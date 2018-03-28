Тема казахстанского медийного пространства и его участников обсуждается в казахстанских СМИ постоянно. Публикации в соцсетях без лишних сомнений перепечатываются журналистами, СМИ много времени уделяют ссорам и конфликтам между блогерами. Однако пара нюансов остается за пределами внимания общественности.

Масс медиа

Игнорирование сети «ВКонтакте»

Если посмотреть на репосты, опубликованные в казахстанских СМИ, то можно подумать, что кроме Фейсбука в Казахстане других социальных сетей нет. Все проблемные темы обсуждаются там. А Инстаграм попадает во внимание СМИ, когда требуются снимки, связанные с резонансными авариями, драками, скандалами на тему секса и семейной жизни местных знаменитостей, заменяя отчасти светскую хронику. Однако, вопреки складывающемуся впечатлению, самая массовая социальная сеть Казахстана — это «ВКонтакте». При этом как значимый фактор медийного пространства она полностью отсутствует.

Социальные сети

Сеть «ВКонтакте» занимает лидирующие позиции в стране. Из 18 с лишним миллионов граждан, которые проживают в Казахстане согласно официальным данным, 1,7−1,9 миллиона человек имеют аккаунты в этой соцсети. Затем идет Инстаграм — 1,3−1,4 миллиона казахстанцев, и лишь на третьем месте в стране с большим отрывом идет в Фейсбук, уступая «ВКонтакте» по объемам аудитории в пять раз, а Инстаграму — в четыре.

Активная аудитория социальной сети*

Социальная сеть

Декабрь 2017

Январь 2018

Февраль 2018

1 932 841

1 907 659

1 698 049

6 893

7 206

4 512

463 791

371 200

405 097

67 205

59 143

40 725

1 292 929

1 453 937

1 322 054

* — написавшая хотя бы одно сообщение за месяц

По данным Brand Analytics

И по количеству публикаций в Казахстане тоже лидирует «ВКонтакте» — от 18 до 28 миллионов публикаций в месяц, на втором месте Фейсбук — 9−10 миллионов публикаций в месяц. На третьем месте Инстаграм — 8−10 миллионов публикаций. При схожих показателях, пользователи Фейсбука явно активнее и больше пишут.

Отдельно надо сказать про Твиттер — он хотя и имеет небольшую аудиторию, но важен как средство быстрой коммуникации. Однако эту функцию у него постепенно перехватывают мессенджеры, Телеграм.

Количество публикаций в социальной сети

Социальная сеть

Декабрь 2017

Январь 2018

Февраль 2018

27 697 159

27 062 878

18 684 995

302 388

413 971

270 927

8 907 527

9 052 675

10 177 503

863 819

976 592

977 271

8 486 522

9 511 069

9 927 223

По данным Brand Analytics

Очевидно, что первой причиной игнорирования «ВКонтакте» «серьезными СМИ» является возраст аудитории. 88,36% казахстанской части аудитории этой соцсети младше 34 лет, 61,04% — младше 25 лет. Также среди пользователей этой соцсети крайне мало известных в Казахстане людей: бизнесмены и чиновники представлены в Фейсбуке, знаменитости шоу-бизнеса — в Инстаграме.

Возрастной состав авторов «ВКонтакте» в феврале 2018 года (обзор по 52,57% аудитории)

Возраст

Авторов

%

до 18 лет

266 463

29,85%

18−24 лет

278 402

31,19%

25−34 лет

243 919

27,32%

35−44 лет

55 162

6,18%

45−54 лет

16 294

1,83%

55 и старше

32 464

3,64%

По данным Brand Analytics

Вторая причина — это темы, которыми интересуются сообщества этой соцсети. Среди 20 самых популярных групп, наиболее посещаемых казахстанцами, на самом деле к Казахстану имеет отношение только одна — «За тебя, Баке». Все остальные сообщества — российские.

Казахстанцев во «ВКонтакте» интересуют футбол, юмор, фильмы и сериалы, музыка, боевые искусства и секс. Более серьезные темы гораздо менее востребованы в силу возраста аудитории и ее экономической несамостоятельности. Как отмечают социологи, казахстанцы сейчас взрослеют позднее, ближе к 24−26 годам, то есть тогда, когда женятся и начинают работать и жить самостоятельно.

Сообщества «Вконтакте» с наибольшим количеством посетителей из Казахстана на 14.03.2018

№ п/п

Наименование сообщества

Кол-во посетителей за сутки из Казахстана и их доля

1

60 304 (17%)

2

44 107 (15%)

3

27 045 (23%)

4

25 463 (23%)

5

24 462 (2%)

6

22 670 (93%)

По данным http://vktoppost.ru

И если взрослые казахстанские журналисты считают, что «жизни нет» за пределами Фейсбука, то подростки и студенты из «Вконтакте» вполне отвечают им взаимностью: многие полагают, что в Фейсбуке казахстанцев нет, там представлены только иностранцы.

Казахстанские СМИ в большинстве своем не ориентируются на аудиторию этой соцсети: у них нет аккаунтов или сообществ во «ВКонтакте». То же самое с различными общественными и политическими организациями — они с этой аудиторией не работают. Даже молодежная политика реализуется в основном через Фейсбук, Ютуб и Инстаграм, игнорируя «ВКонтакте». Пиарщики тоже не считают тамошнюю аудиторию перспективной — денег у них пока все равно нет.

Однако надо понимать, что эта молодежь рано или поздно вырастет. И разрыв, сложившийся к настоящему моменту, будет только усиливаться. Герои Фейсбука этой части общества неизвестны.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети на смартфоне

С одной стороны, это бьет по молодежи — она не знает трендов, она не получает информации о работе, грантах и других возможностях, не заводит полезных связей. С другой стороны, аудитория Фейсбука численно не растет, варится в собственном соку и через некоторое время по естественным причинам начнет сокращаться. Но пока никаких шагов навстречу друг другу разделенные аудитории не делают.

Квази-СМИ в социальных сетях

Казахстанские СМИ все больше «желтеют» и дают все больше скандального и развлекательного контента, утверждая, что этим сохраняют массовую аудиторию. Оценить успех этой затеи сложно: у многих возникают сомнения относительно показанных цифр посещаемости. К тому же «желтые» места в сети, как выяснилось, тоже уже заняты.

Дело в том, что в последние несколько лет в Казахстане возникло достаточно много квази-СМИ — аккаунтов в Инстаграме и «ВКонтакте», которые специализируются на развлекательном контенте, но при этом дают всевозможные городские новости.

Эта узкая локальная специализация дает им большое преимущество перед республиканскими СМИ, которым местечковые новости не важны. Новости, касающиеся происходящего в городе, интересуют традиционные СМИ очень мало — журналисты почти не ходят на обсуждения бюджетов, тарифов и планов развития.

СМИ

На этих новостях специализируются именно квази-СМИ. Кроме того, они просят пользователей присылать им разные ролики и новости из городской жизни. И работают они для аудитории, выходящей в интернет со смартфонов.

Приведем примеры таких квази-СМИ, популярных в 18-миллионном Казахстане:

«Алматы сегодня» (https://www.instagram.com/almaty.today/) — 471 тысяча подписчиков.

«Астана» (https://www.instagram.com/vastane.kz/) — 93,9 тысяч подписчиков.

«Зелло Актобе» (https://www.instagram.com/zello.aktobe/) — 294 тысячи подписчиков.

«Типичный Павлодар» (https://www.instagram.com/tipavlo/) — 154 тысячи подписчиков.

«Талдыкорганец» (https://www.instagram.com/taldykorganec_insta/) — 129 тысяч подписчиков.

«Караганда» (https://www.instagram.com/shock_krg/) — 109 тысяч подписчиков.

Часть информации тут — копипаст, но в силу особенностей сетей есть возможность общения напрямую с каждым читателем. За счет этого такие сообщества выигрывают и будут дальше выигрывать у интернет-изданий. Многие региональные администрации в Казахстане уже работают с ними в рамках государственного информационного заказа. Точечная работа с местными жителями намного эффективней, чем работа на все население страны.

В отличие от сообществ в социальных сетях, у квази-СМИ, как правило, есть хозяин и иногда целый коллектив, который работает за зарплату — к ним приходят рекламодатели. Со временем не исключено, что эти группы будут прирастать дизайнерами — делать инфографику и видео, поставщиками контента и продюсерами, которые сделают их гораздо более профессиональными. Отсутствие цензуры, самоцензуры и различных корпоративных заблуждений пока позволяет им наращивать аудиторию, которая, вполне возможно, в сумме уже больше, чем у традиционных СМИ в целом.

Есть основания полагать, что за этими квази-СМИ будущее. А серьезная аналитика останется уделом аудитории примерно в 10−100 тысяч человек.

Также надо понимать, что если половина контента в издании — это скопированные у других изданий тексты, если медийная повестка у интернет-изданий на 80% одна и та же, то нет смысла в десятках и сотнях изданий — их число будет неизбежно сокращаться.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

Таким образом, медийный рынок Казахстана сейчас поделен на разные сегменты, которые живут по своим законам:

Традиционные СМИ — телевидение, радио и газеты;

Интернет-издания;

КвазиСМИ в виде «вестников городских сообществ»;

Сообщества в социальных сетях;

Чаты в мессенджерах.

Отдельный культурный феномен — это казахстанские ютуберы и вайнеры, которые одним своим существованием показывают, что государство в деле развития СМИ и культуры пошло совсем не тем путем. О них будет следующая статья.

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