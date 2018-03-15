Международное сообщество должно самым решительным образом ответить на «применение» химического оружия Россией на территории одной из стран Запада. Помимо необходимости провести проверку соблюдения своих обязательств со стороны России, нужно принять активные меры против активов российской элиты. Эти меры будут намного эффективнее, нежели высылка дипломатов и осуждения поведения Москвы, пишет Майкл Шубридж в статье для австралийского издания The Strategist.

Плакат «Новая Великая китайская стена»

Автор отмечает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила «четкие основания» для вывода британского правительства о том, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» — боевым отравляющим веществом, «разработанным Россией». Мэй отметила, что Россия не дала в ответ на требования Лондона никаких убедительных объяснений, вместо этого с презрением относясь к применению «российского» химического оружия в Европе.

Отравление Скрипаля и его дочери, без сомнения, требует от правительства Великобритании самого серьезного и пропорционального ответа, однако нужно понимать, что вопрос намного шире, нежели противоречия между Лондоном и Москвой. Произошедшее выходит за рамки простой необходимости установить виновного в покушении на убийство бывшего российского разведчика. Ответ на атаку Запада станет проверкой того, становится ли применение отравляющих веществ вновь приемлемым.

Polit.ru Уничтожение химического оружия

Так, Россия, страна — член Конвенции о запрещении химического оружия, в сентябре 2017 года заявила об уничтожении 40 тыс. тонн отравляющих веществ. Среди них, указывает автор, не было «Новичка», который, «как теперь известно», имеется в арсенале у России. Отравляющее средство находится в арсенале Москвы вопреки конвенции, требующей, чтобы каждая страна-подписант декларировала свою программу и имеющийся потенциал. Ранее США выражали сомнения относительно того, что Москва действительно выполнила свои обязательства в рамках конвенции, теперь, уверен автор, эти сомнению подтверждаются.

«Россия» является изобретателем отравляющего вещества «Новичок», что было подтверждено одним из участников программы его создания [сбежавшим на Запад] Вилом Мирзаяновым. Сергей Скрипаль — цель нападения в Солсбери — в прошлом сотрудник российских спецслужб, который работал на Великобританию. На основании этого Мэй сделала вывод, что велика вероятность, что единственной страной, способной осуществить подобное нападение, была Россия, у которой «одной» был «мотив для этого».

Попытки МИД России опровергнуть выдвинутые против страны обвинения «не выдерживают критики», однако благодаря даже таким объяснениям Москва «чудесным образом» уходит от ответственности. Это, уверен автор, является примером «гибридной войны» президента России Владимира Путина, который готов применять российскую силу открыто, считая, что реакция на нее будет либо неэффективной, либо потребует слишком много времени, за которое он сможет сорвать планы своих противников.

На этом фоне уместен вопрос, каковы должны быть ответные меры британского правительства. Так, предсказуемым ответом стала высылка из Соединенного Королевства целого ряда граждан России. Премьер-министр Мэй также указала на возможность заморозки российских активов на территории страны и принятие законов, вводящих санкции за нарушение прав человека. Она также подчеркнула важность работы с парнерами Лондона, указав на Францию, Германию и США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Соединенное Королевство также может обратиться к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием провести расследование в отношении России, за чем могут последовать инспекции на объектах России, где, по мнению организации, может производиться или храниться химическое оружие. На основании новой информации после нападения в Солсбери под вопрос также может быть поставлено заявление Москвы 2017 года о соблюдении условий конвенции.

Не должен Лондон, по мнению автора, бояться и затягивания процесса расследования Москвой, которая готова оказывать содействовать ему на словах, на деле же всячески ему противодействуя. И проводиться расследование должно при активной поддержке других сторон конвенции. Несмотря на то что подобные шаги займут огромное количество времени, они необходимы для усиления международного режима запрещения использования химического оружия. Меры, принимаемые Лондоном, скорее всего, окажут воздействие прежде всего на тех, кто принимает решения в Кремле, поскольку под ударом окажется их личное благосостояние. В связи с этим Россия может стать также объектом как многосторонних, так и односторонних санкций.

Автор указывает на то, что возможность размещать свои активы на Западе в значительной мере поспособствовало процветанию российской элиты. Среди них недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, банковские счета и ценные бумаги в банках Великобритании и других учреждениях Запада. Если не дать влиятельным российским лицам наслаждаться выгодами от своих активов за пределами страны, удастся оказать на Москву более значительное воздействие, нежели с помощью выговоров и высылки дипломатом и разведчиков. В частности, посредством санкций может закрыть выезд ряд лиц в страны Запада.

Таким образом, заключает автор, нельзя, чтобы властям Соединенного Королевства пришлось в одиночку реагировать на произошедшее в Солсбери тогда, когда на кону стоит нормализация практики применения химического оружия. Каждая страна — член Конвенции о запрещении химического оружия должна сыграть свою роль.