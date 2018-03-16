Достаточно интересная новость пришла из Австралии — премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, министр обороны Марис Пейн и министр оборонной промышленности Кристофер Пайн объявили, что немецкая компания Rheinmetall выбрана в качестве поставщика колёсных боевых машин пехоты (БМП) Boxer для австралийской армии. В общей сложности будет закуплено 211 машин общей стоимостью $3,3 млрд, а поставки должны будут начаться с 2020 года. На первый взгляд — ничего особенного, речь об обычной сделке. Но при более близком изучении становится ясно, что всё не так просто.

Иван Шилов ИА REGNUM Немецкий БМП Boxer

БМП по цене золота?

Колёсная боевая бронированная машина Boxer производится немецкой компанией Rheinmetall и может выполняться в различных модификациях — бронетранспортёра, БМП, разведывательной машины, медицинской машины и т. п. Машина защищена качественной композитной бронёй и имеет хорошую противоминную защиту, обеспечивающую неплохую выживаемость трём членам экипажа и восьми десантникам. Австралия приобретает версию Boxer CRV — боевой разведывательной машины. В такой модификации машина оснащена двухместным боевым модулем Lance с 30-мм автоматической пушкой и разведывательным оборудованием. По факту, такое вооружение соответствует уровню БМП, о чём говорят и сами производители. Ещё одним плюсом является возможность очень быстро и просто заменить боевой модуль на любой другой. Отдельно отметим, что Австралия не будет закупать готовые машины — на территории страны будет развёрнуто производство, которое создаст 1450 рабочих мест.

Kasre.ru Коррупция

Определить стоимость одной БМП Boxer в рамках вышеуказанной сделки очень просто — она составляет $15,6 млн. Такая цена не вписывается ни в какие рамки — например, наиболее дорогие европейские танки стоят не более $10 млн (французский Leclerc и немецкий Leopard 2A7+). Другой интересный факт — Литва приобрела у Германии те же самые БМП Boxer почти втрое дешевле — $5,42 млн за единицу. Можно было бы предположить, что в $15,6 млн входит также сервисное обслуживание на протяжении всего срока службы, но это тоже не так — полная стоимость вместе с обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла оценивается в $12,37 млрд, что составляет $58,6 млн за машину.

Такое несоответствие стоимости с уже прошедшими сделками (а надо сказать, что у той же Литвы комплектация была богаче — с израильскими противотанковыми управляемыми ракетами Spike LR) может говорить, с очень высокой вероятностью, о коррупционной составляющей. Австралия не имеет реальных противников, и её руководство может себе позволить «осваивать» военный бюджет таким образом. Немцы же наверняка «подсуетились» быстрее, чем остальные участники тендера, и получили очень выгодный контракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Немецкий БМП Boxer

Надо сказать, что впереди ещё остаётся нереализованный третий этап программы LAND 400 по обновлению австралийской бронетехники — на него пойдут ещё $7,88 млрд. Эта сумма будет использована для приобретения гусеничных БМП.