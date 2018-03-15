В городе Нововоронеж 15 марта состоялось торжественное открытие Ледовой арены «Остáльная», которую возвели всего за год в рамках соглашения между правительством региона и Госкорпорацией «Росатом». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в церемонии приняли участие глава региона Александр Гусев, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, глава администрации городского округа город Нововоронеж Сергей Честикин и директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Владимир Поваров.

Марина Каширская ИА REGNUM Шоу-балет «Метелица»

Марина Каширская ИА REGNUM Глава региона выразил благодарность госкорпорацииии «Росатом» за сотрудничество и софинансирование социально важных объектов

Проект арены был утвержден еще в 2016 году, а в марте 2017-го началось строительство. 11 апреля 2017 бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев заложил первый камень в фундамент. На работы и оснащение арены ушло 340,5 млн рублей, из которых 314,8 млн составило софинансирование госкорпорации, а остальное — средства муниципального бюджета. Название арена получила в честь земель, на которых располагается современный Нововоронеж Хутор Остальный (ударение — на второй слог), который в начале XX века основали переселенцы из села Борщево. В эксплуатацию арену «Остальная» ввели через 101 год после основания одноименного хутора — 28 февраля 2018 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Хореографический зал

Согласно соглашению облправительства и госкорпорации, сумму дополнительных налоговых отчислений, осуществляемых организациями ГК «Росатом» в региональный бюджет, направляют на социально-экономическое развитие Нововоронежа. Ледовую арену возводили в рамках этого соглашения.

«Наше сотрудничество продолжается много лет. В 2012 году произошла смена системы взаимодействия благодаря тому, что Алексей Гордеев и Сергей Кириенко, который тогда возглавлял ГК «Росатом», сумели договориться, что прирост налоговых отчислений, который происходит от пуска новых блоков, будет оставаться в Нововоронеже. Это послужило толчком к развитию города, к строительству многих объектов. Мы будем продолжать эту схему. С вводом новых объектов «Росатома» — первого нового блока и надеюсь на то, что второй блок запустят либо в этом, либо в следующем году, — прирост налоговых отчислений будет значительный. Это поможет и областному бюджету, и городу», — сказал Гусев.

Глава нововоронежской администрации Сергей Честикин подчеркнул, что в строительстве по максимуму использовались материалы, произведенные в Воронежской области:

«Мы изначально перед собой поставили цель, что здесь должно использоваться только своё. Здесь нашего, воронежского, больше 60%… Мы этим гордимся — арену строила воронежская компания, здесь работали нововоронежцы, и они для себя, для своих детей строить плохо просто не могли. Мы сегодня — счастливые люди, и в заключение хочу сказать только одно: мы не жалуемся и не плачем — мы радуемся каждому дню, трудимся и идем вперёд!»

Арена представляет собой универсальный тренировочный каток с искусственным льдом, на котором можно играть в хоккей, а также проводить тренировки по фигурному катанию и массовые катания для горожан. Ледовое поле занимает площадь 60 на 30 квадратных метров и ограждено защитными стеклами, трибуны рассчитаны на 300 человек.

Также в спорткомплексе есть хореографический и тренажерный залы, раздевалки, прокат коньков, кафе и несколько технических помещений. После торжественной церемонии открытия и выступления творческих коллективов Александр Гусев ознакомился с внутренним устройством арены.

В рамках церемонии открытия прошёл концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и юные спортсмены — фигуристы, хоккеисты, шоу-балет «Метелица». Первую шайбу в ворота ледовой арены забил капитан воронежского хоккейного клуба «Буран» Даниил Акиньшин. Сюрпризом для зрителей стало появление российских фигуристов Оксаны Домниной и Романа Костомарова, которые исполнили показательный номер и поздравили нововоронежцев с открытием арены.

Ледовая арена позволит развивать в Нововоронеже зимние виды спорта — хоккеистов и будущих звезд фигурного катания не нужно будет возить на тренировки в другие города, а горожанам не придется ждать морозов, чтобы покататься на открытых катках. Потенциал нововоронежской ледовой арены надеются использовать на региональном и федеральном уровнях, однако глава региона подчеркнул, что «Остальная» ориентирована прежде всего на жителей Нововоронежа.

«Это не объект соревновательный, это объект для людей. Он будет использоваться по двум направлениям — и платно, и, безусловно, бесплатно для наших детей, которые в школах обучаются», — заявил Александр Гусев. Он также не исключил возможности, что базе арены создадут спортивную школу по хоккею и фигурному катанию.

Почетными гостями церемонии должны были также стать полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и генеральный директор концерна «Росатом» Алексей Лихачев, однако из-за погодных условий их визит пришлось отменить. Во время открытия «Остальной» они провели в Москве встречу, темой которой стало развитие социальной инфраструктуры Нововоронежа.