Как и следовало ожидать, США, Франция и Германия выступили с заявлением, в котором полностью присоединились к британским осуждениям предполагаемого отравления Россией бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери. Судя по словам американских лидеров, они не располагают собственной информацией о случившемся, но целиком полагаются на англичан.

RonAlmog Флаг Израиля

Уже заговорили о том, что все крупнейшие разведки мира едины в оценке того, кто стоит за отравлением. Всё это было нарушено израильским заявлением. После нескольких дней активного давления со стороны англичан МИД Израиля сделал заявление: Израиль осуждает отравление в Лондоне. Но в официальном осуждении, напоминавшем высказанное западными коллегами, отсутствовало слово Россия. Осудили сам факт, но Россию не упомянули вовсе.

Израильские новостные ресурсы вышли вчера вечером с целой историей о том, как Лондон активно настаивал на том, что Израиль должен выступить с ясным и резким заявлением, осуждающим Россию. В ответ из Иерусалима последовало зычное «НЕТ».

В чем причина британской настойчивости? Израиль не только не является членом Совета Безопасности, но, напротив, является постоянным объектом нападок в ООН и других международных организациях. Голос Иерусалима в этом мире едва ли можно считать весомым и авторитетным, когда речь идет о глобальной политике.

Всё же есть одно «НО». Мало кто пользуется таким авторитетом в вопросах разведки и спецслужб, как израильский Моссад. Вспомним, в самый критический момент, когда администрация Обамы планировала удар по Сирии, экспертное заключение Моссада способствовало смягчению настроений в Вашингтоне и привело к отмене планов нанесения прямого удара. Тогда это было делом рук сирийской оппозиции.

Эмблема Моссад

В Израиле очень дорожат особым престижем Моссада, связанным с точными ситуационными оценками по ходу ближневосточных дел. Стратегические прогнозы израильской разведки предпочтительнее того, что есть у коллег, но и они далеки от подлинной отточенности мысли и прозорливости. Однако в каждом отдельно взятом случае изральские секретники умеют выявлять важное и главное. Так, при обсуждении год назад фактов применения в Сирии химического оружия силами, ассоциирующимися с президентом Асадом, израильтяне высказали сомнение, что сам сирийский президент давал подобное распоряжение, и с уверенностью добавили: Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Это прозвучало в официальном заявлении премьер-министра Нетаньяху.

Отказ Израиля присоединиться в общему хору осуждения критически важен для экспертного сообщества. В данном вопросе наша оценка считается одной из авторитетнейших и главнейших. И если Израиль не готов с уверенностью принять подход раннего приговора и осуждения России, то сомнения в обоснованности позиции Великобритании, США, Франции и Германии становятся весомыми зело.

Это особенно существенно в свете небывало светлой атмосферы в отношениях с Белым домом. При таком ходе дел стремление Иерусалима координировать свои позиции с Вашингтоном несомненно. Знаменательно, что даже при такой слаженности позиций Израиль демонстрирует независимость. Это должно заставить задуматься тех знатоков-незнаек в Москве, которые рассуждают об отсутствии «субъектности» у всех в мире, исключая пятерку самых крупных игроков. Обсуждаемый пример указывает на то, что мир устроен иначе, нежели полагают многие российские политологи.

Мы не можем точно сказать, каков характер израильских сомнений в обоснованности высказанного против России их союзниками. Первое, что приходит на ум, — это несогласие с самими поспешными выводами. Степень жесткости британского наскока удивляет.

En.kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Но может быть и другая причина отказа израильтян вмешаться в нынешний англо-российский конфликт. Объектом отравления в Лондоне был не писатель и не правозащитник, не религиозный проповедник и не диссидент, а бывший полковник ГРУ. Издали не понять, какие именно были отношения между ним и его начальниками и друзьями, которых он предал. И знать не можем, как шла его работа с английскими коллегами. Поэтому лучше и не вмешиваться вовсе.

Скорее всего, готовность Израиля пойти на открытый конфликт с англичанами объясняется и первой, и второй причиной: отсутствие полной уверенности в версии Лондона и нежелание встревать во внутриведомственные российские «разборки», ежели они были.

Так или иначе, Моссад не готов подтвердить правдивость британских обвинений против России. Это важная новость.