американскую дипломатию элементы деятельности спецслужб, не гнушаясь при надобности ради изменения хода мировых событий в соответствии с интересами США даже методов ЦРУ». И далее:
«Присутствие Турции и даже других стран НАТО в регионе станет беспроблемным, что создаст благоприятные условия для урегулирования экстремистских конфликтов на национальной почве в Грузии и Нагорном Карабахе. Слабая Россия не сможет удерживать свои позиции на Южном Кавказе, оттеснение ее из региона не за горами, появление здесь Америки и НАТО неизбежно. Для Баку, вообще, более приемлемо отношение к проблеме Запада, чем России. Таким образом, противостояние между Западом и Россией откроет новые благоприятные перспективы для урегулирования южнокавказских конфликтов. Взятие России в кольцо следует начинать с Южного Кавказа, поскольку это ее мягкое подбрюшье, если США смогут вытеснить Россию оттуда и из Средней Азии, то положение упростится и возникнет благоприятная ситуация для мирного урегулирования карабахского конфликта».
«Аналитические заключения» Гусейли тиражируются бакинскими средствами массовой информации и перекликаются с суждениями некоторых его турецких коллег. Так что этот господин — всего лишь рупор сил, которые уверены в том, что Анкара и Вашингтон рано или поздно устранят проблемы во взаимоотношениях. На 19 марта был запланирован визит в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Но он отложен на «неопределенное время» — после 1 апреля, когда Помпео официально приступит к выполнению своих должностных обязанностей. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с зондажным заявлением: «Мы не знаем, по какому пути пойдет новое руководство в США. Если Америка хочет с нами работать, то они должны начать выводить террористов к востоку от Евфрата».
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сразу после отставки Рекса Тиллерсона заявлял, что «соглашение между США и Турцией по сирийскому Манбиджу не изменится из-за смены госсекретаря» и «новому госсекретарю США Помпео понадобится одна-две недели для того, чтобы подробно изучить наши планы в отношении Манбиджа». Калын также сообщал, что «Анкара и Вашингтон подготовили «дорожную карту» по Манбиджу и запланировали создание зоны безопасности вокруг этого населенного пункта при условии, что США сдержат данные ранее обещания», то есть выведут из Манбиджа к востоку от реки Евфрат бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
Однако представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не пришли к соглашению с Турцией относительно вывода курдских бойцов из сирийского Манбиджа, что противоречит заявлению турецкого правительства. По ее словам, «на данный момент мы все еще обсуждаем эту проблему с турецким правительством… Этот вопрос пока открыт». Проблема в том, что потенциально турецкие войска могут вступить в прямые боевые столкновения с находящимися в Манбидже американцами. Госдеп отрекся от «дорожной карты» Тиллерсона и Чавушоглу. А глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел выразил обеспокоенность «долгосрочными перспективами создавшейся ситуации». Выходит, что новый госсекретарь Помпео — это все-таки свидетельство действительно нового курса США в целом на Ближнем Востоке и в отношении Турции в частности.
Анкара это почувствовала. Турецкий телеканал CNN Türk констатировал, что «Помпео прошел турецкий тест на Манбидж, и надежды определенной части турецкой правящей элиты на изменение американской политики не оправдываются, новый глава госдепа будет жестким, будет гнуть свою линию и не будет идти на компромиссы. Все зависит от козыря в рукаве Помпео». В свою очередь турецкое издание Hürriyet Daily News призывает «быть готовыми к новым американским сюрпризам». Они возможны, например, в Сирии, где события принимают опасный оборот. Американцы настойчиво проталкивают курдский проект, что создает серьезнейшие проблемы для Турции, Сирии и потенциально Ирана. По оценке турецких военных экспертов, «Вашингтон подводит Анкару к краю пропасти», не отрицая при этом важное стратегическое значение Турции для Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Закавказья.
Если брать на веру тезис этих турецких экспертов, согласно которому «ставка на курдский сепаратизм» является признаком «слабости» США, то он одновременно заметно ослабляет и влияние Турции в регионе. Для нее, как считает турецкая газета Sözcü, ловушка в том, что расширение турецкой военной операции против курдов на севере Сирии, с одной стороны, может привести к разделу Сирии, с другой — к развалу Анатолии, где проживает многомиллионное курдское население. Причем, по словам советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти, Вашингтон «уже предпринял предварительные шаги, чтобы создать и признать государство на восточном берегу Евфрата, на территориях, где преимущественно проживает курды».
Если же говорить о Закавказье, то здесь США вряд ли будут стремиться к углублению сотрудничества с еще одним тюркским государством, каким себя считает Азербайджан. Помпео поддерживает жесткую линию американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана, и для него Азербайджан выглядит скорее предполагаемым театром оперативных и боевых действий, где следует ждать кардинальных изменений. Поэтому более вероятным представляется сценарий оказания поддержки Армении и Республике Арцах (Нагорный Карабах), одним из ярких примеров тому является состоявшийся — несмотря на протесты Баку — визит карабахского президента Бако Саакяна в США. Он там позиционировал себя в качестве лидера государства.
Комментируя ситуацию, бывший турецкий посол Улуч Озюлькер отметил, что Турция находится под большой угрозой, и предупредил, что ей придется делать выбор». Баку тоже. Что касается России, то у нее открываются новые и более широкие возможности для политико-дипломатического маневра как на Ближнем Востоке, так и в Закавказье. Нужно только выждать время и момент для смены курса, предложить такую модель в выстраивании взаимоотношений с закавказскими государствами, когда у них не будет вариантов выбора. Так что ждем начала работы Помпео в регионе.