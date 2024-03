Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Когда президент США Дональд Трамп, публично объясняя причину увольнения государственного секретаря Рекса Тиллерсона, назвал в том числе то, что они расходились в позициях по Ирану, стало очевидно: Белый дом намерен внести серьезную коррекцию в свою политику на Ближнем Востоке. Чуть ранее глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону ответственности которого входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия, заявил, что Тегеран остается главной угрозой интересам и партнерству США, поскольку будто бы намерен «создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке». Поэтому «решение главных проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану».

Тиллерсон придерживался иного мнения. По данным ВВС, прошлым летом именно он уговорил Трампа официально засвидетельствовать, что Тегеран выполняет условия ядерной сделки 2015 года. Сообщалось, что президент «потом жалел, что дал себя убедить, и настроился на то, чтобы в середине мая обвинить Иран в нарушении сделки, то есть взять курс на выход из нее». Похоже и то, что, как пишет The Washington Post со ссылкой на американских переговорщиков на Ближнем Востоке, Трамп был разочарован неспособностью госсекретаря «урегулировать по сценарию Белого дома конфликт между саудовцами, эмиратами и Катаром», что тот «совершил кардинальную ошибку, явившись в регион с намерением посредничать между сторонами, не проведя заранее с участниками конфликта секретных переговоров». В итоге, по оценке Вашингтона, сложилась коалиция Турция — Катар — Иран, «между двумя бывшими союзниками, Турцией и Саудовской Аравией, началась борьба», а значение американской военной базы в Катаре нейтрализовано укреплением там турок, что на остальных базах сказываются последствия межарабской борьбы. Говорится, что «успехами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и в Сирии в наибольшей степени пользуется Иран, укрепляя свое влияние в регионе», и не удается «выдернуть» Анкару из альянса Россия — Турция — Иран на сирийском направлении.

Все это было оценено как провал американской дипломатии на Ближнем Востоке, а самого Тиллерсона назвали «самым слабым госсекретарем в новейшей истории США». На смену ему идет директор ЦРУ Майк Помпео, который поддерживает Трампа практически по всем вопросам внешней политики. Предполагается, что он укрепит в Белом доме в ситуационной комнате так называемую «силовую ось», возглавляемую главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Помпео занимает жесткую позицию в отношении Тегерана, сравнивая страну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называя Иран «жестоким полицейским государством», обещая сдерживать ее инвестиционную среду. Исходя из этого, вероятным выглядит сценарий разрыва США ядерной сделки с Ираном, тем более что у Помпео уже сформировано «иранское досье». Конечно, это резко осложнит ситуацию на Ближнем Востоке. Хотя пока не вполне понятно, как именно Вашингтон начнет в регионе проводить свои разрушительные действия, понимая, что Тегеран тоже может заявить о выходе из соглашения, запрещающего разработку ядерного оружия.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

Первое, что сразу бросается в глаза, это стремление США закрепиться в Сирии и начать так называемый мягкий раздел этого государства, чтобы получить возможность перекрыть Ирану доступ в Ливан и, соответственно, лишить его возможности оказывать поддержку шиитскому движению «Хезболла». Второе: сделать недееспособными договоренности о режиме прекращении огня, подписанные в Астане Турцией, Ираном и Россией, которые предусматривают создание четырех «зон деэскалации» в Сирии, все-таки вывести из альянса трех стран Анкару, активизировать пропаганду по обвинению сирийского президента Башара Асада в использовании несуществующего оружия массового поражения, чтобы раздуть пламя войны. Третье: активизировать усилия по формированию антииранской коалиции во главе с Саудовской Аравией и — главное — добиться конкретных действий с ее стороны, включая военные. При этом нельзя исключать начало операций против Ирана с территории Афганистана, где не затухают конфликты. Можно предполагать изменения американской политики в Закавказье, в частности в отношении Азербайджана: Вашингтон не скрывает намерений провести переворот в Иране, опираясь на местные оппозиционные и националистические силы.

Так что Помпео получил от Тиллерсона на Ближнем Востоке непростое наследство, наступает момент проверки дипломатических способностей директора ЦРУ распасовывать региональные карты при утрате многих прежних рычагов влияния. В этой связи The Wall Street Journal считает, что Помпео неизбежно вынужден будет контактировать с Москвой и Анкарой, которые уже обозначили себя в качестве влиятельных «центров силы» в регионе. При этом Анкара, даже будучи партнером США по НАТО, вряд ли пожелает передать Вашингтону свое влияние, подозревая его в стремлении перекроить геополитическую карту Ближнего Востока, создав государство Курдистан. Маловероятно и то, что Тегеран остается в регионе в одиночестве, потому что США, по выражению одного американского эксперта, создают только «бардак» и «риски» для стран Ближнего Востока. Да и в самом госдепартаменте сейчас не все ладно. Как пишет бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье для The New York Times, «многие из самых способных дипломатов ушли с государственной службы, дипломатический корпус опустошен».

Khamenei.ir Солдаты КСИР. Иран

Помпео должен будет начать с выдвижения кандидатов на десятки вакантных постов послов (включая такие ключевые страны, как Египет, Иордания, Южная Корея, Турция и ЮАР). Помимо того, по прогнозам Пауэр, для установления рабочих отношений с европейскими и иными партнерами и союзниками «Помпео понадобится немало времени» в ситуации, когда он выглядит, как «черт из табакерки». Политический назначенец в ЦРУ, введенный, как пишет американское издание The Nation, «в окружение Трампа в составе команды генералов, занимающейся вопросами национальной безопасности, он был абсолютным новичком в мире иностранной разведки, а сейчас в дипломатии». Для серьезного познания проблем Ближнего Востока, реального осмысления составляющих политических процессов этого региона, понимания их всей внутренней сути необходимо много времени. Хорошо это или плохо? Скоро узнаем. Тиллерсон прошел свой путь до Голгофы, теперь его начинает Помпео.