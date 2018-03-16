В четверг, 15 марта, Венгрия отметила свой национальный праздник — 170-летний юбилей освободительной революции 1848 года. В стране прошли многотысячные акции. Главным стал многотысячный митинг, проведенный в Будапеште правящей партией Fidesz, на котором выступил премьер-министр Виктор Орбан, речь которого слушали и прибывшие в Венгрию поляки и жители румынской Трансильвании, где находится большая венгерская община.

Канцелярия премьер-министра Венгрии Венгры

Орбан сделал несколько знаковых заявлений. Он сказал, что Венгрия — «это наша страна, это наша жизнь, другой нет, поэтому мы будем бороться до конца и никогда не сдадимся», хотя есть желающие сломить венгров, «как сто лет назад в Трианоне». Он напомнил, что венгры на протяжении многих веков сражались за свою свободу, отправив домой султана, императора Габсбурга и «советы». И обрисовал текущее положение Венгрии в мире — если в 2010 году, когда Будапешт «восстал», он один сражался «за венгров» в Брюсселе и других центрах, после «пришли поляки, словаки и чехи», затем США выбрали президента, настроенного против иммиграции, англичане отправились своим путем, Израиль всё еще держится, в Австрии патриоты взяли власть и итальянцы тоже сказали «нет» мигрантам.

Канцелярия премьер-министра Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште

Понятно, что выступление венгерского премьера и лидера правящей партии носило определенный конъюнктурный характер с учетом парламентских выборов, которые состоятся через три недели. Но кое-что было рассчитано на государственную перспективу, а не только партийную. Венгрия много чего потеряла по итогам Первой мировой войны. Даже когда в октябре 1918 года Будапешт объявил о выходе из состава Австро-Венгрии и учреждении демократической Венгерской республики, союзники по Антанте не пощадили венгров. Румыния, Чехословакия и Югославия «откусили» значительные куски венгерских земель, что в июне 1920 года было оформлено подписанием Трианонского договора. Множество венгров оказались гражданами и подданными иностранных государств, и эта «травма Трианона» остро переживается Будапештом по сей день, влияя в том числе на партийную и политическую борьбу.

Накануне празднования 170-летия освободительной революции в румынском городе Таргу-Муреш (Трансильвания) более 2,5 тысячи местных венгров-секеев вышли на манифестацию с требованием признать их автономию. На митинге выступил мэр города, кальвинистский епископ и депутат Европарламента Ласло Текеш, участие приняли и испанцы из страны Басков. Участники митинга приняли резолюцию, где заявили о необходимости создания автономного региона «Секейский край». А в самой Венгрии оппозиционная партия «Йоббик» в свою очередь обвинила правительство Орбана в том, что оно «неэффективно в поддержке венгров, проживающих в Трансильвании и Закарпатье, в их стремлении к автономии». Партия пообещала в случае прихода к власти объяснять в международных организациях, что «2,5 миллиона братьев и сестер венгров, секеев и русин живут как граждане второго сорта на своей родине из-за несправедливой диктатуры Трианона и Парижа».

Csanády Ласло Тёкеш

Однако нельзя сказать, что эта проблема находится вне зоны внимания Будапешта. С Румынией как партнером по Европейскому союзу и НАТО венгерские власти стараются пока не связываться. Однако активность проявляют в последнее время в отношениях с Украиной, выдвигая на первые позиции венгерский вопрос в Закарпатье. В марте этого года посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень в интервью информационному агентству Українські Новини подчеркивал, что «жители Закарпатья, которые относятся к венгерскому нацменьшинству, не виноваты в том, что границы в истории много раз менялись. Они столетиями были гражданами исторической Венгрии». Сейчас венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, учитывают сложившуюся на востоке страны ситуацию, поэтому никто не требует автономии. Хотя в декабре 1991 года, когда проходило голосование о независимости Украины, одновременно прошло голосование об автономии Закарпатья и автономии Береговского района (здесь в основном живут венгры). 78% жителей Закарпатья «поддержали автономию для области, 82% — для Береговского района, но до сих пор не получили ничего».

Канцелярия премьер-министра Венгрии Митинг в Будапеште

Как отметил посол, «наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии нет, что это приемлемая модель в Евросоюзе», что создает в свою очередь мостик и к признанию венгерской автономии в румынской Трансильвании. Да, категорически против выступает Киев (как и Бухарест). Особенно украинские пропагандисты в этой связи недовольны «молчанием России», где провокации в Закарпатье против местных венгерских организаций «комментируют довольно вяло», так как в последнее время данную функцию «успешно» взял на себя «венгерский МИД». Соответственно, украинским властям трудно списывать происшествия на «руку Москвы». Однако в целом активность Будапешта в части защиты оставшихся за пределами страны венгров Россия вполне могла бы поддержать.

Даже если венгерские власти, говоря о Трианонском договоре, намекают на необходимость пересмотра его условий, Будапешт не является первопроходцем в деле ревизии итогов Первой мировой войны. Раньше это сделали США на Ближнем Востоке, начав ломку геополитического устройства региона, закрепленного соглашениями Сайкса — Пико. В отличие от американцев, которые пошли на пересмотр существующих границ ближневосточных стран, Будапешт ставит вопрос о внутренней автономии. В случае с Украиной это добавляет аргументов в пользу федеративного устройства данного государства, отказа от построения этнократического режима, который может спровоцировать преследования по национальному признаку. В случае с Румынией — сдерживает экспансионистские устремления Бухареста, нацеленного на поглощение Молдавии, что создает угрозу для Приднестровья, где расположены российские миротворцы.

Fz22 Венгрия после Трианонского договора

Венгрия — небольшая страна, в которой проживает около 9 миллионов человек, но венгры являются народом разделенным. Притом венгерское государство находится в центре Евросоюза с удобным геополитическим месторасположением, а многие венгры симпатизируют России и российскому президенту Владимиру Путину. Особенно это характерно для сторонников Fidesz. По данным недавнего социологического опроса, проведенного компанией Medián, избиратели именно этой партии больше остальных поддерживают Россию. Так, 51% электората правящей партии доверяют Москве, в то время как Вашингтону — 39%. Помимо того, 62% считают, что сильная Россия — это хорошо для Венгрии, а в рейтинге популярности иностранных лидеров Путин идет вторым после папы Римского Франциска. Так что если Москва окажет поддержку венграм в их гуманитарных вопросах, это найдет отклик.