«Бездушные профессионалы,

Westpress Kaliningrad archive Alexandr Podgorchuk Александр Ярошук

бессердечные сластолюбцы —

и эти ничтожества полагают,

что они достигли ни для кого

ранее не доступной ступени

человеческого развития».

Макс Вебер,

социолог

«Протестантская этика и дух капитализма»,

1905 год.

Калининград — на пороге масштабных политических перемен. Сразу несколько источников в региональной власти подтвердили корреспонденту ИА REGNUM, что после президентских выборов Александр Ярошук, руководивший Калининградом более 10 лет, подаст в отставку. Называется даже конкретная дата — 21 марта.

Кресло градоначальника прочат депутату Госдумы Алексею Силанову — карьерному чиновнику, не связанному с бизнес-элитой российского эксклава. И в этом, наверно, главное отличие будущего мэра от уходящего, который плоть от плоти регионального истеблишмента. Александр Ярошук, по всей видимости, поборется за освободившийся госдумовский мандат. Автор этих строк попытался оценить «эпоху Ярошука».

Во-первых, следует констатировать, что Ярошук — один из немногих мэров-долгожителей столиц российских регионов. Фору даст, пожалуй, лишь мэр Казани Ильсур Метшин, руководящий столицей Татарии с 2005 года. Как калининградскому градоначальнику удалось более десяти лет возглавлять облцентр стратегического для России региона — самый главный секрет.

Во-вторых, «эпоха Ярошука» — это один из последних в стране примеров руководства городским хозяйством «как в бизнесе», когда удалось внедрить в городской администрации электронный документооборот, а также создать для горожан МФЦ. Однако, как в своё время сошли на нет во власти красный директорат, профессора экономики, крепкие хозяйственники, бывшие военные, так сейчас ушла эпоха бизнесменов (пришло время младотехнократов).

Александр Ярошук — типичное дитя советско-российского перепутья конца XX века: перестройки и грянувшей следом рыночной экономики. Начало его жизненного пути — Балтрайон (этакая калининградская Хитровка), мать — нянечка, отец — шофёр. После школы, которую Саша закончил «крепким троечником», поступил в военное училище, причём вопреки всему. Условно говоря, набор был тысяча человек, а он оказался 1001-м. Но начальник «фрунзы» лично принял вчерашнего школьника в курсанты, чтобы из полного, извините, раздолбая сделать человека. И сделал. Ярошук получил шикарное распределение на Северный флот с двойным окладом и перспективами по флотской карьерной лестнице. Но однажды корабль зашёл в док на ремонт, где на судне поставили крест, а экипаж расформировали. Так началась школа выживания для нашей страны и граждан.

Westpress Kaliningrad archive Alexandr Podgorchuk Александр Ярошук

Морской офицер пошёл «в бизнес». Первое маломальское дело — продажа за кордон коровьих шкур, из которых на Западе делали куртки и продавали нам же. Впрочем, бизнесом это было назвать сложно. Скорее, египетская работа. Парни просматривали на свет каждую просоленную, а оттого пудовую, шкуру, чтобы исключить брак. Иначе не получишь в Польше один доллар за одну шкуру.

В городской политике фигура Ярошука возникла в 1998 году. Он стал членом общественного совета при избранном мэре Калининграда Юрии Савенко. Это был достаточно узкий круг местных промышленников и предпринимателей, к которым прислушивался мэр, приняв новые, капиталистические правила игры. С этим советом ничего путного не вышло, хотя очевидцы вспоминают, что лишь 33-летний Ярошук готовился к заседаниям, представлял проекты, пытался их обсуждать и защищать. В его активе был уже строительный магазин на улице Генерала Озерова с немецким названием и польскими обоями, куда калининградцы поначалу ходили как на экскурсию.

Одновременно молодой предприниматель подарил калининградцам городскую новогоднюю ёлку — неслыханный подарок по тем тощим годам (ёлку Ярошука в центре Калининграда сменил «ревнивый» губернатор Николай Цуканов, словно в анекдоте, «мерясь» — у него символ Нового года был чуть длиннее, чем у Ярошука).

В начале нулевых Ярошук принял решение идти в горсовет, который представлял на тот момент конгломерат врачей и учителей. Говорят, что в политику он шел с романтическими реформаторскими намерениями, планируя построить работу в мэрии, как в своём «Бауцентре» — по-деловому и для удобства пользователя.

Kremlin.ru Николай Цуканов

Избранным мэром наш герой стал во время кризиса власти: тогдашний губернатор Георгий Боос вошёл в клинч с мэром Калининграда Юрием Савенко (типичный конфликт современной России, в подобный в конечном итоге сегодня угодил и сам Ярошук). По всей видимости, Боосу было всё равно, кто станет мэром облцентра, лишь бы не Савенко. Говорят, губернатор так и сказал: кто победит, тот и будет.

Стоит отметить, что это были, пожалуй, последние действительно конкурентные выборы в самом западном российском регионе. Соперниками Ярошука были депутат Госдумы Владимир Никитин, который тогда побеждал на выборах в российский парламент «на раз» и без денег, и депутат горсовета Евгений Ган, на которого ставила определённая часть калининградского бизнеса. Но победил другой кандидат от бизнеса, причем в первом туре.

Недоброжелатели ставят в вину Ярошуку несколько позиций.

Первая. При Ярошуке зацвела буйным цветом точечная застройка. К сожалению, это факт. Только надо учитывать, что к приходу Ярошука все основные земельные наделы в Калининграде были уже розданы. Этим занимался предшественник — Савенко — с подачи строительного лобби, пришедшего в середине 2000-х годов горсовет.

Вторая. Дети Ярошука живут за границей, во французском Канне. Эта история давняя, связанная с личной трагедией мэра. Сам градоначальник объяснял необходимость переезда детей за рубеж трудоёмкой реабилитацией дочери, которая попала в аварию и чудом осталась жива.

Третья. Показная набожность. Действительно, пожертвования на строительство храмов, иконы в кабинете и призывы «молиться, чтобы не было снега» оставляют двоякое впечатление у горожан. Впрочем, верить в Бога — личное дело каждого, даже мэра. Близкие же Александра Ярошука говорят, что никакой религиозности, рассчитанной на внешний эффект, нет и в помине. Для него это, скорее, некоторый вектор человечности, потому что спустя уже год после того, как на Ярошука свалилась власть, он признавался родным, что «перестаёт быть человеком», начинает терять друзей и близких. Ещё один «вектор человечности» — меценатство, про которое Ярошук категорически не любит говорить и запрещает другим. В печати иногда проскальзывала информация, что мэр из своих средств подарил дорогостоящую медицинскую аппаратуру Калининградской областной детской больнице, а военным в конце 90-х годов приобрел ангары для ржавевшей под открытым небом военной техники.

Четвертая. «Талант» отчебучить. Федеральные СМИ давно записали Ярошука в список чиновников-«приколистов». Чего стоят, к примеру, слова о том, что на его глазах утонула утка, не выдержав «фантастически зловредный запах» в реке. Или легендарное уже: «Снега на Новый год не будет — видимо, перемолились». Учитывая, что в начале своей карьеры он вообще говорить не умел, подобная «разговорчивость» лишь добавляет колорита фигуре потенциального депутата Госдумы.

Оценивая работу команды, нужно отметить два стратегических достижения.

Первое. При Ярошуке Калининград вылез из коммунальной выгребной ямы. Причем буквальной.

Сейчас уже мало кто из горожан помнит о массовых проблемах с питьевой водой и отоплением. А ведь еще десять лет назад калининградцы, что называется, ходили под себя из-за гнилых канализационных коммуникаций, а вода в кранах не доходила до второго этажа. Дело в том, что в союзном коммунальном хозяйстве по умолчанию считалось, что закопанные в Калининграде трубы — хорошие, потому что немецкие, и никто не вкладывал в коммуникации при советской власти ни рубля. Когда же страна Советов приказала долго жить, пришёл конец и трубам. Короче, заменой подземных коммуникаций, а не красотой фасадов занималась команда Ярошука.

Второе. При Александре Ярошуке калининградский чиновник стал культурным. Это касается внутреннего электронного контроля в режиме реального времени за каждым входящим документом в мэрию по срокам исполнения. Это касается и публичной защиты бюджетных проектов. И выходцы из мэрии Калининграда выгодно отличаются корпоративной культурой. Яркий тому пример — тот же Алексей Силанов, который начал карьеру именно в горадминистрации, возглавляя комитет по образованию.

Из «мелочей» можно вспомнить кризис транспортной системы, когда мэр Савенко уничтожил муниципальный транспорт, отдав пассажирские перевозки на откуп частникам (как же, волшебная рука рынка расставит всё на свои места). Однако частные автобусники усугубили ситуацию, ввозя и эксплуатируя автохлам, брошенный в Евросоюзе. Битву с ними Ярошук выиграл, вернув городу муниципальный транспорт, тем самым радикально улучшив качество городских перевозок. Что же касается общей темы муниципальных предприятий, то их перестройку определённые круги понимали исключительно как подготовку к приватизации. Однако «Гортранс», «Теплосети», «Водоканал» сегодня остаются в обойме муниципальных хозяйств. И посмотрим, что будет с ними сейчас.

Подводя итог, Ярошука можно охарактеризовать как кризисного менеджера, чей опыт помог пережить Калининграду экономический кризис 2008 года, санкционную эпопею 2014 года, а также справиться с подготовкой города к ЧМ-2018 (чего стоит только строительство нового эстакадного моста к стадиону, которое фактически упало на плечи города).

Как теперь сложится политическая карьера Александра Ярошука — вопрос открытый. Госдумовский мандат может стать последним этапом, как это произошло с депутатами от Калининградской области Юрием Савенко или Андреем Колесником. А может стать и стартом к возвращению в регион с новыми амбициями.

Например, к 2022 году.