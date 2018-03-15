В Москве прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Они, как и предполагалось, проходили в конструктивном духе. Если говорить о вопросах двусторонних отношений, то сторонам есть что показать: торгово-экономическое сотрудничество развивается по возрастающей, реализуется совместный проект стратегического уровня АЭС «Аккую», продолжается строительство газопровода «Турецкий поток», в нынешнем году Турцию ожидает российский туристический бум.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Анкара обратилась с предложением к Москве отменить односторонний визовый режим. Россия и Турция также заявили о готовности прилагать усилия для снятия взаимных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции и других товаров. В целом такое развитие отношений между двумя странами приобретает устойчивый и даже стандартный характер. Но есть и нестандартная ситуация, связанная с необычным расширением между двумя странами военно-технического сотрудничества. Речь идет о поставках Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400. При этом Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить поставки. «Эти вопросы обсуждают сейчас в практическом плане специалисты, они не для публичной сферы, — отметил в этой связи Лавров. — В ответ на просьбу турецких коллег ускорить первоначально планировавшиеся сроки поставки мы реагируем позитивно».

США и другие западные партнеры Турции по НАТО оказывают на нее серьезное давление с целью сорвать сделку. Анкаре грозили санкциями. Накануне московских переговоров турецкое издание Akşam со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что в связи с покупкой С-400 американцы готовят так называемые «ограничительные меры», что в конгрессе США обсуждались планы относительно того, «как загнать Турцию в угол, вытолкнуть ее из проекта по самолетам F-35». Более того, американские военные резко сократили число боевых операций на турецкой авиабазе Инджирлик и намерены уменьшить свое присутствие в данном районе. Стало известно, что в январе США вывели с Инджирлик свои штурмовики А-10, оставив там только один самолет-заправщик. Сократилось число военнослужащих, дислоцированных на базе. Пентагон объясняет свое решение тем, что намерен активизировать операции в Афганистане, хотя все понимают: проблема не в этом.

Mid.ru Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу

Отношения между Вашингтоном и Анкарой достигли кризисной точки в связи с нежеланием американцев идти на уступки туркам в отношении сирийских курдов, а также после того, как Турция начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии в Африне и заявила о стремлении расширить операцию до Манбиджа, который находится под контролем поддерживаемых США курдских сил. В этой связи остается открытым вопрос о причинах, которые заставляют Анкару просить Москву ускорить поставки зенитной системы. «Насчет того, когда будет использоваться эта система: когда будет какая-то угроза, обстрел Турции, — пояснил Чавушоглу. — Это оборонная система, это не система нападения. С-400 будут использоваться только для защиты мирного населения». А чуть ранее Bloomberg выступило с интригующим сообщением, согласно которому Анкара намерена создать свою собственную систему ПРО без интеграции в НАТО.

Утверждалось, что это создает у России соблазны сыграть в «троянского коня», выставляя на территории Турции российские ракетные комплексы, несовместимые с оборонными системами альянса. Что касается Анкары, то хотя ее отношения с Москвой дают ей важные тактические преимущества, она пытается действовать осторожно в отношении Запада. Турецкий министр иностранных дел заявил, что расширение сотрудничества с Россией не выставляется Турцией как альтернатива ее отношениям с США и с другими западными партнерами. Тем не менее две стороны всё более активно сотрудничают в военной сфере в Сирии, вместе обеспечивают соблюдение зоны деэскалации в сирийском регионе Идлиб, правда, не без определенных разногласий, однако, по словам Чавушоглу, они «объяснимы и носят объективный характер». Такое сближение Анкары с Москвой, в частности закупка российских систем С-400, свидетельствует о росте политического доверия между двумя странами и переходе ими ранее выстроенных условных «красных линий», связанных с членством Турции в НАТО.

Как не крути, но это определенный вызов Анкары в адрес США и других партнеров по альянсу, которым, во всяком случае пока, не удается сорвать эту сделку. В то же время открытыми остаются два важных вопроса: от кого Турция пытается защититься российскими ракетами и где именно намерена разместить эти ракетные комплексы? Анкара, как утверждает Bloomberg, планирует установить их в регионах, в которых действуют ограничения, предусмотренные руководством НАТО — на востоке страны, на границе с Грецией и на побережье Эгейского моря, что, в свою очередь, выводит на проблему реальных и потенциальных угроз для Турции, ведь С-400 обеспечивает дальность обнаружения и поражения цели на дистанции в 400 км в любом направлении. Более конкретно рассуждает турецкое издание Habertürk, которое намекает на то, что новая турецкая система ПРО может быть со временем интегрирована в российскую, которая нацеленная на обеспечение безопасности воздушного пространства по оси Крым — Черное море — Турция — Сирия.

ИА REGNUM С-400

Это первое. И второе. С точки зрения Турции миссия, которую возьмут на себя С-400, носит более экстренный и критический характер. С помощью российских систем она рассчитывает пресекать операции, проводимые США/CENTCOM совместно с сирийскими курдами из Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, препятствовать попыткам блокировать вооруженные силы Турции с воздуха, что по силам США, предотвращать исходящие отсюда косвенные угрозы средствами электронной войны. Более того, по мнению Habertürk, «Россия, прежде чем передать С-400, может запросить базу на территории Турции и разместить на ней своих военных». Где будут дислоцированы российские военные, где будут развернуты С-400, предполагаемый срок службы и другие детали сейчас обсуждаются. Также требуется установить некоторые дополнительные системы для защиты уже самой С-400 — радары и оборону от пусков ракет с подводных лодок.

Есть сведения, что два первых дивизиона С-400 будут размещены на сирийской границе, а другие — обеспечивать безопасность близ Средиземного моря и на линии Мраморное море — проливы — Эгейское море — Черное море. Таким образом, пока только теоретически вырисовывается совместная российско-турецкая филигранная интегрированная стратегия. При этом некоторые турецкие военные эксперты не исключают возможности появления соглашения о взаимном использовании воздушного пространства и авиабаз двух стран. Если такое произойдет, это будет означать то, что США перестают быть ключевым игроком в регионе, а Россия и Турция начинают во многом определять там ход событий. 3 апреля в Анкаре должна состояться встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Она может оказаться сенсационной по своим итогам. Будем ждать.