Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева 15 марта посетит с рабочим визитом Астану.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, в рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Данная встреча проводится по предложению Шавката Мирзиёева. Напомним, что с таким предложением глава Узбекистана выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и развил его в целостную программу на состоявшейся в ноябре в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Президент Мирзиёев также примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане и проведет двусторонние переговоры с Нурсултаном Назарбаевым.

Попытки интеграции в прошлом

Бывшая Средняя Азия (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения) и Казахстан в их современных политических границах, с территорией более 4 млн квадратных километров и населением более 55 миллионов человек (в 1991 году), после распада СССР были отождествлены в 1993 году по решению глав вышеуказанных государств как Центральная Азия.

Peter Fitzgerald Карта Средней Азии

Понятие Центральная Азия в его географическом определении позволило данным новообразованным государствам осуществить внутрирегиональную и геополитическую идентификацию, начать интеграционные процессы, которые являются важным регионоформирующим фактором.

Стоит отметить, что интеграционные процессы в Центральной Азии имеют глубокие исторические корни, в частности, Великий Шелковый путь связывал воедино торговые и культурные отношения исторических предшественников Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

В стремлении к тесной интеграции стран Центральной Азии основное значение имеет объединение их природных и сырьевых ресурсов, производственного и научно-технического потенциала на принципах взаимовыгодного и паритетного сотрудничества.

Вместе с этим, несмотря на очевидную выгоду от такого сотрудничества, можно привести немало примеров неудачной интеграции и малоэффективной замены традиционных хозяйственных связей из новейшей истории стран региона.

В частности, несмотря на договоренности на самом высоком уровне, многие крупные региональные проекты, в том числе о создании единого экономического пространства, не были реализованы по настоящее время.

Если в начале независимости решать вопросы о создании единого экономического пространства было сложно в связи с тем, что на путях формирования такого пространства стояли объективные препятствия, в числе которых очаги напряженности в Афганистане и Таджикистане (межтаджикский конфликт), то позже к этому прибавились другие факторы, в том числе личностного характера.

Не секрет, что между тогдашним лидером Узбекистана Исламом Каримовым и его коллегами по региону существовали некоторые серьезные разногласия.

В числе других проблем, препятствующих интеграции, можно назвать нерешенные пограничные претензии, вытекающие отсюда таможенные, водно-энергетические, транспортно-коммуникационные и другие препятствия.

Попытка создания единого экономического пространства

Одним из возможных инструментов взаимодействия в рамках региона был Договор о создании единого экономического пространства (30 апреля 1994 года).

Однако, единое экономическое пространство в ЦА так и не было создано, хотя и достигнут определенный прогресс в развитии интеграционных процессов на уровне субрегиона, объединяющего вначале Узбекистан, Казахстан и Киргизию, а в последующем присоединившийся к ним Таджикистан, в рамках Центрально-Азиатского экономического сообщества (ЦАЭС).

В дальнейшем, с целью трансформации ЦАЭС в объединение, способное рассматривать все интеграционные аспекты, включая стабильность и безопасность, оно было преобразовано в Организацию центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС).

В условиях ОЦАС многостороннее сотрудничество могло привести к образованию более открытого объединения, не ограничивающегося принятием лишь экономических решений в рамках региона и позволяющего другим государствам присоединиться к нему.

Так, в июне 2004 года в ОЦАС вошла в качестве полноправного члена и Россия. Как известно, в октябре 2005 года главами государств организации было принято решение о присоединении ОЦАС к ЕврАзЭС, таким образом это региональное интеграционное объединение прекратило свое существование.

Kremlin.ru Члены Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество» (ОЦАС). 2004

С распадом ОЦАС были ослаблены важные регионообразующие факторы взаимозависимости и взаимодополняемости производительных сил, хозяйственных и культурных связей центральноазиатских государств.

1 июля 2011 года начал функционировать Таможенный союз в составе РФ, Беларуси и Казахстана, а с 1 января 2012 года между этими государствами было введено единое экономическое пространство, то есть был взят курс на продвижении данной интеграционной группировки до образования ЕАЭС (договор подписан в мае 2014 года в Астане).

С января 2015 года к ЕАЭС присоединилась Армения, а затем Киргизия, на очереди — Таджикистан.

Что касается Узбекистана, то эта страна 25 января 2006 года официально вступила в ЕврАзЭС, а затем, заявив о своей «особой позиции», осенью 2008 года приостановила свое участие.

Позднее стало ясно, что имелось в виду под «особой позицией». Первый президент Узбекистана Ислам Каримов заявил тогда, что его страна не будет вступать в организации по подобию СССР.

Почему нужна интеграция стран ЦА

Государства ЦА имеют общие интересы в формировании единого экономического пространства, обеспечении гражданского мира и межнационального согласия, сохранении территориальной целостности, правопорядка, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению социальных и межнациональных конфликтов, сепаратизма.

Помимо этого, существуют угрозы транснационального характера, предотвращение которых требует совместных действий. Среди этих угроз наиболее опасными являются рост экстремизма и терроризма, распространение наркотиков и оружия, ограничение доступа к мировому рынку, научно-технической продукции и новейшим технологиям.

В условиях, когда государства ЦА связывают общие границы, совместно используемые речные бассейны, некогда объединенные энергосистемы, сеть автомобильных и железных дорог, традиционный внутренний рынок, альтернативы интеграции не существует.

Особенно, если учесть, что реализация интеграции возможна и наиболее эффективна посредством системы межгосударственных многосторонних соглашений и договоров.

Иными словами, позитивные тенденции в мобилизации внутрирегиональных ресурсов могут иметь место при определенных условиях, прежде всего при соответствующем политическом климате.

Мирзиёев и соседние страны

С приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева во внешней политике Узбекистана, в особенности в отношении центральноазиатских государств произошли кардинальные изменения.

В качестве приоритетов внешней политики в Узбекистане определили отношения с соседними странами.

Как отмечалось выше, завтра, 15 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Астану, где примет участие в форуме, направленном на интеграцию центральноазиатских стран.

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

В этот же день состоится торжественная церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане с участием лидеров двух стран. На завтрашнюю встречу с лидерами ближайших соседних стран глава Узбекистана приедет с открытым сердцем и искренними намерениями.

За небольшой отрезок времени — 1,5 года, Мирзиёеву удалось решить, казалось бы, неразрешимые региональные споры и проблемы, в числе которых вопрос общих государственных границ, водопользования, транспортные и логистические вопросы, энергетика и другие.

Думается, завтра откроется новая страница в отношениях центральноазиатских государств, во главу которых будет поставлен всеобъемлющий учёт взаимных интересов, укрепление мира и безопасности, принцип открытости во внешней политике, дальнейшее развитие двухсторонних и многосторонних связей.

При подготовке статьи использовались материалы книги проф. Шавката Арифханова «Центральная Азия: настоящее и будущее. Геополитика, геоэкономика, безопасность»