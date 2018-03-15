Израиль и диаспора представляются многим как таинственная паутина, действующая сообща и в едином направлении. Изъеденные конспирологическим маразмом мозги так настроены во всех странах, где Израиль и еврейская диаспора упоминаются. А где они не упоминаются? Даже там, где их не было и нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

На самом же деле, речь идет о сложном клубке противоречий, но — клубке, а не вовсе разбросанных лоскутах. Есть общность судьбы, невзирая на противоречия, и есть противоречия, невзирая на общность судьбы.

Яркой иллюстрацией послужит нам отношение Израиля и еврейской общины США к президенту Дональду Трампу. Две трети еврейской общины поддержали Хиллари Клинтон. Не располагая точными данными на сей день, мы все же можем констатировать, что даже после решения о переносе американского посольства в Иерусалим к семидесятилетию Израиля большинство американских евреев не поддерживает своего президента.

Gage Skidmore Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

В Израиле же твердое большинство поддерживало Трампа в ходе предвыборной кампании, а сейчас — это подавляющее большинство. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп — это не просто партнеры, но искренние друзья, в личном аспекте. Отношения Иерусалима с Вашингтоном достигли самой высокой отметки за всю историю. А вот американская еврейская община смотрит на главу своей страны иначе.

Можно долго рассуждать о причинах. Да, пять миллионов евреев США — это люди преимущественно ассимилированные. Большая их часть вспоминает о еврействе только при соприкосновении с антисемитизмом или при упоминании Израиля в особо громких новостях.

Если посмотреть на это упрощенно, то американские евреи видят себя одним из меньшинств, которых представляют демократы. А заботы Израиля у них на втором месте. Израиль же отдает очевидно предпочтение республиканцам, в которых видит надежных и убежденных союзников. Таким образом, интересы никак не сходятся, а наопако. Исключение составляют религиозные («восинагоженные»), составляющие процентов пятнадцать от общего числа евреев. Эти люди преимущественно голосуют за Трампа как консерваторы и как люди «сионоцентричного» нелиберального мировоззрения.

При том, что в США действует официально произральское лобби AIPAC, отношения между странами строятся в наши дни на особом взаимодействии глав государств, а также на базе широкого взаимодействия в военно-стратегической сфере, в области инноваций в высоких технологиях, а также — в разведовательной деятельности. Роль лобби склонны переоценивать. Можно привести множество примеров, когда оно было неэффективно. Лобби не меняет политику США, но играет роль качественного удобрения в тех случаях, когда существует взаимопонимание между Вашингтоном и Иерусалимом. И это при всей важности его влияния на конгресс, но многолетний опыт указывает на то, что основные решения по внешней политике принимаются в Белом доме и в госдепе вкупе с силовыми ведомствами.

Мы обнаружим некоторые аналогии между американо-израильской картиной и нынешним статусом отношений Москвы и Иерусалима. В России не существует израильского лобби вовсе. Там нет ни одной организации, которая бы занималась разъяснением и поддержкой интересов Израиля. Можно говорить о нескольких индивидуумах, традиционно и системно высказывающихся доброжелательно, но число их не дотянет даже до троицы.

Whitehouse.gov Конгресс США

Отношения между Москвой и Иерусалимом существуют совершенно независимо от влияния еврейских групп России. Израиль осознанно не допускает к этим тонким тканям огрызки некогда великой и значимой диаспоры. Посудите сами, какие серьезные и конструктивные отношения могли бы выстраиваться при участии таких персонажей, как журналистка Евгения Альбац, участвующая в деятельности РЕКа, глава РЕКа Юрий Каннер или кто-то из бывших осведомителей Пятого управления КГБ. Полное отсутствии еврейского самосознания у этих людей фатально. Это незнание грамоты, истории, культуры и традиции. Среди них могут быть хорошие актеры, языкатые журналисты и энергичные предприниматели, но никак не строители мостов между нашими странами.

Зато это удачно делает израильский премьер вместе с президентом России. В нынешнем мире запутанных интересов и смешанных векторов очень важно обоюдное доверие на самом верху. Минуя даже посольство Израиля, минуя министерства иностранных дел обеих стран. Этим объясняется серый-средний уровень небольшого официального представительства Израиля в Москве. Пусть не мешают, посему ярких и талантливых туда не посылают. Все решается на самом верху, а также между министерствами обороны и разведструктурами. А всем остальным стоит сказать еще раз: главное, чтобы не мешали.