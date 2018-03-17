В последнее время курдские источники в Ираке усилили антииранскую пропаганду, строящуюся на разного рода обвинениях в том, что иранская сторона подвергает репрессиям и даже умерщвляет представителей некой «курдской оппозиции». По «странному» стечению обстоятельств, эти выкрики из Эрбиля в некоторых случаях предваряли, а в некоторых — шли параллельно с усилением обвинений со стороны США в адрес Ирана в том, что якобы Тегеран продолжает вооружать хуситских (шиитских) повстанцев организации «Ансар-Аллах» в Йемене, и что Тегеран якобы активно вмешивается в предстоящие всеобщие выборы в Ираке.

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На обвинения по поводу Йемена Иран практически перестал реагировать — настолько неподготовленной выглядит американская пиар-атака на Тегеран. Но поскольку США продолжают информационно-пропагандистский террор и успешно задействуют в этом марионеточные правительства стран-членов Евросоюза, то 13 марта во время встречи с послом Нидерландов в Иране Сусанной Тресталь министр обороны ИРИ Амир Хатами опроверг утверждения о поставке Ираном оружия и ракет в Йемен. Он отметил, что США и их союзники таким образом стараются отвлечь мировое общественное мнение от своих преступлений в этой бедной арабской стране: «В то время как Йемен находится под жесткой осадой, и отправка лекарств и продуктов питания в страну предотвращается, поставка оружия и ракет в Йемен вообще невозможна, и утверждения американцев и их союзников на самом деле направлены на то, чтобы отвлечь мировое общественное мнение от своих преступлений». А вот что касается обвинений о вмешательстве в выборы в Ираке, то Тегеран пока держит паузу, хотя отвечает как бы опосредованно — то есть по другим составным частям ирано-американского противостояния.

Так, 14 марта Россия и Иран параллельно объявили, что РФ создаст центр послепродажного обслуживания систем ПВО в Иране. Известно, что Кремль также придает большое значение данному факту. Помощник президента РФ по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности Владимир Кожин, в частности, заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Москва будет развивать глобальную сеть своих сервисных центров, ориентированную на обслуживание российской военной техники. И представляется неудивительным, что в тот же день, как сообщил иранский ресурс Tasnim News, «военные представители Ирана, Ирака, России и Сирии провели в Багдаде встречу для координации усилий по борьбе с терроризмом». На встрече присутствовал министр обороны Ирака Эрфан аль-Хияли и военный атташе Ирана в Багдаде Мостафа Морадян, который назвал 4-стороннюю коалицию «успешной моделью регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом». Он также призвал к совместным действиям против экстремистских идеологий и спящих террористических ячеек после распада самопровозглашенного халифата «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

В тот же день, как бы дополняя министра обороны Ирана, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф через Twitter раскритиковал США за то, что они продают оружие странам региона и террористам и в то же время обвиняют в этом Иран. Он назвал призывы американцев к миру и демократии в отличие от того, что они делают на самом деле, забавными: «США перекачивают более половины своего экспорта оружия в наш регион. Подавляющее большинство принадлежит неопытным и авантюристическим лидерам, которые занимаются военными преступлениями. Тем не менее, Иран, как утверждается, является источником нестабильности. Забавно, как факты являются величайшим врагом, как демагогии, так и популизма».

Наконец, в этот же день представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики Мажлеса Ирана Хоссейн Накави Хоссейни, ссылаясь на замминистра иностранных дел ИРИ Аббаса Аракчи, заявил, что другие страны должны быть готовы к «миру без ядерного согласия», официально названного Объединенным всеобъемлющим планом действий (JCPOA), сообщает агентство IRNA. Накави Хоссейни заявил, что если европейцам не удастся убедить США остаться в ядерном соглашении, Тегеран также выйдет из этой сделки. Кстати, реакция была оперативной — генерал армии США Джозеф Вотел заявил о поддержке ядерной сделки с Ираном, заявив, что «прямо сейчас в наших интересах, чтобы придерживаться этого соглашения».

Скажем больше — уже циркулируют слухи о том, что якобы истинной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона и замены его на бывшего директора ЦРУ США Майкла Помпео являются «по крайней мере, частично, разногласия относительно того, как лучше всего действовать в отношении ядерного соглашения с Ираном». «Мы отлично ладили, но мы не соглашались по некоторым вещам, — сказал Трамп. — Когда смотришь на сделку с Ираном, я думал, что она ужасна. Он думал, что все в порядке. Я хотел либо изменить ее, либо сделать что-то с ней, он чувствовал себя немного по-другому».

И действительно, в регионе и за его пределами — только и пишут о том, что отставка Тиллерсона приближает кончину ядерной сделки, что Иран готовится к разрыву ядерной сделки и т. д. Понятно, что на данном фоне «дополнительные обвинения» из Вашингтона, как и нападки ряда кругов иракских курдов, — это составные звенья общей игры США против Ирана. Складывается впечатление, что в Белом доме окончательно победила точка зрения Израиля — война с Ираном любой ценой. И теперь Америка лихорадочно ищет, как и в случае с Сирией и Башаром Асадом, любой повод, чтобы усилить иранофобию. Поэтому заявление от 15 марта шефа Пентагона Джеймса Мэттиса после вылета с Бахрейна о том, что Иран якобы вмешивается в избирательную кампанию в Ираке, выглядит столь бездоказательно и отражает игнорирование американцами политических реалий Ирака.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Например, Мэттис говорит: «Тегеран направляет денежные средства иракским политикам. Эти деньги используются, чтобы перетянуть кандидатов, перетянуть голоса». При этом глава Пентагона не стал разъяснять суть «иранского вмешательства» в иракские выборы, хотя в этом есть необходимость — сказал «а», так следом предъяви объяснения и доказательства. Свержение Саддама Хусейна самими же американцами и открыло дорогу к единению шиитского большинства Ирака (свыше 60% населения) с единоверцами в Иране. И ни у кого нет и не может быть доказательств, что финансы, выделяющиеся для шиитских политиков в Багдаде (премьер-министр Хайдер аль-Абади, бывший премьер Нури аль-Малики, экс-министр транспорта, глава военизированной организации «Бадр» Хади аль-Амири и другие), идут из госбюджета Ирана, а не от многочисленных шиитских фондов помощи, свободно действующих, но не являющихся государственными учреждениями.

Шаткость обвинений и нелогичность в целом антииранской позиции американского президента Дональда Трампа и его команды весьма наглядна. И поэтому ретивость антиирански настроенных курдских сил в Северном Ираке удивляет. Разве Масуд Барзани и его сторонники на примере хотя бы только северо-иракских Мосула и Киркука не убедились в том, что США и Израиль, которые и дрессировали клан Барзани на антииранские действия, в момент «часа Икс» оптом сливают курдов? Тем более что всегда есть возможность сравнить сведения, сообщаемые курдскими источниками, с информацией, передаваемой иранской стороной относительно «спорных инцидентов».

Отследим мартовскую волну курдского участия в новом антииранском агитпропе, руководимом США. 6 марта источники Иракского Курдистана сообщили, что «курдский член религиозной общины Gonabadi Dervishes Мохаммед Раджи, который двумя неделями ранее был арестован иранскими властями, предположительно, был убит в тюрьме. Как сообщается, Раджи был арестован иранскими силами безопасности две недели назад во время крупных акций протеста, которые прошли во многих городах страны. После его семья узнала, что он был замучен до смерти». Здесь что ни высказывание — то ложь или полуправда. За две недели до 6 марта никаких «крупных акций протеста во многих городах» Ирана не было — страна только-только «отходила» от празднований очередной годовщины Исламской революции и массовых акций протеста против политики США и Израиля в регионе, сопровождавшихся традиционными сжиганиями флагов этих государств. Встает вопрос — и когда ж мог быть арестован некто Раджи? Более или менее крупные акции протеста шли в Иране в конце декабря и начале января, но это никак не две недели назад. Но членов суфийского ордена Gonabadi Dervishes в Иране действительно арестовывали, и действительно — в феврале. И иранские СМИ широко это освещали.

20 февраля представитель иранской полиции Саид Монтазерольмахди заявил, что «около 300 сектантов-бунтовщиков, применивших насилие в отношении полицейских и сил безопасности на севере Тегерана, были задержаны». Это речь именно о членах Gonabadi Dervishes. «На одной из улиц северного Тегерана вчера произошли беспорядки. После того, как время работы полиции закончилось в 4 часа ночи, бунт был подавлен силами безопасности, и основные подстрекатели были арестованы», — подчеркнул Монтазерольмахди. В беспорядках, осуществленных группой дервишей, 5 человек из состава правоохранительных сил были убиты — четверо погибли во время наезда автобуса на полицейских. Некоторые из мятежников также получили ранения, рассказал он. Мятежниками также были повреждены общественная собственность, автомобили и дома граждан. Среди погибших — и два члена военизированной организации «Басидж», которая тесно связана с КСИР. По иранской трактовке, Раджа — именно тот «водитель, который направил автобус на полицейских». Так это — дервиш, «курдский оппозиционер» или же обыкновенный террорист-убийца, если памятовать о том, как были использованы транспортные средства террористами-исламистами во Франции, Германии, Испании?

IRNA спустя сутки сообщало, что лидер Gonabadi Dervishes Нур Али Табанде в своем заявлении решительно осудил действия некоторых бунтовщиков, которые привели к мученической смерти трех полицейских и двух членов народного ополчения «Басидж» на улице Пасдаран в Тегеране. Он также призвал к судебному преследованию тех, кто причастен к инциденту». В его заявлении говорится: «В последние дни вокруг моей резиденции происходили горькие инциденты в нарушение религиозных и мистических принципов под ложными оправданиями … это заставило меня грустить. Небрежность, неправильное суждение и несоблюдение моих прямых приказов и советов со стороны некоторых дервишей вызвали инциденты, которые мы вообще не поощряем. Мы осуждаем такое поведение». Нур Али Табанде также утверждал, что он «не имеет ничего общего с провокационными материалами, размещенными на некоторых веб-сайтах, и призывает всех преданных ордену следовать его прямым приказам, а не тем, которые приписываются ему на некоторых веб-сайтах».

Итак, глава суфийского ордена отрекся от убийц и бунтовщиков, будь то курды или не курды, будь то фарси или не фарси — а орден-то вообще, организация абсолютно не этническая. И это и есть главный аргумент опровержения сообщений курдских источников Ирака о том, что курд Раджа «предположительно был убит в тюрьме» за то, что он курд и оппозиционер. Однако самый угрожающий удар — и в этом случае, также по проамериканским курдам Северного Ирака, нанес 27 февраля член Комитета по нацбезопасности и внешней политике иранского Мажлеса Абольфазль Хасан Бейги. Он заявил, что ответвление секты Gonabadi Dervishes в Иране связано с израильской спецслужбой «Моссад» и ЦРУ США: «Из-за характера этой опасной, подобной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группы, которая связана с «Моссадом» и ЦРУ, три ветви власти, особенно судебные органы, а также силы безопасности и полиция не должны проявлять ни малейшей терпимости к ним». Бейги также разъяснил, что «есть три ветви дервишей» ордена Gonabadi Dervishes, добавив, что лишь одна из них прибегнула «к вооруженному восстанию против Ирана».

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Таким образом, в сообщениях курдских источников о смерти М. Раджи в иранской тюрьме правда — только в том, что орден Gonabadi Dervishes «является крупнейшим суфийским орденом Ирана, количество членов религиозной группы варьируется от двух до пяти миллионов». Все остальное — типичный проамериканский поклеп, ибо арестованы были около 300 человек, в том числе М. Раджа, за конкретные террористические действия. Причем против правоохранителей и ополченцев из «Басидж». А это в Иране — крайне серьезное преступление.

Что касается других «обвинений» курдских СМИ и иных источников (например, некая «иракская курдская правозащитная организация Hangaw»), то они менее серьезны. Например, 9 марта — курды обвиняют Иран в том, что «в течение одного года в Иране были арестованы более 40 курдских женщин-активисток, 2 из них были приговорены к смертной казни». Или сообщение от 12 марта. В нем вообще такая путаница, что «на трезвую голову не разберешь», что имеют в виду иракские курдские источники: «Иранские курдские студенты университета Сэнэндэджа (Иран) покинули семинар официального представителя Ирана в Сулеймании из-за его выступления, направленного против Курдистана». Самым настораживающим было сообщение от 14 марта, от все той же «правозащитной организации Hangaw»: иранские власти «арестовали 11 курдских активистов, вышедших на демонстрацию в поддержку жителей курдского сирийского города Африн». Настораживает не сам факт арестов, а то, что «все арестованные — активисты курдской общины иранского курдского города Мариван». А это именно тот населенный пункт, куда в январе пыталась пробиться и была разгромлена «сепаратистская террористическая группа» из состава «террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Во всех этих информационных вбросах США через иракских курдов видна также прямая связь антииранской истерии с намеком Тегерана курдам Ирака (клану Барзани) о том, что он предаст огласке их связи с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А вот в начале марта прямо заявил — устами помощника спикера иранского парламента по международным делам Хоссейна Амир-Абдоллахияна, о том, что МИД Ирана готовит разоблачение причастности США и Израиля к созданию и взращиванию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говоря проще, вор понял, что «на нем шапка горит», и теперь пытается всячески опорочить того, кто не только поймал преступника за руку, но и грозит его сдать, допустим, гипотетическому будущему международному антитеррористическому трибуналу.