Сегодня Сирия является одним из самых опасных мест в мире. США, Россия, Турция, Иран, Израиль, правительство САР, Свободная сирийская армия, Сирийские демократические силы, «Хезболла», различные экстремистские группировки — все это игроки, чьи военные силы конкурируют на поле битвы, пишет Чарльз Купчан в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На фоне продолжающегося конфликта США и Турция рискуют столкнуться на севере Сирии. Американские силы поддерживают курдские отряды народной самообороны (YPG), против которых Турция недавно начала военную операцию. Данная ситуация может приблизить турецко-американские отношения к точке разлома.

U.S. Navy Турецкие спецназовцы

Вашингтону и Анкаре нужно сделать несколько шагов назад, пока не стало слишком поздно. Соединенные Штаты и Турция по-прежнему нуждаются друг в друге для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Подрыв отношений с США, скорее всего, положит конец геополитическому сближению Турции с Западом — это станет серьезным ударом, как для Турции, так и для Атлантического сообщества.

В Сирии столкнулись взаимоисключающие интересы США и Турции. Вашингтон поступил правильно, оказав поддержку курдским формированиям, которые возглавили борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выбили боевиков из Ракки. В противном случае у ополченцев просто не было бы необходимых военных средств для выполнения данной работы. В то же самое время, действия Анкары оправданы ее глубокой обеспокоенностью, что поддержка курдов со стороны США усилит позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет продолжительную террористическую кампанию против Турции.

Теперь, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подалось в бега, США и Турции трудно избежать противоречий. Однако они только ухудшают ситуацию. США увеличивают поддержку курдских формирований, рассматривая их в качестве средства, необходимого для сохранения влияния США в послевоенной Сирии. Анкара чувствует, что Вашингтон ее предал, поэтому продолжает военную кампанию против YPG в сирийском Африне и угрожает взять под контроль город Манбидж, в котором располагаются не только силы YPG, но и американские солдаты. К тому же турецкое наступление в Африне уже привело к тому, что курдские отряды были вынуждены отказаться от проведения заключительного этапа борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США и Турции необходимо срочно переменить свой курс. В связи с поражением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вашингтон может позволить себе полностью отказаться от поддержки YPG, сконцентрировав свое внимание на отношениях с Турцией. США неохотно отказываются от поддержки курдов, потому что боятся потерять ресурс для противостояния Ирану и России в Сирии. Однако Вашингтон переоценивает значение курдов в противостоянии Ирану и России. США могут более эффективно решить данную задачу за счет восстановления отношений с Турцией и укрепления ее влияния в Сирии.

Конечно, США не могут бросить курдов просто так, поскольку они были верными союзниками в борьбе с исламистами и понесли большие жертвы. Но в условиях, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в бегах, США обязаны вернуть обратно тяжелое оружие, ранее переданное курдским формированиям для освобождения Ракки. Для начала США стоило бы вывести курдов из Манбиджа и перебросить их в район, расположенный к востоку от Евфрата. Вашингтон также должен дать понять курдам, что он поможет им достигнуть региональной автономии только в том случае, если они откажутся от поддержки Рабочей партии Курдистана и ее террористической кампании против Турции.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

В свою очередь, Анкаре нужно прекратить свое наступление против YPG и начать выстраивать прагматические отношения с сирийскими курдами, которые помогли бы дистанцировать их от РПК и превратить в ответственных участников послевоенного процесса. В идеале президент Турции Реджеп Эрдоган должен добиться сближения с более широкой курдской общиной, включая РПК. На территории Турции проживает приблизительно 15 млн курдов, еще несколько миллионов находятся на севере Ирака и Сирии, поэтому путь военной конфронтации является тупиковым. Однако Эрдоган пытается набрать политические очки в преддверии выборов, запланированных на 2019 год. Тем не менее, начало диалога с сирийскими курдами помогло бы Эрдогану добиться политической и стратегической победы. Он должен продемонстрировать свою дипломатическую доблесть

Атакуя YPG, Анкара толкает группу в объятия РПК. Эрдоган мог бы воспользоваться большой заинтересованностью YPG в привлечении международной поддержки, поскольку сирийские курды стремятся укрепить свое положение на послевоенном политическом ландшафте Сирии. Эрдоган также нуждается в стабильной буферной зоне на сирийской стороне турецкой границы. Поскольку курды контролируют большую часть северной Сирии, Анкаре нужна их доброжелательность, а не их враждебность.

Запад теряет Турцию. Первым шагом к предотвращению развития такого сценария могли бы стать взаимные шаги США и Турции в отношении сирийских курдов.