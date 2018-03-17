



President.gov.ge Выступить со своими заявлениями грузинский президент почему-то предпочел в США

Еще совсем недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, которого считают ставленником «Грузинской мечты», выступил с открытым заявлением на имя руководства России, в котором отметил, что несмотря на восстановление торговых отношений между Грузией и Россией «цепь трагических явлений продолжается» и «есть необходимость проявить политическую волю, предпринять шаги для преодоления сложившегося тяжелого положения и выйти из заколдованного круга».

По его словам, Грузия «заинтересована в достижении реального прогресса в процессе международных дискуссий в Женеве». Премьер выразил готовность лично принять участие в переговорах. Многие грузинские эксперты оценили это заявление как «неожиданное», хотя дальнейший ход событий начинает прояснять ситуацию. Советник главы грузинского правительства по вопросам международных отношений Тедо Джапаридзе говорил, что обращение Квирикашвили к руководству России «содержит скрытые нюансы и детали, которые могут быть непубличными и их обнародование может нанести вред стабильности и безопасности страны». В свою очередь МИД России подчеркивал, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, «насколько к этому готов он сам». Фиксируя заинтересованность премьера в прогрессе на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, Смоленская площадь также отметила, что такой подход «был бы поддержан остальными участниками переговоров независимо от того, кто возглавит в Женеве делегацию Грузии».

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

В Москве, безусловно, понимают, что грузинская сторона предлагает если не переформатировать Женевские переговоры, то повысить их представительный статус. Более того, посол США в Грузии Ян Келли, комментируя ситуацию, заявил, что Квирикашвили «правильно относится к Женевскому формату» и, конечно же, мы его поддерживаем, потому что «в переговорах должны принимать участие те лица, которые принимают решение». В этой связи министр Грузии по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения и беженцев Созар Субари обозначил два намечающихся переговорных процесса — в женевском формате и в перспективе прямые двусторонние между Тбилиси и Москвой, что могло бы стать выходом из тупика в грузино-российских отношениях, возможно, тактическим выходом Грузии из западного оркестра, который пытается сейчас исполнять хором антироссийскую симфонию.

Многое может решиться в конце марта на очередном раунде Женевских переговоров. Интрига в том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Тбилиси вступить в диалог с Россией. Однако удар нанес президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В ходе рабочего визита в Вашингтон он наговорил столько, что практически каждое его заявление нуждается в специальном анализе. Мы приведем только одно его интервью, размещенное на сайте радиостанции «Голос Америки». Маргвелашвили считает, что «Европейский союз и США должны воспользоваться сложившейся международной обстановкой и объединиться в противостоянии «российской угрозе». По его словам, «настал «тот самый момент» в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе — момент понимания угроз безопасности для всех стран, которым бросает вызов Россия». И далее:

«Есть проблемы, которые нас объединяют, и сейчас настал момент объединиться, момент выработать общий ответ Российской Федерации со стороны Грузии и союзников из ЕС и НАТО. Мы должны быть едины в отстаивании своих ценностей, в сопротивлении вызовам. И мы должны дать единый рациональный ответ, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность в этих регионах и альянсах».

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

При этом президент расставил внешнеполитические приоритеты Грузии и объяснил американцам, что Тбилиси стремится в НАТО, видит в США ключевого партнера и является «жертвой агрессивной политики России». Реакция Москвы на такие выпады вполне предсказуема. В октябре 2018 года в Грузии должны состояться выборы пятого президента. Это будут последние прямые выборы, так как согласно обновленной конституции страна полностью переходит на парламентскую систему правления. В этой связи Маргвелашвили заявил, что намерен снова баллотироваться на этот пост, в то время как Квирикашвили исключил свое участие и членов своей команды в этих выборах. Вопрос в том, поддержит ли правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Маргвелашвили и не получится ли так, что будет востребован Бидзина Иванишвили, игравший то скрытно, а то и открыто очень заметную роль в жизни страны.

Напомним и то, что обострение отношений между главой государства и правящей партией началось несколько месяцев назад. Президент, оставаясь членом «Грузинской мечты», выступает против большинства политических проектов, выдвигаемых однопартийцами. Но поскольку в Грузии конституция ограничивает власть главы государства, парламент способен преодолеть вето. Похоже, что сейчас Маргвелашвили стремится перехватить реальную власть. Между тем политологи ставят под сомнение политические амбиции человека, которому де-факто не подчиняются силовые и дипломатические ведомства.

Так что антироссийские выпады Маргвелашвили, сделанные в США, приобретают важное значение. Возможно, являются «предупреждением» Западу о том, что осенью нынешнего года в Грузии запланирована смена внешнеполитического вектора, когда Тбилиси решится взять курс на консолидацию, а не разобщение нации.