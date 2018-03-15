



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

«Панорама» (Сумы) приводит данные национального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в декабре 2017 — феврале 2018 года. 75% украинцев главной проблемой в стране считают войну, 49% уверены, что Украине мешает развиваться коррупция, а 28% опрошенных все проблемы видят в безработице и отсутствии рабочих мест. О социальном расслоении и разрыве между бедными и богатыми беспокоятся 17% опрошенных, 12% волнует рост преступности и невозможность получить качественное медицинское обслуживание, 8% недовольны неблагоприятными условиями для развития малого и среднего бизнеса, только 6% озабочены недостатком свободы и демократии, а 4% — отсутствием возможности получить качественное образование. Несмотря на финансовые трудности, европейский вектор развития продолжают поддерживать больше половины опрошенных. Наибольшая поддержка движения страны в ЕС в западных областях, Киеве и Черкассах. Самая низкая — в Одесской (27%), Донецкой (25%), Луганской (27%), а также Харьковской (33%) и Николаевской (34%) областях. Но пока одни мечтают построить новую страну, другие из нее уезжают. В Миграционной службе сообщили, что в 2017 году 24 тысячи человек отказались от украинского гражданства, связав свое решение со сложной экономической ситуацией на Украине. Половина украинцев не собираются никуда уезжать и хотели бы, чтобы их дети также остались жить в стране, 26% склонны перебраться в Европу, 7% — в США, 2% — в РФ, а 16% не знают, остались бы они или эмигрировали, будь у них такая возможность. Самые патриотичные украинцы живут в Ровенской, Винницкой и Полтавской областях, где свыше 60% населения хотят жить на Украине. Более половины жителей приграничных западных областей также не желают покидать страну. В Луганской области, несмотря на войну, 56% жителей хотят остаться на Украине. А самые сильные эмиграционные настроения в Сумской области и Киеве, где, согласно опросу, лишь 40% населения не думают о выезде из страны. Следом идут жители Киевской, Черниговской и Запорожской областей, где 43% населения готовы остаться на Украине.

ВО «Свобода» Война в Донбассе

В погоне за быстрыми и, казалось бы, легкими деньгами нынешняя молодежь готова буквально с утра до ночи гнуть спины на плантациях Польши или любой другой страны манящего Шенгена, собирая ягоды или подавая кирпичи втридешево по сравнению со своими «официально европеизированными» коллегами, констатирует «Индустриалка» (Запорожье). И пусть работа эта сама по себе бесперспективна и на износ — миф о длинном евро пока жив. А ведь, на самом деле, те же деньги можно заработать собственными руками и умом в своем родном городе. Именно о возможности такого трудоустройства рассказали студентам Запорожского национального технического университета представители Запорожского литейно-механического завода. После ознакомительной презентации о заводе представители ЗЛМЗ провели для студентов ЗНТУ тестирование на логику и знание метаматематики. По результатам этого тестирования ребятам было предложено пройти практику на Запорожском литейно-механическом заводе, а также трудоустроиться и принять участие в совместных проектах.

Тем временем, как сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), на днепропетровских заводах украинского олигарха Виктора Пинчука сотни незакрытых вакансий. Компания «Интерпайп» заявила о дефиците персонала на трубном и колесном производстве. Речь идет о заводах в Днепропетровске и Никополе. По словам директора по экономике и финансам «Интерпайпа» Дениса Морозова, речь идет о 600 вакансиях. Основная потребность в квалифицированных рабочих. Если с плановыми поставками производство справляется, то для срочных заказов персонала нет. «Польша, как пылесос, втягивает трудоспособное население Украины. Сегодня металлурги и машиностроители фактически конкурируют за персонал не друг с другом, а с польскими предприятиями», — отметил топ-менеджер.

В том, почему растет товарооборот с Россией, разбирался «ОстроВ» (Донбасс). Неопределенный юридический статус войны в Донбассе и отсутствие широкомасштабных боевых действий позволили бизнесменам по обе стороны фронта в 2017 году вернуть украинско-российские торговые отношения на довоенный уровень. Экспорт украинских товаров в данном направлении составил $3,937 млрд. Ни в одну другую страну мира не было таких объемов продаж. К примеру, в соседнюю Польшу экспортировано продукции на $2,725 млрд, Белоруссию — на $1,144 млрд, Германию — на $1,754 млрд, Нидерланды — на $1,676 млрд, Индию — на $2,206 млрд, Китай — на $2,039 млрд. Аналогично и по импорту: Россия в лидерах по объемам поставок своей продукции на Украину с финансовым результатом $7,202 млрд. Таким образом, утверждения президента Украины Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана о том, что Европейский союз после ассоциации стал нашим крупнейшим торговым партнером, являются манипуляцией. Поскольку Украина не торгует с ЕС как с субъектом, а цифра $20 млрд от экспорта, используемая в официальных заявлениях, получена путем простого арифметического сложения показателей всех 28 стран, входящих в Евросоюз. В таком случае, чтобы быть честными со своими согражданами, надо точно так же суммировать показатели РФ, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, образующих Евразийский экономический союз. И тогда окажется, что ЕврАзЭС находится на втором месте: с большим отрывом от остальных торговых партнеров, занимающих строчки далее вниз по таблице. Но в таком случае надо признать, что все разговоры о диверсификации экспорта и поиске новых рынков сбыта для украинской продукции за прошедшие четыре года так и остались разговорами. И что, например, подписание в марте 2017 года соглашения о свободной торговле с Канадой, о котором столько говорили Порошенко и Гройсман, было просто бесстыдным пиаром с их стороны. Поэтому рост продаж украинской продукции в РФ можно обосновать одним: от безысходности. Так, генеральный директор ЧАО «Укрстальконструкция» Владимир Носов рассказывал на одном из бизнес-форумов, как у его компании от момента возникновения идеи наладить экспорт в ЕС до продажи первой партии в Польшу прошло два (!) года. Это время ушло на сертификацию своей продукции по стандартам ЕС, подтверждение соответствия качества, поиск новых партнеров, изучение особенностей нового рынка. Практически все производители, ранее имевшие устойчивые торговые связи с северным соседом, так или иначе пытались их восстановить — кроме тех, кто попал под прямой запрет на экспорт в Россию (предприятия военно-промышленного комплекса). Кроме того, целый ряд украинских предприятий по-прежнему принадлежит российскому бизнесу и работает в его интересах. За последнее время имели место всего два эпизода выхода российского бизнеса с Украины — группы «Северсталь» Алексея Мордашова (в октябре 2017 продала завод «Днепрометиз» экс-регионалу Сергею Тигипко) и «Евраз-холдинга» Романа Абрамовича (в мае 2017 продала горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» группе DCH харьковского олигарха Александра Ярославского).

Грузовая фура

Рацион харьковчан сильно оскудел, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). К сожалению, рост доходов не влечет за собой улучшения качества питания наших соотечественников. Украинцы недоедают, утверждают эксперты. Читатели издания согласны с этим утверждением. По информации ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», стоимость минимальной продуктовой корзины для трудоспособного человека в январе 2018 года составила около 1423,7 гривны. При этом самый дешевый рекомендованный рацион минздрава для взрослого человека в месяц оценивается примерно в 1540 гривен, или 83% от уровня прожиточного минимума для трудоспособного человека. Произошли определенные изменения в структуре питания. В 2017 году по сравнению с 2016-м увеличилось потребление фруктов, ягод, орехов, винограда — на 6%, сахара — на 4%, хлеба и хлебных продуктов, мяса, мясопродуктов и сала — на 2% каждый. А вот потребление овощей и бахчевых семьями сократилось на 8%, молока и молокопродуктов — на 2%. «Да, я работаю, и тем не менее говядину или свинину покупаю только по праздникам. Мясной рацион у нас состоит в основном из курятины, — говорит харьковчанка Татьяна Николаевна. — С творогом попроще, беру в молочном киоске по 36 гривен за килограмм. Не домашний, конечно, но все же». Что же касается цен на продукты питания, то в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го наблюдался рост стоимости отдельных групп товаров, которые относятся к социально значимым. Наблюдается также стабильный рост стоимости хлеба.

Буковинские рыбаки протестуют против строительства ГЭС на реке Днестр, информируют BukNews (Черновцы). Для привлечения внимания рыбаки принесли пираньи на Центральную площадь города. Они утверждают, что ГЭС негативно влияют на экосистему Днестра, хотят заставить правительство отменить их строительство. В селе Атаки Хотинского района провели флешмоб за сохранение реки Днестр от негативного воздействия плотин. Они держали в руках лозунги: «Строительство ГЭС уничтожит рыбный мир», «Мы против ГЭС».

О массовом побоище гражданских с военными в Новой Збурьевке рассказывает «Новий день» (Херсон). Драка произошла в ночь с 8 на 9 марта. В соцсетях появилось видео, на котором группа лиц в камуфлированной одежде с битами в руках налетает на нескольких мужчин, а те просто стоят у магазина. Избиение продолжается не более 40 секунд, после чего нападавшие место оставляют, а двое пострадавших неподвижно лежат на земле. Но, оказывается, в ту ночь в Новой Збурьевке было две драки с участием военных! Интересно, что после массовой драки с кучей пострадавших до сих пор никто не задержан. Известно, что люди в форме, которые оказались в эпицентре скандала, служат в воинской части «морпехов», расположенной в 6 км от Новой Збурьевки. В части с журналистами общаться не пожелали, часовой с автоматом в руках приказал немедленно отступить от шлагбаума, потом куда-то исчез, а вернулся с новостью: обращайтесь в пресс-центр ВМС ВСУ. После получения огласки скандала с военными из интернета вдруг исчезло то видео с дракой, а некоторые волонтеры начали муссировать вопрос, что речь идет о спланированной провокации и военные никого не били, а еще — не пили в форме в ночных заведениях. Тем, кто поднимает тему побоища в Новой Збурьевке, забросили дискредитацию защитников, мол, данное село давно известно сепаратистскими настроениями. Однако насколько морально закрывать глаза на факты пьянства военных, а еще — открытой продажи им алкоголя в населенных пунктах? Так, только в Новой Збурьевке три десятка торговых точек, «горючее» в большинстве из них. Получается, выгодно спаивать наших защитников, и никто не кричит «измена».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Ровенские депутаты требуют досрочных выборов и «недопущения подрывной деятельности» Украинской православной церкви Московского патриархата, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Сразу два депутата от фракции «Свобода» на президиуме областного совета подали проекты обращений, которые вызвали возражения у депутатов из других фракций. Александр Савчук попросил вынести на сессию 16 марта в Службу безопасности Украины и Совет по национальной безопасности и обороны Украины вопрос о деятельности УПЦ МП. То есть о «недопущении подрывной деятельности Русской православной церкви, которая действует через УПЦ МП, на Украине». По мнению депутата, УПЦ МП, которая находится в каноническом единстве с РПЦ, «зомбирует верующих», которых «активно использует Россия в информационной войне против Украины», является «угрозой национальной безопасности» и прячет людей, которые воюют за Донецкую и Луганскую народные республики. Обращение Савчука хотя бы внесли в повестку дня. А вот инициативу его коллеги Анатолия Алексейчука не поддержали. Он просил выступить с требованием объявить досрочные выборы в Верховную раду Украины и президента.

Студент Тернопольского вуза из Польши сжег в камине бара стилизованный трезубец, передает «За Збручем» (Тернополь). Инцидент произошел 18 февраля, но СБУ решила депортировать студента с Украины только 12 марта. Группа польских студентов из 8−10 человек праздновали день рождения в тернопольском баре «Коза». Когда в зале никого, кроме студентов, не было, один из них снял со стены доску с трезубцем и бросил ее в камин. Они были в состоянии алкогольного опьянения, сказали, что это для них было шуткой или развлечением. Потом уже извинялись. В управлении СБУ по Тернопольской области назвали инцидент хулиганством, хотя преступления в действиях иностранца не обнаружили. Тем не менее за «совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев и могли привести к разжиганию национальной ненависти», поляка депортировали обратно в Польшу.

13 марта около 21:50 на территории Лычаковского кладбища взорвался неизвестный предмет, сообщает Zaxid.net (Львов). Взрывчатку бросили неподалеку от польского военного мемориала известного как Мемориал орлят. В результате на клумбе образовалась небольшая воронка. Могилы повреждены не были. Из-за напряжения в украинско-польских отношениях Польша отложила капитальный ремонт Кладбища орлят во Львове. Издание напоминает, что на «Кладбище защитников Львова» похоронены поляки, которые принимали участие в боях против Западно-Украинской Народной Республики в 1918 году и против большевиков в 1920 году, жертвы немецко-польской войны 1939 года и Движения сопротивления 1922—1944 годов.

79-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины торжественно отметят 15 марта в Закарпатье, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). В Ужгороде состоится возложение цветов к памятнику Герою Украины, президенту Карпатской Украины Августину Волошину. А возле памятного креста, установленного в честь погибших карпатских сечевиков в мемориальном комплексе Красное Поле, проведут торжественный митинг. Вместе с закарпатцами участие примут гости из соседних областей. На территории мемориального комплекса откроется выставка копий документов из фондов областного архива, которые представляют малоизвестные страницы истории Закарпатья, освещают политические процессы прошлого века, борьбу закарпатцев за независимость. Экспозиция будет включать материалы, которые свидетельствуют о создании и деятельности организации народной обороны «Карпатская сечь», распоряжении о названии Подкарпатской Руси, провозглашении Карпатской Украины и ее выдающихся деятелях.

Памятник Августину Волошину. Ужгород. Украина

Закарпатская областная организация «Свободы» и организация «Карпатская Сечь» публично отмежевались от возможных антивенгерских провокаций во время празднования в Закарпатье очередной годовщины провозглашения Карпатской Украины, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Как говорится в заявлении «Свободы», «учитывая возможные провокации, организованные вражеской агентурой для усиления позиции КМКС (партии венгров Закарпатья) и правительства Венгрии по надуманному притеснению венгерского национального меньшинства в Закарпатье украинскими националистами, ответственно заявляем, что мероприятия, организованные совместно с нашими партнерами, имеют целью чествование подвига наших предшественников, которые ценой собственной жизни работали над украинским национальным государственным образованием». Пресс-служба националистического движения «Карпатская Сечь» отметила: «Мы не допустим провокаций на национальном почве и не дадим расшатать ситуацию в родном Закарпатье различными спекуляциями и искусственными попытками создать видимость конфликта. Провокаторов будем вычислять и задерживать, а после беседы на камеру передадим правоохранительным органам». Между тем генеральное консульство Венгрии посоветовало своим гражданам не посещать Закарпатье 16−18 марта. Именно 17 марта в Ужгороде националисты «Карпатской Сечи» планируют провести «Марш славы героев Карпатской Украины». Издание также напоминает, что на территории, где сейчас расположен мемориальный комплекс «Красное поле», пролилась кровь около 300 карпатских сечевиков, погибших в боях с венгерским войском за независимость своей Родины.

Долой евнуха Короленко, требует «Сіверщина» (Чернигов): «Как известно, и в первую очередь работникам Черниговской областной универсальной библиотеки имени В. Короленко, на самом деле Владимир Короленко никакого отношения к нашей библиотеки не имеет. Просто коммунисты его именем и Пешкова (Горького) назвали кучу библиотек. Короленко в основном за то, что выступал против еврейских погромов. Вот как оценивал его наш выдающийся поэт и мыслитель Евгений Маланюк: «Выдающимся писателем Короленко никогда не был при жизни, а после смерти даже честные родовитые москали вспоминают его имя с иронической улыбкой, как символ национального евнухизма и гермафродитского бесплодия, который свое художественное малокровие прикрывал т.н. общественной деятельностью, то есть соучаствовал в политике культурной дезукраинизации Украины».

Владимир Галактионович Короленко

Страсти по поводу назначения директора Одесского художественного музея разгораются с новой силой, пишет «Думская» (Одесса). Накануне предстоящей сессии облсовета, на которой депутаты должны принять окончательное решение, назначать ли художника Александра Ройтбурда на должность, в сети распространяют информацию о том, что претендент на директорское кресло рисует свои картины человеческими экскрементами. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский. В свою очередь одесская журналистка и культуролог Юлия Сущенко пришла к выводу, что это фейк. Сам Ройтбурд так отреагировал на новый выпад его противников: «Теперь я не просто письки рисую, я рисую их какашками. С нетерпением жду инфы о поедании мною младенцев».

14 марта сессия Одесского областного совета рассмотрела вопрос назначения на должность директора Одесского художественного музея живописца и «евромайдановца» Александра Ройтбурда, рассказывает «Таймер» (Одесса). За его кандидатуру высказались всего 28 депутатов, таким образом, художник не смог найти необходимую для назначения поддержку. Отметим при этом, что перед голосованием возникла серьезная дискуссия. Так, заступилась за Ройтбурда депутат и соратница Михаила Саакашвили Мария Гайдар. По ее словам, несмотря на то, что картины кандидата многим не нравятся, он «идет туда не рисовать что-то, а руководить учреждением». Депутат Шкаровский от «Оппозиционного блока» согласился с Гайдар в том, что не стоит обсуждать «художественные навыки» Ройтбурда, однако выступил с резкой критикой живописца. «Этот человек в соцсетях говорит, что 2 мая — это не трагедия для Одессы, а праздник, который надо праздновать, как День победы. Это человек с ненормальной психикой», — заявил Шкаровский.