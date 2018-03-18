



Mfa.gov.pl Яцек Чапутович и Борис Джонсон

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нанес визит в Великобританию, где заявил: Варшава не сомневается в том, что Россия причастна к попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и готова поддержать вопрос о расширении антироссийских санкций. По словам министра, этот вопрос польские дипломаты будут поднимать на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам в понедельник, 19 марта. Чапутович отметил, что заседание Совета состоится на следующий день после президентских выборов в России, поэтому «настало время направить четкий сигнал о нашей позиции». При этом он сделал оговорку, что новые санкции должны быть согласованы с НАТО и ЕС.

Однако обсуждение в Евросоюзе инициированного Лондоном конфликта с Москвой не обещает быть простым. Однозначно на сторону Великобритании встали Польша и страны Прибалтики. Что касается таких ведущих стран, как Германия и Франция, здесь ситуация сложнее и содержит свои нюансы. С одной стороны, в пятницу, 16 марта, канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон в Париже осудили «вмешательство России» в дело с отравлением бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании и выразили «союзническую солидарность» с британским правительством. С другой стороны, главным предметом переговоров двух лидеров был план запуска реформирования Евросоюза и еврозоны, а это способно поглотить все силы Парижа и Берлина как минимум в ближайшие полгода. Отсюда складывается впечатление, что для французско-германского альянса согласиться на словах с Лондоном и его сателлитами, ничего реально не делая при этом, проще, чем вступать в публичную дискуссию с англичанами.

Mon.gov.pl Польские солдаты

Как замечает эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Штефан Майстер, в ЕС «совместный подход к путинской системе не работает», поскольку общественное мнение (в той же Германии) испытывает чувство неуверенности и неопределенности, начиная от предполагаемого влияния России в Европе до недавнего покушения на российского экс-шпиона. Поэтому, по его словам, в то время как «британское правительство решило напрямую противостоять России, федеральная канцелярия неохотно противодействует кремлевской агрессии». Это проявляется в конкретных решениях. Так, когда в пятницу, 16 марта, Варшаву посетил новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас, он отказался связывать «дело Скрипаля» с немецким участием в проекте «Северный поток — 2».

Лондон, напротив, решил наконец здесь стать на сторону Варшавы. Как сообщает польский портал Do Rzeczy, группа депутатов британского парламента оказала «неожиданную поддержку» Польше, направив 12 марта открытое письмо министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, «твердо выступив против российско-германских планов, которые могут дестабилизировать безопасность континентальных союзников Великобритании и членов НАТО». Но в Берлине противодействие «Северному потоку — 2» воспринимают в контексте. По словам немецкого политика Юргена Триттина, ранее противившегося «Северному потоку — 1», США «были всегда против любого газопровода из России или Советского Союза», а «в данный момент их девиз — «Америка прежде всего», поэтому «газ в Европе должен будет подорожать», что «пойдет на пользу американской промышленности».

Иначе говоря, когда Великобритания и Польша выступают против России, немцы хотели бы понять, что именно стоит за этим, нет ли там еще «американского следа» в ситуации, когда Вашингтон вступает в торговую войну с ЕС. Поэтому, прогнозирует Financial Times, «в нынешней конфронтации с Россией ставки Великобритании очень высоки», и «степень поддержки, которую союзники Соединенного Королевства окажут Лондону», утверждающему, что выход Великобритании из ЕС ничего не изменит в системе западного альянса, «позволит проверить это утверждение». Вполне возможно, что вся реальная поддержка сведется на уровень двусторонних контактов, к чему британцы начали готовиться. В частности, пойдя в декабре 2017 года на заключение с Варшавой договора о сотрудничестве в области обороны и безопасности (это второе соглашение подобного рода, первое — с Францией). А сейчас в Лондоне министры Чапутович и Джонсон в развитие его подписали меморандум «о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией России в странах Восточной Европы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

По мнению некоторых польских экспертов, реализацией этого двустороннего соглашения окажется прибытие британских военных в Польшу в рамках усиления так называемого восточного фланга НАТО, результатом чего уже стало размещение в Польше американских военных. На днях в Варшаве побывала заместитель генерального секретаря альянса, американка Роуз Геттемюллер, которая заявила: «Вполне возможно, что очередные страны НАТО будут готовы выслать свои подразделения в Польшу». Так что прибытие англичан вполне ожидаемо, равно как окончательное оформление оси США — Великобритания — Польша. Берлин и Париж при этом не перестанут прибегать к ситуативным союзам с Лондоном, но польско-британский альянс приобретает институциональное значение. Однако, когда Лондон играет с Москвой в опасные игры, балансируя на тонкой грани, понятно, зачем он это делает. А вот зачем себя позволяет втянуть в эту игру Варшава, уже не так ясно.