Главная опасность, связанная с решением администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт алюминия и стали, заключается не в контрпродуктивном влиянии данного шага на уровень занятости населения США и даже не в угрозе торговой войны с Европой и Азией. Данный шаг американской администрации подрывает один из столпов глобальной торговой системы, который существовал с момента окончания Второй мировой войны, пишет Кейт Джонсон в статье для The Foreign Policy.

Стоп

Чтобы выполнить свои предвыборные обещания и оправдать введение пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, Трамп оперся на отчет министерства торговли, в котором было указано, что ситуация, сложившаяся в металлургической промышленности США, представляет угрозу для национальной безопасности. США на протяжении десятилетий оправдывали введение тех или иных пошлин соображениями национальной безопасности. Например, администрация 43-го президента США Джорджа У. Буша в 2002 году также ввела пошлины на металл под тем же предлогом. Вашингтон часто прикрывался национальной безопасностью, при этом пытаясь удержать другие государства от введения протекционистских мер.

«Американские администрации всегда понимали, что нужно очень осторожно ссылаться на необходимость обеспечения национальной безопасности, поскольку другие страны также могли бы сослаться на необходимость обеспечения собственной национальной безопасности в качестве оправдания ограничительных торговых мер», — заявил бывший торговый представитель США Майкл Фроман.

После окончания Второй мировой войны США помогли объединить глобальную торговую систему. Страны начали руководствоваться списком правил, которые определяли, какие торговые меры можно вводить, а какие нет. Однако в рамках исключения страны всегда могли ввести определенные меры для обеспечения национальной безопасности. Это исключение касалось торговых мер, «необходимых для защиты основных интересов в сфере безопасности».

Изделия из стали

Великобритания и некоторые западноевропейские страны пользовались данным исключением для оказания давления на Аргентину во время Фолклендской войны 1982 года. США воспользовались этим исключением для установления эмбарго в отношении Никарагуа в 1980-х годах. Совсем недавно, также руководствуясь необходимостью обеспечения безопасности, государства Персидского залива ввели эмбарго против Катара.

«Обоснование правомерности пошлин соображениями национальной безопасности может подорвать многостороннюю торговую систему», — заявила Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, добавив, что подобные меры могут быть оправданы только в условиях войны.

Но администрация Трампа пошла еще дальше. Один высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что экономическая жизнеспособность страны является синонимом национальной безопасности и не может рассматриваться исключительно в узком контексте потребностей национальной обороны.

«Этот пистолет лежал на столе с самого начала. Никто не поднял его по очень веской причине. Потому что это может вызвать целую цепочку событий, которые вы впоследствии не сможете контролировать», — заявил эксперт конгресса, занимающийся вопросами торговли.

«Это новое понимание национальной безопасности, похоже, расценивает потери рабочих мест в определенных отраслях экономики как проблему национальной безопасности… Это отход от ранее установленных норм может открыть «ящик Пандоры», — заявила эксперт из Tuck School of Business Эмили Бланшар.

Риск заключается в том, что другие страны также могут сослаться на необходимость обеспечения национальной безопасности в качестве оправдания практически любых ограничительных торговых мер. В данном случае Всемирная торговая организация и ее члены никак не смогут оспорить обоснованность этих ограничительных мер. В ВТО уже выразили озабоченность относительно обоснования, которым воспользовался Вашингтон для введения пошлин.

Алюминий

Требования стран о том, чтобы в ВТО рассмотрели обоснованность введения экономических мер в рамках обеспечения национальной безопасности, может привести к взрывоопасной ситуации. Если международные бюрократы попробуют использовать право вето в отношении стран, которые оправдывают введение экономических ограничений необходимостью обеспечения национальной безопасности, популисты могут воспользоваться этим для дискредитации всей системы. В ЕС уже пригрозили тем, что намерены оспаривать пошлины США в ВТО, если не удастся добиться от Вашингтона отмены пошлин в отношении импорта из ЕС.