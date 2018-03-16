В Великобритании нет никого, кто не был бы в ярости от вопиющего нападения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. Это варварское преступление требует тщательного расследования, в рамках которого полиция и спецслужбы Соединенного Королевства должны получить всю необходимую им поддержку. Тем не менее общественность может надеяться на взвешенную позицию политических лидеров своего государства, которые не должны делать громких заявлений до того, как собраны свидетельства, особенно в яростной атмосфере парламентских дебатов. Поступать так — значит вредить и делу правосудия, и национальной безопасности Великобритании, пишет лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в статье для британского издания The Guardian.

Бандит с большой дороги

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Корбин отмечает, что премьер-министр страны Тереза Мэй «справедливо» указала на две возможных причины покушения в Солсбери. Если учесть, что, «как было установлено», для покушения на Скипаля использовалось отравляющее вещество российского производства «Новичок», можно сделать вывод, что либо атака была напрямую санкционирована Российским государством, либо яд попал в руки злоумышленников из-за небрежности Москвы. Во втором случае нельзя исключать причастность российских полумафиозных группировок, которым позволили закрепиться на территории Великобритании.

Поиск врага

Корбин, уже на заседании парламента 14 марта указавший на необходимость привлечь российские власти к ответственности и подчеркнувший то, что ответ Лондона должен быть одновременно и решительным, и пропорциональным, все же отметил, что не нужно создавать разногласия с Россией там, где их нет. Лейбористская партия не является сторонником «режима Путина», его «консервативного авторитаризма, попирающего права человека, а также страдающего политической и экономической коррупцией». Лейбористы, напротив, приветствуют работу многих борцов за социальную справедливость и права человека, в том числе права ЛГБТ-сообщества.

Тем не менее, уверен Корбин, это не означает, что Великобритания должна примириться с «новой холодной войной», эскалацией затрат на оборону, прокси-конфликтами по всему миру и нетерпимостью к несогласным в духе маккартизма. Вместо этого Великобритания должна решительным образом встать на защиту своих законов и ценностей, которые необходимо сделать частью внешней политики, направленной на снижение напряженности при любой возможности.

В ответ на произошедшее в Солсбери Корбин призывает исключить российские деньги из политической системы страны. По его мнению, должным образом отвечать на вопиющие шаги России Лондону мешает приток «грязных денег» российских «олигархов», как поддерживающих российское руководство, так и противостоящих ему. Эти деньги отмывались в Лондоне на протяжении последних двух десятилетий. Необходимо прекратить обслуживать преступный российский капитализм в Великобритании и тех коррумпированных миллиардеров, которые используют страну для защиты своего богатства.

Для достижения этой цели Лейбористская партия будет добиваться от правительства страны введения санкций против нарушителей прав человек, а также проведения широкомасштабной операции против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Корбин поддерживает действия правительства Мэй в отношении российских дипломатов, однако указывает на то, что меры против «олигархов» и награбленного ими могут иметь более далеко идущие последствия для российской элиты, нежели высылка отдельных лиц. Лейбористская партия готова поддержать дальнейшие санкции, после того как расследование обстоятельств произошедшего в Солсбери даст результаты

Виктор Дени. Капитал. 1920

Лидер лейбористов подчеркивает, что хотя может и должен быть общий политический ответ на это преступление, он все же за годы в парламенте неоднократно становился свидетелем того, как в момент международного кризиса рациональное мышление затмевалось эмоциями и поспешными суждениями. Так, из-за недобросовестно собранных разведданных произошла катастрофа со вторжением в Ирак. Ярость международного сообщества после терактов 11 сентября 2001 года привела к войне в Афганистане, которая продолжается и по сей день.

Если Соединенное Королевство хочет избежать скатывания ситуации к конфликту, необходимо решить проблемы, возникшие в результате распада Советского Союза и почти полного коллапса Российского государства в 1990-х годах. Сейчас же Лондону нужно установить и привлечь к ответственности причастных к покушению в Солсбери.