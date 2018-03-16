Как известно, Омск является одним из крупнейших городов России, вторым по численности населения в Сибири (после Новосибирска с 1,6 млн жителей) и восьмым в стране. Омск был основан в 1716 году, и более чем за 300 лет своего существования он превратился из военной крепости в мегаполис.

Ru.wikipedia.org Вид Омска со спутника

В августе 2016 года, когда столица Омской области праздновала 300-летие, из уст руководителей различного уровня звучало, что Омск — это научный, образовательный, спортивный, культурный центр, город-труженик, город-воин, город, сыгравший важную роль в развитии Сибири и всей России и так далее.

Однако в марте 2018 года первые лица региона практически одномоментно окрестили Омск «заштатным городишкой», «банкротом» и городом, который жители покидают из-за грязи… Разбираемся, чем вызваны подобные высказывания и как к ним отнеслись омичи.

Город, который покидают из-за грязи

О том, почему жители Омска пытаются покинуть свой город, недавно взялся рассуждать бывший губернатор Омской области Виктор Назаров (ушёл в отставку в октябре 2017 года, в марте стал сенатором от региона — прим. ИА REGNUM ). По его словам, это происходит не только из-за низких зарплат, но и из-за грязи.

Kremlin.ru Виктор Назаров

14 марта после встречи с представителями фракции ЛДПР в Заксобрании Назаров подчеркнул, что властям нужно решать проблему благоустройства территорий.

«Нам нужно решать проблему благоустройства территорий. Я как обычный житель считаю, что территории у нас не благоустроены. Если мы говорим о том, что жители хотят покинуть Омск, это не только из-за маленькой заработной платы, но и из-за того, что у нас неухожено, не убрано, грязно. Этим нужно заниматься и муниципалитетам, и жителям не сорить», — цитируетэкс-губернатора, а теперь сенатора «Омск-информ».

В ответ комментирующие задали резонный вопрос: что же не благоустраивали, Виктор Иванович, будучи губернатором?

Что касается «маленькой заработной платы». По данным Новосибирскстата, Омской области здесь действительно хвастаться нечем. Регион по размеру средней зарплаты по итогам 2017 года стал третьим с конца (30 160 рублей). Меньше получают только жители Алтайского края (22 732) и Республики Алтай (25 903).

А теперь о количестве покинувших регион. За 11 месяцев 2017 года, по данным Омскстата, число выбывших из Омской области превысило число прибывших в Омскую область на 9,4 тыс. человек. Прибыло в регион 22,7 тыс. человек, а выбыло — 32,1 тыс. человек. В пределах Омской области за 11 месяцев 2017 года место жительства сменили 26,5 тыс. человек, в том числе в ноябре — 2,5 тыс. человек.

По мнению омского политолога Андрея Рудакова, люди из Омска «бегут из-за низких зарплат, плохой экологии, ухудшающейся инфраструктуры, и на данный момент предпосылок к существенным изменениям нет».

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Банкрот

Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил о том, что Омск на сегодняшний день является городом-банкротом.

«Сегодня долги у города Омска составляют годовой размер городского бюджета. Это те старые долги, которые Оксане Николаевне (Фадиной, мэру Омска с ноября 2017 года — прим. ИА REGNUM ) достались по наследству. Если уж откровенно говорить, город-то у нас сегодня — банкрот», — сказал врио губернатора в интервью омскому «12 каналу».

Однако при этом он добавил, что даже в таких условиях «работа идёт и ведётся достаточно активно».

Kremlin.ru Александр Бурков

Здесь стоит обратиться к цифрам. По данным мэрии (раздел «Бюджет для граждан»), доходы бюджета города Омска на 2018 год — 14,32 млрд рублей, в том числе налоговые доходы — 5,8 млрд рублей, неналоговые доходы — чуть более 2 млрд рублей, безвозмездные поступления — почти 6,4 млрд. Расходы бюджета-2018 — 15,07 млрд.

Муниципальный долг Омска на 1 января 2018 года — 5,97 млрд рублей, на 1 февраля — 5,8 млрд.

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Заштатный городишко

Огромный общественный резонанс в регионе вызвала распространённая местными СМИ информация о том, что вице-губернатор Владимир Компанейщиков назвал Омск «заштатным городишкой».

Информацию, за которую Компанейщиков затем подвергся сокрушительной критике, обнародовала 14 марта Русская служба Би-би-си:

«Вице-губернатор Владимир Компанейщиков во время встречи с командой «Арт-резиденции» тоже говорил, что у Омска есть своеобразный слоган — «ничего и никогда», имея ввиду закостенелость города, в котором сложно что-то поменять. Компанейщиков называет Омск «заштатным городишкой» и говорит, что он, хотя и столица области, остался в стороне от многих процессов. «Даже в Тюмень приезжаешь — завидуешь», — говорит вице-губернатор».

«Арт-резиденция» — это проект, придуманный педагогом института дизайна и технологий Эммой Васильевой, её студентами и молодыми активистами. Он предусматривает «превращение» Омской крепости (памятник архитектуры — прим. ИА REGNUM ) в модный кластер с творческими мастерскими и кофейнями.

Но суть не в этом. Именно этот отрывок из материала Русской службы Би-би-си мгновенно распространили омские массмедиа, что вызвало волну обсуждений в информационном поле Омской области.

«Да-а-а, господин врио, распустили вы своих подчиненных до «дальше некуда»!» — приводит одно из мнений портал «БК55».

ИА REGNUM удалось получить комментарий вице-губернатора Компанейщикова.

«Надо понимать, что журналист вольно или невольно вырвал фразу из контекста. На самом деле это звучало так: если не предпринимать быстрых и необходимых мер, то у Омска есть все шансы превратиться в заштатный городишко в самом печальном смысле этого слова. Поэтому меры, о которых я говорил, должны быть прежде всего направлены на поддержку и развитие городской культуры (соответственно активной комфортной городской среды) и креативных индустрий. И именно инициатива группы омской «Арт-резиденции» демонстрирует, что интересные идеи по выходу из кризиса есть, и им будет оказана всемерная поддержка правительством Омской области. Я уверен, что как раз такое активное взаимодействие с горожанами позволит предотвратить тот негативный сценарий, о котором я говорил выше», — подчёркивает он.

Итак, Владимир Компанейщиков заявляет, что его слова вырваны из контекста. А что же по этому поводу думают омичи?

Омск

Омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков полагает, что слова Компанейщикова действительно «вырваны из контекста». Объясняет он своё предположение тем, что прямой речи вице-губернатора с фразой «заштатный городишко» в материале-первоисточнике нет, а есть «только авторские неопределенные отсылки».

«Прежде чем делать громкие заявления и вешать ярлыки, надо ознакомиться с оригиналом статьи, иначе всё это напоминает пословицу «Слышал звон, да не знает, где он», — говорит Сергей Кондаков.

А вот омский общественный деятель Татьяна Шнейдер подчёркивает, что не удивилась бы такому заявлению из уст высокопоставленного чиновника. По её словам, у чиновников «сложилась порочная практика» — не любить регионы, в которых они живут:

Ogg-omsk Омск

«Региональные чиновники, за редким исключением, не желают жить проблемами города, они живут своими нуждами. С каждым годом регион покидают тысячи омичей, но ни один «власть имущий» не попытался сделать город привлекательным для жизни. Безусловно, сильны бюрократические препоны, но ведь люди сидят в своих креслах годами, а толку от них нет никакого. В последствии мы имеем: низкий уровень жизни граждан, чиновника, который методично меняет кресла и места жительства (от лучшего к более комфортному). А в итоге страдает простой гражданин, ведь он остался в регионе, в котором родился, который ему дорог. В регионе, на который наплевали чиновники в погоне за собственным комфортом».

Политолог Андрей Рудаков считает, что подобные слова вице-губернатор произнести всё же мог.

«Формально свободу слова в стране никто не запрещал. Разумеется, подобные слова вице-губернатор произнести мог… Сразу же после отставки по причине профессиональной непригодности», — резюмировал собеседник ИА REGNUM .

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Судя по данным Омскстата, люди действительно в большом количестве уезжают из Омской области и, в частности, из города Омска. Наверное, в поисках лучшей жизни. И, вполне возможно, сами омичи могут считать свой город не самым комфортным местом для проживания. И обсуждать это в соцсетях, пеняя на низкие зарплаты, плохую экологию и так далее…

Но одно дело — омичи, и совсем другое — те, кто областью и городом руководит. От них слышать критику в адрес города не хочется. От них хочется слышать о конкретных мерах по улучшению ситуации.