Сухие сводки официальных сообщений, поступивших в четверг, 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Первое. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала совершить военный переворот и террористический акт — «в зале Верховной рады уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил».

Второе. Депутат Верховной рады Надежда Савченко после беседы с сотрудниками национальной службы безопасности заявила журналистам, что вышеупомянутый Луценко, а также депутат Верховной рады Сергей Пашинский причастны к расстрелам на майдане и что «военный переворот в Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие».

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Третье, на первый взгляд не связанное с первыми двумя. Депутаты Верховной рады отправили в отставку главу Национального банка Валерию Гонтареву. Украинские оппозиционеры и иностранные журналисты обвиняли ее в организации (совместно с Петром Порошенко) схемы вывода и отмывания многомиллиардных сумм. Никакого расследования деятельности Гонтаревой не назначено. Новым главой Нацбанка стал кандидат от Порошенко Яков Смолий.

Буквально за несколько часов произошли три события, каждое из которых вызвало бы настоящую политическую бурю в любом государстве, кроме Украины. На Украине обратили внимание разве что на историю от генпрокурора — в силу яркости ее деталей. Всё остальное было принято как должное.

Julia berezovska Валерия Гонтарева

Почему? И что из этого следует?

Генеральный прокурор Украины выдает новую версию якобы готовившегося государственного переворота не реже раза в месяц. Расследования этих «переворотов» или вообще не ведутся, или заканчиваются как в случае с Михаилом Саакашвили — пшиком. Украинские блогеры шутят, что по историям от генерального прокурора всегда можно понять, какой фильм он смотрел накануне. В данном случае речь о картине Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Сочные детали привлекают внимание. Но сам факт лжи от генерального прокурора уже давно воспринимается как общее место. И то, что за громкими словами ничего не последует — тоже общеизвестный факт.

Далее на сцене появляется Надежда Савченко. Именно ее генеральная прокуратура назначила «главой» заговора, целью которого является государственный переворот. Якобы она обсуждала с военными, недовольными ситуацией в стране, сценарий переворота, и они согласились помочь ей, но в последний момент спецслужбы перекрыли канал поставки оружия в Киев.

И депутат Савченко, хоть и не признает свою вину, спокойно, с улыбкой, рассказывает: подавляющее большинство населения, да чуть ли не все, хотят, чтобы вас всех перестреляли из минометов. В следующей фразе Савченко, обращаясь к народу, говорит: «нужно отстаивать свое право на свободу», «украинцы всегда умели восставать». С учетом контекста этих слов она прямо призывает к вооруженному восстанию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

И Надежде Савченко ничего за это не будет. То есть ее, конечно, могут посадить, если решат назначить новым «главным врагом». Но с учетом атмосферы в стране — вряд ли. А за сам прямой (прямее некуда) призыв ей ничего не будет. Граждане спокойно кивают, слушая эту историю. Хотела расстрелять депутатов из минометов, нормально. Почему не расстреляла-то?

Парадокс в том, что все здесь говорят правду. Первые лица майдана виновны в расстрелах 2014 года, они государственные преступники и они воры. Савченко если и не планировала переворот по конкретному сценарию, то уж точно сочувствует таким планам. У власти те, на ком кровь за переворот 2014 года. Они же осваивают средства, выводя их из страны. Страна из-за гражданской войны наводнена оружием, а его носители полны чувства безнаказанности. Военный переворот может совершиться в любую секунду, любой силой и будет пассивно поддержан большинством населения.

Но главное в этот день в Верховной раде происходило как бы на втором плане. Теперь уже экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева — это человек, приложивший особенно много усилий к уничтожению украинской экономики и воровству государственных средств. Это человек, отвечавший за техническую сторону процесса — распил госсредств через докапитализацию сомнительных банков, отмывание «денег Януковича» и т.п. Этого человека просто отпустили с миром. Странно, что не наградили.

Главные процессы майданного периода истории Украины происходят именно здесь, на втором плане. Здесь распиливают кредиты МВФ, здесь производят госзакупки у своих детей, здесь выигрывают конкурсы для своих заводов, здесь выводят средства через своих банкиров. В нищей стране с многомиллиардными долгами все участники этого «второго плана» давно уже мультимиллионеры.

Савченко с минометами и прочая тарантиновщина — это светошумовая граната, средство отвлечения внимания. До Савченко такой гранатой был Михаил Саакашвили, до него — целая россыпь других персонажей. Они бегают по крышам, блокируют дороги, вступают в перестрелки с полицией. По законам жанра светошумовой градус нужно повышать, и рано или поздно взорвется уже не граната, а страна. Бедность, плюс оружие, плюс безнаказанность, плюс правоохранительное бессилие, плюс отсутствие законов и правил, плюс непрерывная агрессивная ложь: к какому результату это может привести? Вполне возможно, что именно к тому, что был описан генеральным прокурором. Потому что жизнь, как известно, подражает искусству.