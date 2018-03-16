15 марта 2018 года в Южно-Сахалинске состоялась презентация фотоальбома «Шумшу, последний остров войны, август 1945 г.», который знакомит любителей и знатоков военной истории с уникальной коллекцией фотографий из личного архива бывшего заместителя начальника оперативного отдела штаба Камчатского оборонительного района майора Л. Г. Радужанова — одного из активных разработчиков и участников Курильской десантной операции. Альбом содержит статью об истории боев на острове Шумшу, комментарии и отчет о поисковых работах на острове, проведенных в 2014—2017 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная каска

Инициаторами и исполнителями этого проекта стали Государственное бюджетное учреждение культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинское региональное отделение Русского географического общества, Сахалинское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России» (текст: А. Н. Бандура, С. А. Пономарев, И. А. Самарин; фото А. В. Охрименко, В. В. Исупов, И. А. Самарин; комментарии В. В. Исупов, И. А. Самарин).

Петр Пасюков Сергей Пономарев, председатель Сахалинского отделения РГО

Как отметил председатель СО РГО Сергей Алексеевич Пономарев, книга является замечательным примером сохранения исторической памяти о солдатах, матросах и офицерах Красной армии и Военно-морского флота, воевавших на Южном Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года.

Следует отметить, что экспедицией СО РГО на Курильские острова в 2015 года одному из безымянных мысов на острове Уруп в числе других было предложено присвоить наименование «Мыс Радужанова». Это предложение в результате общественного обсуждения поддержано населением области, одобрено Сахалинской областной думой и закреплено распоряжением Правительства Российской Федерации № 2144 — р от 3 октября 2017 года.

Петр Пасюков

На презентации присутствовал сын Л. Г. Радужанова — Владимир Леонидович, приехавший на Сахалин по приглашению СО РГО, который сообщил собравшимся о своем решении передать фотоархив отца в фонд хранения Государственного бюджетного учреждения культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс «Победа».

Тираж 500 экземпляров. Фотоальбом поступит в библиотеки и музеи Сахалина и будет доступен для массового читателя.