Согласно данным Ассоциации по контролю над вооружениями, в распоряжении Индии и Пакистана находятся от 120 до 140 ядерных боеголовок. Однако доклад, подготовленный в 2015 году Фондом Карнеги и Центром Стимсона, гласит, что Индия может уступать по количеству ядерных боеголовок Пакистану, который в ближайшие пять-десять лет может нарастить свой ядерный арсенал до 350 боеголовок. В отчете Стокгольмского института исследований проблем мира, опубликованном в 2016 году, также указано, что Пакистан превосходит Индию по количеству ядерных боеголовок, пишет Мохаммед Айооб в статье для американского издания The National Interest.

Библиотекарь Национальной библиотеки Калькутты после раздела Индии и Пакистана делит книги между двумя странами. 1947

Ядерные программы двух стран различаются не только по темпам производства ядерного оружия и количеству боеголовок. Ядерные доктрины двух государств радикально отличаются друг от друга. Основное различие заключается в том, что Индия отказалась наносить ядерный удар первой, а Пакистан оставил за собой право на первый удар.

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SyedWasiqShah Флаг Пакистана

Нежелание Пакистана отказаться от нанесения первого удара и стремление расширить арсенал тактического ядерного оружия и ракет ближнего радиуса действия можно объяснить тем, что обычные виды вооружений Пакистана значительно уступают военной технике, которая имеется в распоряжении Индии. Данная ситуация является зеркальным отражением американской ядерной доктрины во время холодной войны. США также не смогли отказаться от возможности нанесения первого ядерного удара и развернули тактическое ядерное оружие в Центральной Европе из-за предполагаемой неполноценности обычных вооружений НАТО перед военной мощью Организации Варшавского договора.

Отсутствие четкого порога применения ядерного оружия в ядерной доктрине Пакистана привело к тому, что террористические группы, вооруженные и подготовленные Исламабадом, прикрываясь ядерной доктриной Пакистана, могут совершать террористические атаки не только в индийском Кашмире, но и в других частях Индии. Страх того, что конфликт с Пакистаном может перерасти в ядерную войну, ограничивал возможности Индии по использованию своих вооруженных сил против террористических атак.

Например, Индия отказалась от ответных ударов по террористическим базам и военным объектам Пакистана даже тогда, когда в ноябре 2008 года с территории Пакистана была запущена масштабная террористическая атака, направленная против Мумбаи — финансовой столицы Индии. Террористическая атака длилась более 60 часов. В результате нападения погибли по меньшей мере 174 человека.

Однако, похоже, политика сдерживания быстро разрушается. Нападения, сопоставимые с нападением в Мумбаи, и атаки на военные объекты Индии в Кашмире и других частях страны способствовали усилению антипакистанской риторики и давления на индийское правительство со стороны сторонников жесткой линии. В последние несколько месяцев индийские военные нанесли ответные удары не только по террористическим базам, но и по военным объектам Пакистана, что привело к значительным жертвам среди военнослужащих Пакистана.

Рост количества террористических нападений на военные объекты Индии в Кашмире, зафиксированный на протяжении последних двух лет, создал очень опасную ситуацию. В последние несколько месяцев террористические группы, действующие в Пакистане, предприняли несколько крупных нападений на военные объекты Индии, расположенные в разных частях страны. Это привело к значительным жертвам среди индийских военных.

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Крупное террористическое нападение на военный лагерь Ури в штате Джамму и Кашмир в сентябре 2016 года, в результате которого погибли 17 военнослужащих, побудило индийское правительство пересмотреть свое отношение к подобным нападениям. 29 сентября 2016 года Индией был нанесен первый публично признанный «хирургический удар» против террористических баз в Пакистане. Несмотря на предположения о том, что Индия ранее совершила подобные удары, индийское правительство впервые проявило готовность начать крупные ответные удары по целям в Пакистане.

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В феврале 2018 года террористы атаковали индийский военный лагерь в штате Джамму и Кашмир, в результате атаки погибли пять индийских военнослужащих. В отместку индийская армия уничтожила пост пакистанской армии с помощью ракетных установок, убив, по данным индийских источников, 22 пакистанских солдата. Ответные удары достигают опасных пропорций.

Если разразится полномасштабная война, то в какой-то момент Пакистан, неспособный противостоять превосходящим индийским вооруженным силам, может прибегнуть к ядерному оружию в рамках своей доктрины. В свою очередь, Индия ясно дала понять, что ответит массированным ядерным ударом по Пакистану, если он решится использовать ядерное оружие. Данная стратегия была представлена в заявлении индийского правительства от 4 января 2003 года.

Это очень страшный сценарий. Нежелание Пакистана отказаться от нанесения первого ядерного удара в сочетании с безрассудной поддержкой террористических групп, атакующих индийские военные и гражданские объекты, может привести к началу ядерной войны, которая станет катастрофой не только для Южной Азии.