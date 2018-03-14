В Средиземном море разгорается борьба за древний порт Туниса в городе Бизерта, имеющий стратегическое значение. Участниками новой большой битвы стали Франция, ранее владевшая колониями в Северной Африке, США и Китай, пишет Питер К. Семлер в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизерта

Все три державы борются за право получить контроль над глубоководным портом, который является связующим звеном в подводной оптоволоконной сети, соединяющей США и ЕС с Азией и Ближним Востоком.

Во время государственного визита президента Туниса Беджи Каид Эс-Себси в мае 2015 года бывший президент США Барак Обама подчеркнул стратегическое значение страны для США, заявив, что Тунис является самым стратегически важным союзником Вашингтона, не входящим в НАТО.

Укрепление политических и экономических связей между США и Тунисом продолжалось до тех пор, пока бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не закрыла посольство США в Тунисе и не ввела полный запрет на поездки граждан США в данную страну. Это была спонтанная реакция на убийство в Бенгази (Ливия) американского посла США Кристофера Дж. Стивенса 11 сентября 2012 года.

В тот момент Тунис переживал экономический бум. Все изменилось за одну ночь, гостиницы страны покинули все руководители и генеральные директоры крупных американских компаний и транснациональных корпораций. Клинтон фактически вывела из страны все западные компании и предоставила дополнительные возможности для укрепления китайских компаний.

В настоящее время порт Бизерта оказался в центре продолжающегося соперничества между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп подтвердил необходимость противодействия агрессивной китайской инициативе «Один пояс и один путь». Китай уже расширил свое присутствие до стратегически значимых районов, таких как Джибути и Пирейский порт в Греции.

Siwar h Бизерта

Член парламента Туниса Али Белахуа заявил, что менеджеры, представляющие китайские компании, сообщили ему о готовности данных компаний направить инвестиции на развитие порта Бизерта.

О том, что китайские компании проявляют интерес к глубоководному порту также сообщил кандидат на пост мэра города Бизерта Камаль Бен Амара. Он сказал, что китайские компании уже сделали официальное предложение, в рамках которого предусмотрена программа развития и модернизации порта. Администрации Трампа следовало бы уже обеспокоиться относительно ситуации вокруг порта Бизерта. США рискуют столкнуться с ситуацией, которая сложилась в Джибути и Греции.

Пока США и Китай конкурируют за установления собственного контроля над стратегическим портом, Франция делает все возможное, чтобы программы по развитию порта Бизерта не были реализованы, поскольку данное развитие может представлять угрозу для основного средиземноморского порта Франции — Марселя.

«Французы похожи на обиженного человека, который не хочет, чтобы его бывшая жена встречалась с кем-то еще», — заявил представитель суверенного фонда национального благосостояния Сингапура, который управляет итальянским портом Вольтри.

У американской строительной компании Bechtel Corporation есть все шансы получить контракт на развитие стратегического порта в Тунисе при финансовой поддержке корпорации частных зарубежных инвестиций США (OPIC). На недавнем форуме, проходившим в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), 34-летний президент Bechtel Corporation Брендан Бектел заявил, что крупнейшая американская строительная компания США была вытеснена китайскими компаниями, которые спонсирует правительство КНР, из десятки крупнейших мировых строительных компаний.

Стоит отметить, что порт Бизерта находится в центре телекоммуникационной сети подводных кабелей, соединяющих ЕС и Азию. Данная сеть обслуживает почти все европейские страны, Ближний Восток и Азию. Одним из операторов подводных кабелей является Sparkle — дочерняя компания итальянской компании TIM (aka Telecom Italia), которая была фактически захвачена французским медиаконгломератом Vivendi.

Citizen59 Бизерта

Администрация Трампа уже выразила свою озабоченность итальянскому правительству, попросив предоставить гарантии того, что Италия, а не Франция, будет контролировать поток данных через подводную сеть телекоммуникаций. Ситуация осложняется тем, что Китай может попытаться подключиться к подводной телекоммуникационной сети, если продолжит наращивать свое присутствие в городе Бизерта.