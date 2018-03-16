Правительство Великобритании гневно грозит нашей стране различными санкциями за якобы инспирированное «российскими спецслужбами» отравление обретавшегося на Британских островах изменника Родины, бывшего полковника ГРУ. Среди санкций — отказ чиновников и первых лиц «туманного Альбиона» посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Дается понять, что «в крайнем случае» допускается и отказ сборной Англии от участия в ЧМ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Респектабельная The Times сообщает, что к такой форме бойкота могут присоединиться и чиновники и высокопоставленные лица других стран, а именно — Польши, Австралии и Японии.

Найти подтверждение этому в японской прессе не удалось, но сразу на память пришли события почти сорокалетней давности, когда Японии пришлось «взять под козырек» и последовать объявленному США бойкоту Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

В то время я работал в Японии и был не только свидетелем, но и участником выполнения требований Москвы максимально снизить эффект присоединения Токио к американскому бойкоту. Так как повлиять на японский Олимпийский комитет, побудить его руководство ослушаться приказания правительства было невозможно, сосредоточили усилия на «народной дипломатии». А именно на обеспечении массового выезда в Москву на Олимпиаду японских туристов и болельщиков.

Под давлением властей и по причине отсутствия на Играх японских олимпийцев в Японии отказались от забронированных авиабилетов в Москву тысячи туристов. Поэтому действовали в основном через японские общества дружбы с Советским Союзом, молодежные и профсоюзные организации. И всё же Япония была представлена на Олимпийских играх — 1980 — свыше ста японцев откликнулись на призыв друга нашей страны, тогдашнего влиятельного политика депутата парламента Такуми Уэда, который возглавил японскую делегацию в олимпийскую Москву. Так что нас бойкотами не запугаешь, мы это всё проходили.

RIA Novosti archive Московская Олимпиада

Если сообщение The Times о «японском бойкоте» имеет какое-то основание — а это должно подтвердить или опровергнуть правительство Страны восходящего солнца, — то возникает немало вопросов отнюдь не спортивного, а гораздо более серьезного свойства о самих принципах взаимоотношений Токио с нашей страной. Ведь с некоторых пор японское правительство во главе с Синдзо Абэ считает возможным, с одной стороны, присоединяться по команде из Вашингтона к незаконным враждебным санкциям в отношении Российской Федерации, а с другой — демонстрировать дружелюбие, готовность помогать обустраивать русские города, активно участвовать в торгово-экономическом сотрудничестве. Правда, делается это не из большой любви к нашей стране, а с вполне прагматичной целью — побудить российское руководство если не отдать сразу Курильские острова, то хотя бы согласиться обсуждать с Токио перспективы такой передачи.

Имею личный опыт обсуждения такой противоречивой позиции Японии с видными деятелями этой страны. Мои собеседники убеждают «не обращать внимания на объявленные кабинетом Абэ санкции», ибо они-де символические и якобы не затрагивают основы японской политики на российском направлении. Получается интересная картина — что-то вроде «вы не только терпите наши санкции, но и идите навстречу нашим требованиям ваших островов». Вспоминаются слова Иосифа Виссарионовича, сказанные японскому министру иностранных дел Ёсукэ Мацуока, предлагавшему в дополнение к отторгнутому по итогам японско-русской войны Южному Сахалину присоединить к Японии и его северную половину.

Из записи беседы: «Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на Приморье и его выходы в океан, говорит: «Япония держит в руках все выходы Советского Приморья в океан, — пролив Курильский у южного мыса Камчатки, пролив Лаперуза к югу от Сахалина, пролив Цусимский у Кореи. Теперь вы хотите взять Северный Сахалин и вовсе закупорить Советский Союз. Вы что, говорит тов. Сталин, улыбаясь, хотите нас задушить? Какая же это дружба?».

Видимо, не смущает г-на Абэ и то, что уговоры президента Путина сдать Курильские острова проходят в обстановке создания на Японских островах американской ПРО, которую можно использовать для запусков «Томагавков» по российской территории. Получается, и это терпите. Уж не говорим о том, что острова, которые японцы вознамерились заполучить, по «договору безопасности» с США могут стать нацеленными против нашей страны американскими военными базами. Вот уж действительно, «какая же это дружба?».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Хотя сообщение The Times пока не подтверждено, опыт прошлых, да и недавних лет свидетельствует о том, что Токио всегда на стороне недругов нашей страны и будет присоединяться и беспрекословно следовать антироссийским акциям Вашингтона и Лондона. Даже тогда, когда это противоречит интересам Японии и ее народа.

Напомним, что футбольная команда Японии вышла в финал ЧМ-2018 и ее матч с Сенегалом должен состояться в Екатеринбурге 24 июня.