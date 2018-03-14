Бывший директор ЦРУ Майк Помпео готовится приступить к самой трудной и сложной работе в его жизни. Однако, возможно, Помпео именно тот человек, в котором сейчас так нуждается государственный департамент, пишет Энди Кейсер в статье для американского издания The Hill.

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Помпео прошел уникальный путь от кавалериста, патрулировавшего железный занавес до падения Берлинской стены, до директора ЦРУ и номинанта на должность главы внешнеполитического ведомства. В настоящий момент его карьера перешла в сложную и наиболее публичную фазу. Можно выделить четыре причины, которые могут способствовать успеху Помпео на посту госсекретаря.

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Во-первых, президент США Дональд Трамп полностью доверяет Помпео. Для каждого успешного руководителя внешнеполитического ведомства очень важно иметь расположение президента. Как известно, в своих публичных и частных заявлениях Трамп никогда не критиковал работу Помпео, что нельзя сказать в отношении предыдущего руководителя внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона.

Mark Taylor Майк Помпео

Руководители иностранных государств четко улавливают отношение президента к госсекретарю, поэтому, если они считают, что продуктивные переговоры можно проводить, например, только с министром обороны или зятем президента США, то они так и поступят. Это приводит к тому, что региональные эксперты государственного департамента подвергаются маргинализации, их талант и опыт отходят на второй план.

Во-вторых, будучи успешным офицером армии, бизнесменом, конгрессменом и директором ЦРУ Помпео всегда придерживался одного и того же правила: позволить подчиненным проявить инициативу, а затем потребовать от них отчет о достигнутых успехах.

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Ранее Помпео поменял организацию работы в ЦРУ на 180 градусов. Он ясно дал понять, что к нему должны поступать только те сведения, которые представляют наибольшую важность для управления и администрации президента, всем остальным должны заниматься подчиненные. Такой подход мог бы оказаться очень эффективным для государственного департамента, сотрудники которого разбросаны по разным странам мира, работают в разных часовых поясах, имеют разные навыки и уровень подготовки.

В-третьих, Помпео искренне верит в возможности дипломатии. Опыт, полученный в вооруженных силах и Конгрессе, свидетельствует о том, что Помпео полностью осознает, в чем заключается ценность дипломатии для продвижения интересов США в сфере национальной безопасности.

Можно предположить, что Помпео переориентирует работу государственного департамента таким образом, чтобы она ориентировалась на приоритеты, установленные администрацией Трампа, предоставив департаменту доступ к ресурсам, необходимым для эффективного продвижения американских интересов. Такой шаг должен вернуть государственному департаменту его законное место в процессе разработки политики в сфере национальной безопасности.

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Gage Skidmore Дональд Трамп

В-четверых, политика Помпео будет созвучна политике администрации президента. Позиция Помео по широкому кругу внешнеполитических вопросов, включая северокорейский кризис, ядерное соглашение с Ираном, внешнеполитическую деятельность Китая и России, а также экономических вопросов, связанных с обеспечением свободной торговли и борьбой с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, полностью соответствует взглядам главнокомандующего. Помпео вряд ли будет не согласен с политическими инициативами или агрессивным подходом администрации Трампа.

Конечно, любой глава внешнеполитического ведомства может столкнуться с миллионом сложностей даже при обычной администрации. Единственное, что можно сказать с полной определенностью — это то, что 70-й государственный секретарь Соединенных Штатов будет умным и проверенным человеком, поставленным на влиятельную должность для эффективной защиты страны, которой он с честью служил на протяжении долгих лет.