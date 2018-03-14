В среду, 14 марта, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов запретил национальным сборным по всем видам спорта участвовать в любых спортивных мероприятиях на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України Игорь Жданов

Интересно, что если участие национальных сборных в соревнованиях в России «запрещается», то в отношении всех остальных спортсменов (то есть рангом пониже) министр ограничился «рекомендацией». Также украинским спортсменам запретили проводить учебно-тренировочные сборы «на территории страны-агрессора».

Мотивационная часть министерского приказа сводится к двум фразам. Он подготовлен «в соответствии с законом об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». И он должен защитить украинских спортсменов «от случаев их безосновательного задержания на территории РФ».

В упомянутом законе о спортсменах, разумеется, не сказано ни слова; действия министра — произвольная трактовка. Второе соображение еще более нелепо: не было никаких случаев «безосновательного задержания» украинских спортсменов в России, но поди докажи, что таких случаев не будет и впредь.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Действия министра Жданова грубо нарушают правила мирового спортивного сообщества. За самопроизвольный «бойкот» тех или иных мероприятий спортсмены и федерации могут подвергнуться серьезным санкциям. К примеру, если бы сборная Украины сумела отобраться на чемпионат мира по футболу, но по воле министра не приехала на него, то ее могли бы отстранить от участия и в следующем турнире.

Конечно, уже нельзя исключать, что международные спортивные организации под давлением западных политиков сделают для российских турниров «исключение». И их бойкот не будет иметь подобных последствий. Но по состоянию на сию секунду майдан играет на опережение и ставит своих спортсменов под удар.

Запрет на поездки в Россию является чистой воды политикой. Надо чем-то продолжать сюжетную линию о «войне с Россией». Газовая часть истории закончилась. Следующая станция — спортсмены. Кроме того, спортивные бойкоты логичны в свете последних достижений дипломатической мысли Великобритании. Но если там, в метрополии, пока лишь играют мускулами, то украинцы могут бросить в бой и «живое мясо», то есть реальных спортсменов.

Есть и другая причина. Чем меньше украинские спортсмены будут взаимодействовать с русскими, тем проще им будет вешать лапшу на уши про «борьбу с агрессором». И тем меньше будет вопиющих случаев, подобных недавнему «инциденту», когда российский и украинский спортсмены, вы только подумайте, обнялись в прямом эфире на призовом подиуме! И кто же это сделал? — единственный украинский золотой олимпийский медалист Александр Абраменко!

Think London Борис Джонсон

Несколько дней назад, когда глава МИД Великобритании Борис Джонсон по известному поводу предложил бойкотировать чемпионат мира в России, он тут же подвергся критике со стороны спортсменов. Они заявили, что политики могут бойкотировать ЧМ сколько их душе угодно, но в дела спортивных команд при этом лезть не надо. К примеру, знаменитый в прошлом футболист Гари Невилл назвал министра «бессмысленным дураком». Все знают цену заявлениям английских политиков, и спортсмены в любом случае не должны быть их заложниками. Отказ от участия в чемпионате в данном случае привел бы лишь к тому, что сборная Англии не соревновалась бы с сильнейшими и не участвовала бы в крупнейшем спортивном празднике.

Но вряд ли украинские спортсмены рискнут ответить так, как ответили их британские коллеги. Тут не Англия, тут сразу запишут в сепаратисты и предатели, со всеми вытекающими последствиями. Тут лучше промолчать. И они, скорее всего, промолчат. Хотя у этой истории есть и довольно неожиданное «второе дно».

Тема бойкота Украиной спортивных соревнований на территории России началась с биатлонного турнира в Тюмени. Во вторник, 13 марта, министр Жданов опубликовал очень занятный текст на своей странице в Facebook, где, в частности, написано следующее:

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но во всех правилах есть исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил».

Другими словами, во вторник министр заявил, что законы надо соблюдать, но не всегда, и что сборная Украины не едет в Россию на турнир по биатлону потому, что российские спортсмены якобы употребляют допинг. В среду допинг в качестве причины уже не упоминался, а вместо него появились Донецкая и Луганская области и «безосновательные задержания спортсменов».

Ahonc Валентина Семеренко

А что же мы знаем об украинском биатлоне? Все необходимые подробности во время корейской Олимпиады изложила участница украинской сборной Валентина Семеренко. Несколько сбивчивый, но в целом понятный текст выглядел так:

«Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж***. Не верьте ни одному слову [тренеров], это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира, ни Меркушина (другие участницы сборной — прим. ИА REGNUM ) не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Даже (старшему тренеру — прим. ИА REGNUM ) Урошу написала, проведите собрание, объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили. Теперь я просто не буду молчать, обидно больно, как разбивают твою мечту, твою работу. Когда было такое, при Хвостенко, при Петровой (предыдущих тренерах сборной — прим. ИА REGNUM ) такого не было, чтобы так вслепую по спортивному принципу кидали».

В общем, спорта в биатлонной сборной, по версии Семеренко, немного. Куда больше не вполне законного решения финансовых вопросов. Добавим к этому катастрофическую ситуацию, которая сложилась на Украине как с массовым, так и с профессиональным спортом, а также с инфраструктурой и с детскими тренерами. На той же корейской олимпиаде украинский саночник Андрей Мандзий рассказал, что национальная федерация санок ему не дала, и он собирал их собственными руками в своем гараже (!). Во время одного из заездов он выпал из этих санок на скорости более 100 км/час, но сумел поймать сани и снова усесться в них. Весьма характерный случай.

Под чутким руководством майдана украинский спорт уверенно умирает, хотя его руководители успевают заработать на этом процессе. Так что бойкот соревнований в России вполне уместен. Пусть спортсмены послужат персонажами новой серии в сериале «война с Россией». Всё равно спорту при майданной власти на Украине не жить.