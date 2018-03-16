Россия ведет войну против Запада уже по меньшей мере десять лет, а сам Запад этого так и не заметил. Безусловно, речь не идет о привычной войне с танками, вторгающимися в Польшу, или ракетами, ударяющими по Питтсбургу. Напротив, война, которую ведет Москва, более тонка и все же более эффективна — как раз потому, что никто не считает, что ей нужно дать решительный ответ, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

(сс) jarmoluk СМИ

По мнению автора, эта война началась еще в 2008 году, когда Россия «вторглась» в Грузию — прозападное государство, отправившее войска в Ирак и Афганистан и активно стремившееся в НАТО. Вместо того чтобы наказать президента России Владимира Путина за его «агрессию», администрация Барака Обамы пошла на «перезагрузку» отношений с Москвой. В результате Кремль «осмелел» для еще одной «агрессии», и в 2014 году «маленькие зеленые человечки» — российские военнослужащие без опознавательных знаков — «вторглись» на Украину. Россия «аннексировала» Крым и «превратила» восток Украины в «подконтрольное себе прокси-государство». На это США и ЕС отреагировали, введя санкции, но их не хватило для того, чтобы изменить курс России.

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В 2014 году «российский» комплекс ПВО сбил малайзийский авиалайнер над территорией Украины, в результате чего погибли 298 человек. Бут отмечает, что вместо извинений и выплаты компенсаций российское руководство распространило «безумные теории заговора», обвинив в этом Киев, ЦРУ и других. В 2015 году Путин вступил в сирийскую гражданскую войну, чтобы помочь «преступному режиму совершать военные преступлению против собственного народа». «Не удовлетворенные убийством сирийцев», в феврале российские «наемники» напали на базу, удерживаемую американскими силами, в «попытке выдавить США из Сирии». Чтобы не дать Западу ответить на эти шаги России, Кремль «внаглую вмешался» в выборы президента США 2016 года, не дав победить ярому критику Москвы, бывшей первой леди Хиллари Клинтон. Предпочтение, по мнению Бута, было отдано «поклоннику» российского лидера республиканцу Дональду Трампу. Кремль также «вмешивался» в выборы в ЕС с тем, чтобы помочь «пророссийским» кандидатам. Москва даже пошла на окончившийся провалом «государственный переворот», чтобы не дать Черногории стать членом НАТО.

Помогая своим сторонникам, российский лидер, уверен Бут, не стесняется ликвидировать своих критиков как внутри, так и за пределами России. Издание BuzzFeed в прошлом году вышло со статьей, в которой указывается, что Москва, возможно, ликвидировала 14 человек и по меньшей мере одного в США. В 2006 году «два российских агента» отравили бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, подлив в его чай полоний-210. 4 марта 2018 года еще один российский «перебежчик» был отравлен еще одним экзотическим средством — боевым отравляющим веществом «Новичок». Тот факт, уверен Бут, что российское руководство в столь малой степени заботится о сокрытии своей «мокрой работы», говорит о желании Кремля дать понять: такое происходит с теми, кто вызывает недовольство Москвы.

У Путина нет оснований опасаться ответных шагов Запада потому, что до сих пор они были незначительны. После «нападения» России на демократию США администрация Обамы выслала 35 российских дипломатов, в ответ на что Путин ликвидировал более 750 дипломатических постов в учреждениях в России. Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выслала 23 российских дипломата, на что Москва ответит зеркально. Кремлю «наплевать». Заставить его задуматься может только широкомасштабный ответ США.

Администрация Трампа присоединилась к Великобритании, Франции и Германии в осуждении «первого боевого применения нервно-паралитического газа» в Европе со времен Второй мировой войны, тогда как министерство финансов США ввело санкции против российских хакеров, обвиненных специальным прокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы 2016 года и других кибератаках. Это начало, но и только.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

При этом сам президент Трамп по-прежнему не осудил Путина в том же духе, как он нападал на других: от актера Алека Болдуина до репортера New York Times Магги Хаберман. Трамп скрепя сердце одобрил продажу Украине оружия, однако не стал усиливать санкции, принятые конгрессом. В 2012 году конгресс принял акт Магнитского, позволяющий вводить санкции против российских граждан за нарушение прав человека. Обама ввел санкции против 44 лиц, Трамп — лишь пятерых. Нежелание Трампа критиковать Путина заставляет задуматься, что именно имеет на президента-республиканца Кремль. Досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила кажется все более убедительным. Однако никто не говорит, что у Москвы есть компромат и на Мэй, а ее действия — воплощение трусости.

Уместен вопрос, чем ответил бы Запад, если бы был намерен серьезно ответить на российскую агрессию. Российские власти спрятали миллиарды долларов на Западе. Одним из любимых мест ссыльных из России является Лондон. Поэтому нужно заморозить счета и конфисковать имущество, то есть нанести удар там, где больнее.

США также могут внести Россию в список стран — спонсоров терроризма, где уже есть Северная Корея, которая также использовала нервно-паралитический газ для политического убийства. Пора перестать относиться к России как легитимному государству. Так, Россию уже выгнали из «Большой восьмерки», ее можно выгнать и из «Большой двадцатки». Нужно закрыть для России доступ к системе SWIFT, российским банкам — к международным финансовым операциям. Наконец, нужно задействовать статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.

Таким образом, заключает Бут, существует широкий спектр ответных мер, ни одна из которых, по его мнению, не сопряжена с риском начала ядерной войны. Пустых слов недостаточно, нужны более жесткие меры, чтобы заставить «российского диктатора» понять, что он не сможет одержать победы в необъявленной войне без сопротивления.