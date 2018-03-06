Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Т.н. «большая приватизация» на Украине всё никак не начнётся, однако президент страны Пётр Порошенко ещё с первого года своего президентства не упускал случая умаслить иностранных инвесторов, пригласить принять участие в том или ином приватизационном конкурсе. И разумеется, новый закон о приватизации принимали с таким расчётом, чтобы сделать его удобным иностранным компаниям (в частности, убрали норму об обязательном внесении средств на счёт в украинский банк перед конкурсом). Да и прямой запрет на участие российского бизнеса — это в том числе реверанс перед Западом: мол, теперь всё прозрачно, никакой коррупции, никакого русского бизнеса. И всё же доктор экономических наук Сергей Якубовский скептически оценивает шансы на то, что иностранные компании заглянут на украинские аукционы.

«У нас интересы бизнеса, этих потенциальных покупателей, защищены только если у них есть своя фракция или группа в Верховной раде… Что касается иностранных инвесторов, то они в принципе не будут участвовать ни в какой приватизации украинской, если комиссия Верховной рады будет принимать решение, подходит инвестор или нет, понимаете? Какой-то депутат, который заплатил определенную сумму денег за место в списке, будет решать, подходит американская либо европейская компания, можно ее допустить? Как вы думаете, согласятся американцы на это унижение или европейцы? Нет. То есть интересы украинских инвесторов будут соответствовать степени их влияния на количество депутатов в парламенте, и эта комиссия как раз, я думаю, от каждой фракции будет один-два человека, уполномоченные бизнесом, и они будут принимать решение, кого пускать, они будут между собой договариваться. А по этому закону и духа иностранного инвестора в Украине не будет, как и нет», — поясняет он в эфире радио «Голос Столицы».

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. «Где суд капиталистам продан, там попраны права народа!» 1957

И.о. главы фонда госимущества Виталий Трубаров напоминает, что продажу госсобственности сдерживал не только вышеупомянутый закон, который Порошенко никак не мог подписать почти 2 месяца.

«Остро стоит вопрос передачи министерствами предприятий, которые подлежат приватизации. Уже прошло 3 года со времени принятия 271-го постановления кабмина, а объекты так и не переданы в фонд. А это более 130 предприятий», — информирует чиновник.

На это обстоятельство жаловался ещё его предшественник. Кроме того, Трубаров напомнил, что закон ставит необходимость внести изменения в действующее законодательство (всего 64 подзаконных акта). Между тем правительство заняться этим не спешит. Заседание правительства, посвящённое этой теме, состоится только 21 марта.

Валюта

На валютном рынке Украины продолжаются т.н. сезонные «качели» — гривна укрепляется так же стремительно, как дорожала в январе. По состоянию на 14 марта доллар стоил 25,91 грн. (-0,62 грн с 5 марта). Последний раз доллар так дёшево стоил 5 сентября прошлого года: тогда НБУ установил курс 25,9 грн./долл. Евро — 32,07 грн. (-0,6 грн.) — и это единственная иностранная валюта, курс которой 13 марта укрепился по отношению к гривне. Впрочем, причина всего этого скорее политическая. На мировых рынках из-за увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона доллар просел не только по отношению к евро, но и к британскому фунту. Поскольку золотовалютные резервы Украины в основном номинированы в долларе, то гривна также подешевела по отношению к евро. Однако это скорее ситуативное колебание.

Российский рубль откатился до 0,455 грн. (-0,013 грн.).

Межбанковский курс традиционно держится в пределах официального: 25,92—25,95 грн./долл. (-0,51 грн.). Курс «чёрного рынка» немного опережает официальный и межбанк: 26,06—26,15 грн. (-0,44 грн.).

«Непонятные качели устроили НБУ и минфин своим повышением учетной ставки и доходности ОВГЗ. Зачем давать спекулянтам прибыль за счет украинской экономики? Снижение инфляции таким способом проблематично (нужно остановить рост зарплат, но этому вряд ли обрадуется электорат перед выборами). А ухудшить показатели госбюджета получится. И усложнить рефинансирование госдолга минфином в конце лета-осенью. Похоже, что вместо реформ избран более простой, но и более опасный путь манипулирования валютным курсом и процентными ставками», — задается вопросом управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

И уточняет, что текущий обменный курс в посольстве США в Киеве с февраля остаётся неизменным: 30 грн./долл.

Torange.biz Украинские гривны

Казалось бы, всё в экономике говорит в пользу повышения курса доллара. За январь-февраль Украина резко нарастила закупку нефтепродуктов (см. ниже), а также угля — только на него расходы превысили 516 млн долл. Плюс очередной газовый кризис, который привёл к необходимости закупать дополнительные объёмы топлива в Европе. НБУ в начале марта разрешил компаниям вывод дивидендов, начисленных за 2017 год, а также значительно повысил лимиты на вывод дивидендов, начисленных за прошлые годы. 536,8 млн долл. Украина в феврале выплатила иностранным кредиторам (из них почти 466 млн долл. получил МВФ). Наконец, НБУ 12 марта объявил аукцион на покупку 100 млн долл.

«Подобными действиями регулятор решает сразу две задачи: удерживает гривну от чрезмерно резкого укрепления и одновременно, пользуясь благоприятной конъюнктурой валютного рынка, пополняет золотовалютные резервы», — пояснил изданию «Сегодня старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Как сообщили СМИ чуть позднее, 75 млн долл. НБУ всё-таки купил.

Однако ничто из этого не сумело остановить укрепления гривны. Есть чему удивляться. Как отмечает в facebook экономический журналист Александр Дубинский, происходит это на фоне практически незаметного экономического роста, дефицита платёжного баланса в размере 0,5 млрд долл., отсутствия траншей МВФ. Словно бы эти ручейки, уносящие валюту кредиторам, поставщикам энергоносителей с обратной стороны компенсируются и перекрываются мощным притоком долларов.

Впрочем, такой приток — не фантастика. Сводных данных по украинскому экспорту за январь-февраль пока ещё нет, однако доходы от экспорта чугуна Украина за этот период резко нарастила — до 171 млн долл. (+72,3% к аналогичному периоду прошлого года). Ещё более влиятельной причиной могут быть агропроизводители. Накануне сезона они нуждаются в нефтепродуктах и удобрениях, для чего заводят в страну валюту и обменивают её на гривну.

К тому же 8—9 марта украинские банки не работали, поэтому неудивительно, что в начале недели курс резко пошёл вниз.

«Чтобы сегодня [12 марта — Ред] покупать валюту на межбанке, импортерам нужно было внести гривну еще 7 марта», — пояснил корреспонденту UBR начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В целом же банкиры прогнозируют курс в коридоре 25,5—25,8 грн. за доллар до конца месяца.

Даже привязка заработной платы к доллару не полностью страхует украинцев от повышения цен. Экономист Владимир Компаниец подсчитал, что с 2002 года цена потребительской корзины на Украине выросла в 6,27 раз, а курс доллара по отношению к гривне только в 5,3 раз.

Топливо

Как и предполагалось, укрепление гривны наконец-то докатилось до топливного рынка. По состоянию на 13 марта за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,08 грн. (-0,21 грн. в сравнении с 5 марта, +0,67 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,58 грн. (-0,21 грн., +0,7 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,09 грн./л (-0,21 грн., +0,67 грн. с начала года).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправка Заправочная станция Бензин Дизель Топливо АИ-92 АИ-95

Цены на автогаз также продолжают снижаться — пропан-бутановая смесь с прошлой недели подешевела на 0,15 грн., до 12,82 грн./л.

В январе-феврале 2018 года Украина нарастила импорт нефтепродуктов в 2,3 раза (в стоимостном выражении) — до 646,7 млн долл. При этом впервые за долгое время поставки из России опередили белорусский импорт: 257 и 240 млн долл. соответственно. На третьем месте традиционно нефтепродукты из Литвы (62,7 млн долл.). Ещё на 86,5 млн долл. Украина импортировала топлива от других производителей.

Резкое увеличение расходов на импорт нефтепродуктов имеет несколько причин. Во-первых, оно объясняется ростом стоимости нефти и нефтепродуктов, который произошёл после Венского соглашения ОПЕК и ОПЕК+ в мае прошлого года. Вторая причина — российские и белорусские производители в 2017—2018 гг. несколько раз увеличивали экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

«Если в розничной торговле на сегодня мы имеем около 4% снижения цены, то оптовые цены упали на 7—8%. То есть есть основания ожидать снижения цен и в дальнейшем. Мой прогноз — в следующие 2 недели цена упадет еще на 5—70 копеек. И это — следствие укрепления гривны и снижения стоимости нефтепродуктов на границе. То есть все происходит согласно рыночным законам», — комментирует ситуацию на рынке топлива директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Впрочем, цены традиционно запаздывают: курс доллара с прошлой недели просел на 0,62 грн., а топливо в рознице — всего на 0,21 грн., т. е. втрое меньше. Следовательно, даже падение оптовых цен на 7—8%, о котором говорит Рябцев — это всё равно меньше коррекции американской валюты. Для экспортёров нефтепродуктов настало счастливое время, они зарабатывают трижды. Первый раз собственно на топливе. Второй — на том, что цена на топливо снижаются медленнее, чем курс доллара. Третий — за счёт самого удешевления доллара: сегодня у них есть возможность скупать его для будущих поставок на падении.

Разное

Минюст Украины грозит должникам автоматизацией процесса выбивания задолженностей — электронным арестом средств. Проще говоря, счета должников в банках будут переводиться в такой режим, при котором все поступающие на них средства автоматически будут перенаправляться на уплату долгов. В минюсте жалуются, что обычная практика (постановление об аресте счёта, высылаемое в банк) не работает: нередко такие постановления запаздывают, теряются, и должники успевают вывести средства.

Депутаты Верховной рады озаботились запретом импорта удобрений из России, сообщают украинские СМИ.

«Мы просим кабмин быстро провести заседание этой комиссии [по импорту — Ред.], поскольку откладывание этого решения приведет к тому, что эту посевную аграрии будут сеять если не исключительно, то преимущественно удобрениями из России. …Если на ближайшем заседании правительства [14 марта — Ред] не будет установлен запрет на импорт, мы оставляем [за собой право действовать самостоятельно]: заблокируем ввоз удобрений из РФ и уже затем добьёмся его законодательного запрещения», — заявили во время выступлений в парламенте народные депутаты Сергей Рудык и Олег Петренко.

На Украине хватает своих мощностей по производству удобрений, даже с избытком. Однако решение украинских властей обеспечивать свои потребности в природном газе за счёт реверса в одночасье сделали этот бизнес убыточным: в себестоимости удобрений 70—80% составляет стоимость газа. В итоге желанный статус «аграрной сверхдержавы» оказался в постоянной зависимости от поставок удобрений из России и Белоруссии.

Пётр Порошенко заявил, что пока не станет подписывать и вносить в парламент законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

«Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса… Например, на первом этапе распространять это только на малый и средний бизнес, найти компромиссы по иностранным инвесторам, но 100% во многих странах это сработало позитивно», — отметил он.

Кроме того, на встрече с представителями бизнес-сообщества Порошенко предложил им идею налоговой амнистии. Этот законопроект он также обещал пока не подавать, предложив бизнесменам совместно с властью определить параметры этой амнистии.

Зато законопроект «О валюте» Порошенко внёс в парламент.

«Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня — менее 150 тыс. грн., отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешнеэкономической деятельности. Инвестирование за границу в рамках лимитов не потребует индивидуальных лицензий», — перечислил глава государства бизнесменам основные достоинства закона.

Нацбанк Украины задумал провести небольшую денежную реформу. Для уменьшения расходов на печать мелких купюр их планируется заменить на монеты — по 10 грн. включительно. Ранее сообщалось, что из обращения будут убраны практически все монеты, оставят только номиналы 10 и 50 копеек.

Torange.biz Украинская гривна

Экспортные доходы украинских металлургов оказались под угрозой из-за решения президента США Трампа о возврате таможенных пошлин для европейских производителей стали. Минэкономразвития уже обратилось с просьбой не применять пошлины в отношении украинских производителей, для чего даже готовы сдавать внутренний рынок Украины американским производителям.

«Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Уверен, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под защитных пошлин. Со своей стороны минэкономразвития делает все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции к рынку США не претерпел негативных изменений», — приводит пресс-служба министерства слова своего главы Степана Кубива.

Напомним, руководство ЕС в ответ на политику Дональда Трампа пригрозило ответить зеркальными мерами.

Следует отметить, что более 73% экспорта Украины в США приходится именно на экспорт продукции чёрной металлургии: 608 млн долл. заработали украинские металлурги на этом рынке в прошлом году, т. е. 7% общей экспортной выручки в этом виде продукции (8,666 млрд долл.).

Экономист и общественный деятель Максим Гольдарб подсчитал, что сколько стоили населению Украины последние 4 года «евроинтеграции и реформ». Оказалось, более чем $200 млрд:

➢ $ 7,5 млрд пропавших вкладов в разрушенных властью банках;➢ $ 62 млрд потерь пенсионеров от обесценивания пенсий;➢ $ 147 млрд потерь работающих людей от обесценивания зарплаты.

«Каждый из нас заплатил в среднем от $5 тыс. до $9 тыс. за те эксперименты, которые осуществляли в Украине МВФ и запад, и подконтрольная им власть Украины. Помимо оплаты «реформ» за счёт сгоревших сбережений и обесцененных доходов, мы продолжаем их оплачивать «благодаря» 3—7-кратно увеличившимся ЖК-тарифам, повышению цен на продукты питания (от 2 до 5 раз), на бензин и дизель (в 3 раза), на проезд (в 2 раза) и т. д. К этому добавим:

▪ масштабную приватизацию — «распродажу с огромными скидками» всего того, что ещё осталось в Украине, что можно недорого купить, а потом дорого продать;▪ продажу земли (за бесценок);▪ дальнейший рост тарифов на газ и другие ЖК-услуги;▪ платную медицину;▪ повышение пенсионного возраста (страхового стажа) и пр.», — анализирует эксперт.

В завершение Гольдарб делает вывод, что следующие пять лет такой вакханалии «ни Украина, ни люди, в ней живущие, не переживут!».

МВФ

Главная причина, по которой украинский президент не торопится вносить в ВР вышеупомянутый законопроект о налоге на выведенный капитал на самом деле — не в желании обговорить его с бизнес-сообществом, а в стремлении получить одобрение МВФ. А там от этой затеи пока не в восторге.

«При отсутствии каких-либо надежных компенсационных мер потери бюджета еще больше подорвут одну из важнейших целей программы поддержки МВФ в Украине: обеспечение фискальной стабильности. Представление этого предложения [замены налога на прибыль налогом на выведен капитал — Ред.] отведет нас дальше того, чтобы иметь возможность завершить действующую программу сотрудничества. Поэтому мы настоятельно призываем Вас не подавать этот законопроект в парламент», — говорится в письме руководства Фонда на имя президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Инвестиции

Из-за этого подача законопроекта, ожидавшаяся ещё 7 марта, была отложена на неопределённое время.

В МВФ подтвердили возможность выдачи Украине очередного транша в мае этого года. Однако для этого Украине придётся очень оперативно выполнить всё, что Фонд от неё долго и безуспешно требует: антикоррупционный суд, повышение тарифа на газ для населения и реформа энергосектора в целом, проведение фискальной политики, которая позволит Фонду не беспокоиться о выполнении Украиной своих обязательств перед Фондом. Всё это давно известно, как и то, что Киев никогда не работает в таком темпе, там это попросту невозможно. А значит, Фонду в очередной раз предстоит выбор между принципиальностью и политическим решением.

Однако Порошенко на это дежурное в общем заявление отреагировал бурно.

«Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции», — сказал он в интервью Financial Times.

Тем временем нынешнее укрепление гривны, видимо, слишком уж впечатлило сотрудников минфина Украины. Заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова утверждает, что новый транш Украине уже и не нужен.

«Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, в первую очередь, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов», — цитирует её пресс-служба.