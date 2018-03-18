Выборы президента РФ стартовали в Воронежской области — ровно в 08:00 18 марта на территории всего региона открылись все 1 717 избирательных участков, в Воронеже — 434 избирательных участка. Корреспондент ИА REGNUM осмотрел несколько из них, чтобы узнать, как проходит подготовка участков «за закрытыми дверями» и кто они — самые первые избиратели.

Марина Каширская ИА REGNUM За закрытыми дверями президентских выборов

Участковые избирательные комиссии №906, 907 и 908 расположились в здании гимназии №9. Несмотря на то, что для избирателей двери открылись в 8:00, работа на участках началась раньше — и уже к 7:00 все было готово к началу голосования.

До того как открыть участок, члены комиссии готовят списки избирателей, получают бюллетени, проверяют и опечатывают урны и ящики для голосования на дому.

Погода в Воронеже не располагает к ранним прогулкам: после длительного снегопада внушительные сугробы стали серьезным препятствием между воронежцами и их гражданским долгом. Однако избиратели пытаются прорваться на участки еще до начала голосования, сотрудникам служб безопасности приходится вежливо, но решительно сдерживать их на входе.

Марина Каширская ИА REGNUM Кабинки

Сразу после открытия на участке появляются первые избиратели. По словам членов УИК, самыми дисциплинированными по традиции являются пожилые граждане. Но в этот раз на участок жители Железнодорожного района приходят целыми семьями, не заставляют себя ждать и студенты.

Для избирателей участки закроются в 20:00. После этого члены комиссий приступят к подсчёту голосов, а затем составят и введут соответствующие протоколы в ГАС «Выборы».

На президентских выборах 2018 года ЦИК отказался от использования открепительных удостоверений. Вместо этого избиратели могли подать заявление о голосовании по месту нахождения. В Воронежской области этой возможностью воспользовались около 60 тысяч человек. Наблюдатели и члены комиссий также голосуют по спецзаявлениям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в России проходят выборы президента РФ. Предыдущие президентские выборы состоялись в 2012 году — тогда явка избирателей по Воронежской области составила 68%.