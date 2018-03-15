Ныне бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, совершивший поездку в Африку на прошлой неделе, обвинил Китай в том, что он поощряет зависимость африканских стран за счет «непрозрачных контрактов, хищнических кредитных методов и коррупционных сделок», добавив, что все это тормозит экономический рост и негативно сказывается на уровне занятости населения. Действительно ли Китай является хищным кредитором, задаются вопросом Дебора Бротиган и Кевин Галлагер в статье для американского издания The Hill.

NASA Африка

Понятно, что последний визит Тиллерсона в качестве госсекретаря в Африку был попыткой восстановить отношения США с Африканским континентом, который был возмущен недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. Обвинения, выдвинутые против Китая, уже отвлекли внимание африканских стран от оскорблений Трампа, назвавшего страны третьего мира «вонючими дырами». Однако справедливы ли обвинения?

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Хищные кредиторы используют обман и мошенничество, чтобы заставить заемщиков брать дорогостоящие кредиты, которые им на самом деле не нужны и которые они не могут себе позволить. Но, похоже, что африканские страны действительно нуждаются в китайских кредитах. Кредиты обычно содержат благоприятные условия.

Например, в странах, расположенных к югу от Сахары, около 600 млн человек не имеют доступа к электричеству. По данным Китайско-Африканской исследовательской инициативы (SAIS-CARI), в период между 2000 и 2017 годами было выделено почти $35 млрд на создание инфраструктуры для производства и передачи электроэнергии.

По некоторым оценкам, одна электростанция, производящая 100 МВт электроэнергии, может поддерживать 80 тыс. рабочих мест в странах с низкими доходами. Это очень высокий показатель. Двадцать лет назад только 12% африканских дорог имели всепогодное дорожное покрытие, а мосты, аэропорты и железные дороги находились в аварийном состоянии. Инфраструктура многих стран, включая Анголу, Либерию и Конго, пострадала от боевых действий.

Неудивительно, что правительства африканских стран нуждались в китайских кредитах и $30 млрд для восстановления транспортной инфраструктуры. Китайские кредиты иногда могут быть привязаны к китайским строительным компаниям, хотя компании также используют и африканских рабочих.

Государственные банки КНР предоставляли кредиты с низкими фиксированными процентными ставками — обычно 2% — или по коммерческим ставкам. Например, для Анголы кредитные условия китайских банков были более выгодными, чем кредитные условия, выдвигаемые западными банковскими синдикатами.

Junjiewu99 Китайские юани

У администрации было бы больше аргументов против КНР, если бы Вашингтон смог предложить африканским странам выгодную альтернативу. Есть законные опасения относительно того, что Китай финансирует развитие инфраструктуры и энергетики, в которой нет ограничений на выбросы углекислого газа. Также есть опасения, что китайские проекты нарушают нормы демократии.

Однако западные банки, такие как Всемирный банк, практически полностью отказались от финансирования инфраструктурных проектов на Африканском континенте, который отчаянно нуждается в таком финансировании.

В 2013 году администрация бывшего президента США Барака Обамы все же спохватилась и начала заниматься вопросами дефицита электроэнергии в Африке в рамках программы Power Africa. Данная программа рассматривается как социально ориентированный проект, необходимый для решения проблем, связанных с доступом к электроэнергии, и акцентирующий внимание на зеленой энергетике.

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Программа Power Africa предусматривает выделение $7 млрд на создание энергетической инфраструктуры в Африке. Однако ее еще нужно запустить, а Китай уже выделил финансирование, которое в пять раз превышает объем средств, предусмотренных в рамках Power Africa.

У Трампа есть шанс, чтобы укрепить позиции США в Африке, но деятельность американской администрации на континенте будет осложнена двумя отягчающими факторами: нелестными комментариями Трампа о «вонючих дырах» и обвинениями Тиллерсона в отношении единственной страны, которая готова удовлетворить насущные потребности африканских стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Лучше бы Трампу вместо нелестных комментариев вложить собственные средства в программу Power Africa, чтобы способствовать созданию более привлекательных условий, чем те, которые предлагает Китай. В противном случае Вашингтону остается лишь смотреть на то, как КНР заполняет вакуум, созданный США в Африке.