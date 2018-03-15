Сенатор США Рэнд Пол провел внеочередную пресс-конференцию, на которой заявил, что выступает против назначения Майка Помпео на пост главы государственного департамента и Джины Хаспел на должность директора ЦРУ, пишет Курт Миллс в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Я думаю, что это противоречит многому из того, о чем говорил президент Трамп во время своей предвыборной кампании. Я озадачен тем, что он выдвигает на должность главы государственного департамента кандидатуру человека, который всячески защищал и продвигал предложение о смене режима в Иране», — заявил Пол.

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По словам сенатора, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп привлек «сумасшедших неоконсерваторов» в свою администрацию. Пол раскритиковал главу Белого дома за то, что он не сдержал обещаний, озвученных во время предвыборной кампании 2016 года, и стремится к совершенно противоположному, а именно к восстановлению неоконсерватизма.

Gage Skidmore Дональд Трамп и Майк Пенс

Как заявил Трамп, именно Иран и постоянное отвращение главы Белого дома к ядерной сделке, заключенной бывшим президентом США Бараком Обамой, способствовали кадровым перестановкам в государственном департаменте.

«Я согласен с Рэндом Полом в том, что тот, кто предпочитает войну с Ираном вместо дипломатии, не должен возглавлять государственный департамент. Оппозиция Трампа по отношению к Ирану — это слабая сторона его политики. Во время предвыборной кампании он скептически отнесся к действиям неоконсерваторов, включая войну в Ираке. Очень печально осознавать, что он начал двигаться в этом же направлении», — заявил первый редактор издания The American Conservative Скотт Макконнелл.

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Затем Пол сконцентрировал свое внимание на деятельности Хаспел, зачитав отчет о ее деятельности в Южной Азии. Отчет был предоставлен одним из бывших коллег Хаспел, который описал, как она наблюдала за процессом пыток:

«Джина Хаспел сказала: «Хорошая работа. Мне нравится, как ты пускаешь слюни… Все выглядит так натурально. Я почти купилась. Вы не думали, что взрослый человек способен на такое?»

«Когда вы это читаете, возникает ощущение ликования при виде того, как пытают человека. Просто удивительно, что кому-то вообще может прийти в голову поставить эту женщину во главе ЦРУ», — заявил Пол.

Сенатор Пол был единственным республиканцем, который выступил против назначения Помпео на должность директора ЦРУ, кандидатуру которого поддержали многие демократы.

«Помпео был ярым идеологом, выступающим за свержение режима в Иране… Во всяком случае, он будет поощрять худшие инстинкты Трампа. Его переход в госдепартамент скорее связан с его личной совместимостью с президентом, чем с опытом отстаивания интересов США», — заявил эксперт из Института Катона Джон Глейзер.

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После пресс-конференции Пола Белый дом поспешил опубликовать список заявлений конгрессменов и членов правительства, которые поддержали кандидатуру Помпео на пост главы государственного департамента. Ранее в тот же день Белый дом направил корреспондентам электронное письмо, повествовавшее о «выдающейся карьере Майка Помпео на посту директора ЦРУ».

Майк Помпео

Ученый и историк из Бостонского университета Эндрю Дж. Басевич, который обычно придерживается скептической точки зрения относительно внешней политики США, также сомневается в том, что назначение Помпео на пост госсекретаря окажет позитивное влияние на внешнюю политику США.

Басевич также уверен, между Трампом и его верховным дипломатом неминуемо произойдет конфликт. По некоторым данным, Тиллерсона уволили из-за разногласий с президентом Соединенных Штатов в отношении подхода к переговорам по Северной Корее.

По мнению Басевича, Помпео может предпринять более радикальные меры: «Он заявил о необходимости смены режима в Северной Корее. Его босс жаждет схватки с Ким Чен Ыном».