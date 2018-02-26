В конце февраля в Белоруссии вступило в силу основное положение декрета №7 «О развитии предпринимательства», одного из ключевых документов по либерализации экономики республики. О подготовке этого документа, реализации его положений на практике говорили ещё с осени 2017 года, пока чиновники в красках расписывали, какое положительное влияние этот декрет окажет на белорусскую экономику. Но так ли это? И стоит ли ждать существенных изменений в экономике республики?

Флаг Белоруссии

Разберёмся, что формально представляет собой этот документ, подписанный президентом еще в ноябре 2017 года. Дело в том, что за счёт декрета вмешательство чиновников в работу бизнеса сводится к минимуму, а ответственность предпринимателей за работу, напротив, повышается. Ещё одно важное нововведение — подача заявок для начала экономической деятельности. Эта функция предполагает, что по самым распространённым видам экономической деятельности достаточно будет подать только один документ через эту службу — уведомление для исполкома, причём сделать это можно и в электронном формате. После подачи заявления уже на следующий день бизнес может начинать работу.

Прозападная Белоруссия

Предусмотрен и ряд других нововведений, в том числе по поводу требований по пожарной и санитарной безопасности. Также объекты торговли и общественного питания теперь не обязаны обращаться в исполком для согласования режима работы (кроме заведений, которые работают с 23 до 7 часов). Однако самым ожидаемым для предпринимателей стал пункт о том, что до 2020 года власти не будут существенно повышать налоги, сборы и пошлины, а также вводить новые. Организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют торговлю через интернет, смогут пользоваться упрощённой системой налогообложения, то есть 5%-й ставкой. Также, согласно новому декрету, налоги, сборы не будут взимать, если прошло пять лет со дня истечения срока их уплаты.

Доктор экономических наук, руководитель образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов в интервью ИА REGNUM сказал, что в случае если нормы данного декрета все-таки заработают, то серьезные изменения в экономике республики можно будет заметить начиная с 2020 года.

«На фоне дальнейшего ухудшения внешнеэкономических и инвестиционных позиций России Беларусь довольно успешно конкурирует с нами за качество инвестиционного климата как среди европейских инвесторов, так и на рынках стран СНГ. Если либерализация белоруской экономики, действительно пойдет, то изменениями может стать дальнейшее улучшение позиции Беларуси в инвестиционных рейтингах и рост ВВП на душу населения», — предположил эксперт.

В то же время широко разрекламированный декрет, который позиционировался властями как знаковый для бизнеса, ожидания самих предпринимателей не оправдал. Так, еще в декабре 2017 года организация «Перспектива» провела опрос среди 383 индивидуальных предпринимателей во всех регионах страны в рамках подготовки рейтинга «Лучший регион для ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями». В результате выяснилось, что 76% опрошенных считают, что декрет разработан без интересов ИП, некоторые предприниматели о нём в ходе опроса услышали впервые. Высоко оценили документ только 2% респондентов, 98% ИП отозвались о нём негативно. Опрошенные белорусские предприниматели также отметили, что не видят перспективы развития своего бизнеса.

Кроме того, хотя в конце февраля директор департамента по предпринимательству министерства экономики Петр Арушаньянц отмечал, что в ходе подготовки документа обсуждалась законодательная база, а в результате дискуссий стороны нашли компромиссный вариант, складывается ощущение, что чиновники больше были заняты рекламой декрета, чем работой над ним. Так, на Ассамблее деловых кругов в начале марта заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич заявил, что через несколько дней после того, как декрет №7 уже вступил в силу, в минэкономики от одного из министерств поступило около двух десятков проектов нормативно-правовых актов к документу. Почему чиновники подготовили эти документы так поздно — уже после того, как декрет вступил в силу? С чем связана такая нерасторопность?

Матусевич также отмечал, что к началу марта многие органы госуправления так и не сформировали центры компетенций для практической реализации норм декретов №7 и №8 («О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года). А Ярослав Романчук, член совета по развитию предпринимательства, и вовсе говорил, что сейчас крайне важно повышение доверия между властью и бизнесом, чтобы декреты не превратились в простую декларацию, вероятность чего довольно высока из-за отсутствия нормального взаимодействия между госорганами и предпринимателями. Такая судьба уже постигла директиву №4 («О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь») от 31 декабря 2010 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

В интервью ИА REGNUM доктор экономических наук Алексей Балашов тоже отметил, что пока говорить о либерализации экономики Белоруссии еще рано:

«Если судить по содержанию декрета («О развитии предпринимательства» — прим. ред.), то говорить о действительно серьезной либерализации экономики Беларуси я бы пока не стал. Однако повышение предсказуемости фискальной политики правительства (запрет на повышение существующих и введение новых налогов до 2020 года, введение 5-летнего срока давности для взыскания налогов, сборов и пошлин) и, как следствие, снижение издержек для ведения бизнеса на белорусской территории в политике Минска явно просматривается».

В целом с реализацией положений декрета обнаруживается всё больше подводных камней. Например, ранее Наум Кац, директор ООО «Центр бизнес-развития», обращал внимание на то, что в некоторых государственных органах чиновники приняли решения, которые противоречат декретам №7 и №8, что довольно отчётливо заметно в регионах и среди госслужащих нижнего уровня.

Также в Белоруссии остаётся ещё довольно много контролирующих органов, которые могут применять те или иные санкции, а в декрете есть расплывчатая формулировка о наказании за «ненадлежащее ведение предпринимательской деятельности», которую контролёры могут интерпретировать, как захотят. Издание «Беларусь сегодня» приводило в связи с этим случай, описанный директором бизнес-союза им. Кунявского Жанной Тарасевич, когда в небольшой медицинский центр пришла проверка и выписала штраф за отсутствие «тревожной кнопки» при наличии видеокамер и иных технических средств обеспечения безопасности.

Таким образом, пока можно сделать вывод о том, что несмотря на разрекламированный декрет, говорить о либерализации экономики Белоруссии, затеянной в очередной раз чиновниками ради того, чтобы снять с себя часть ответственности за тяжёлое состояние экономики, рано. Реализация декрета обнажает массу проблем как самого документа, так и всей белорусской экономической системы, а учитывая нерасторопность чиновничьего аппарата, вряд ли реальные положительные подвижки население страны сможет увидеть в ближайшее время.