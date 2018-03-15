Передача LXXII, где в гостях совсем юная очаровательная москвичка Влада Добровольская. При этом она не только работает в антикафе официанткой (или даже реквизитором на театральных проектах), а и правда выпускает блюзовый альбом группы «Фонарь» (лидер группы — Сергей Смирнов). Разговор о мечтах, музыке, наивности. Блюзовое настроение и немножко нервно…

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда