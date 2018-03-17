Перед очередной поездкой на Японские острова для переговоров со своим коллегой министром иностранных дел Японии Таро Коно глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Представителей СМИ, в частности, интересовало отношение российских властей к жесткому условию японского правительства о создании для работы на южных Курилах особого правового режима, который учитывал (?!) бы претензии официального Токио на эти российские территории. При этом прямо заявлено, что японское правительство «ни при каких обстоятельствах» не позволит своим гражданам и компаниям вести на Курилах хозяйственную деятельность с соблюдением российских законов. Ибо это-де подрывает его позицию о принадлежности южнокурильских островов не России, а Японии.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России. Никаких следов «особых» интересов Японии на этой конституционной территории России нет и быть не может

Ответ российского министра свидетельствует о том, что он хорошо знает об этом бесцеремонном, если не сказать сильнее, требовании изменить в угоду Японии законодательную систему на суверенной российской территории, законно находящейся в составе нашей страны на основе международных соглашений, под которыми стоят подписи и японского правительства. Было сказано:

«Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договорённости, которые будут для неё юридически неприемлемы. Но сейчас рано об этом говорить. Прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это «что-то» иметь. Мы это пока ещё не согласовали. Пока обсуждается пять достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов».

Anatoly Gruzevich Курильские острова

Откровенно говоря, такая реакция министра удивляет и озадачивает, ибо оставляет возможность все же вернуться к требованию японской стороны, если проекты не будут «скромными и не очень масштабными». Сергей Лавров в своем ответе постарался уйти от вопроса о правовом режиме. Вместо этого он выдвинул на первый план привилегии и льготы для иностранных, включая японские, компаний, соглашающихся работать на Курилах, назвав такие льготы «сутью договоренностей».

«Если окончательный список согласованных проектов будет внушительным (пока обсуждаются пять очень важных, конкретных, но не очень масштабных проектов, таких, как культура, туризм) и наши японские друзья увидят возможность реализовать эти проекты в том, что касается японского участия на основе имеющихся привилегий в этой части Российской Федерации, предоставляемых нашим законодательством (это, прежде всего, режим территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободного Порта Владивосток (СПВ), то эти льготы будут применяться», — заявил Лавров.

Полагаю, не надо объяснять, что условия работы в ТОРах и требования особого законодательства на территориях этих ТОР для японских граждан, далеко не одно и тоже.

Курильские острова на карте Российской Империи

И все же министр, пусть и в дипломатичной форме, но дал ответ на японские требования, отметив:

«Не видим необходимости в создании какого-либо наднационального органа. Повторюсь, есть нынешний режим, включающий в себя льготы СПВ (это полтора десятка портов на всём дальневосточном пространстве Российской Федерации) и режим ТОР. Если будут настолько крупные проекты, что этого окажется мало, мы будем готовы подписать с нашими японскими друзьями межправительственное соглашение», — добавил он.

Напомним, что более определенно по поводу требований Токио ввести на Курилах «особый режим, не ущемляющий позицию о принадлежности северных территорий Японии» дал сразу после беседы тет-а-тет президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года в Токио помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков. Тогда он особо подчеркнул, что «хозяйственная деятельность будет вестись на Курилах в соответствии с российским законодательством». Известны и принципиальные заявления заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова о том, что разрабатываемые проекты ведения совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курилах «могут осуществляться исключительно в рамках российского законодательства».

Хотелось бы выразить надежду на то, что в ходе предстоящих в Токио переговоров министров иностранных дел двух стран японская сторона с пониманием воспримет разъяснения о невозможности для российского государства ради экономических и иных выгод поступаться принципами и подвергать сомнению суверенные права нашей страны на законно принадлежащие ей территории.