Отставка Рекса Тиллерсона с поста главы дипломатического ведомства США свидетельствует о высокой вероятности выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. Такой шаг повышает риск военного противостояния США с Тегераном, а также может поставить крест на любых перспективах заключения соглашения США с КНДР, пишут Дэн Де Люс и Кейт Джонсон в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Авторы отмечают, что будущее сделки и так находится под большим вопросом после выдвинутого Тегерану президентом США Дональдом Трампом ультиматума, согласно которому он разорвет сделку, если союзники США или конгресс не смогут исправить «катастрофические недостатки» соглашения. Однако назначение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, крайне воинственно настроенного по отношению к исламской республике, на пост главы дипломатии США является четким сигналом намерения Вашингтона ужесточить свою позицию.

«Я думаю, это означает проблемы для ядерной сделки», — говоря об отставке Тиллерсона, указал Колин Кал, прежде занимавший пост помощника бывшего вице-президента США Джо Байдена по национальной безопасности.

Несмотря на то, что позиция Тиллерсона по большому числу вопросов оставалась без внимания в Белом доме, он был тем голосом, который, как указывает Кал, «в какой-то степени» способствовал отсрочке разрыва Трампом сделки с Ираном. Авторы отмечают, что Тиллерсоном кадровые изменения могут не ограничиться. Так, вслед за ним может уйти и его помощник Брайан Хук, который, будучи влиятельной фигурой в прошлой команде дипломатического ведомства, с высокой долей вероятности не продержится в государственном департаменте долго при Помпео.

«Назначение Майка Помпео на пост главы государственного департамента должно развеять любые сомнения относительно намерений президента», — отметил исполнительный директор фонда защиты демократии Марк Дабоуиц. — Всего два месяца, и президент Трамп снова введет наиболее жёсткие экономические санкции против Ирана, если не будет реального, а не выдуманного исправления недостатков ядерной сделки».

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В свою очередь, выход Вашингтона из соглашения может поставить крест на перспективах заключения каких-либо договоренностей Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, переговоры с которым могут состояться в мае. Свои опасения по этому поводу высказывают члены Демократической партии в конгрессе США. Они ссылаются на то, что такой шаг Вашингтона поставит под сомнение надежность договоренностей с Белым домом.

«Руководство Северной Кореи задумается, можно ли верить данным США на переговорах обещаниям», — отметил бывший высокопоставленный дипломат США.

Избежать разрыва соглашения призывают также военные и сотрудники спецслужб США, по словам которых соглашение с Ираном является полезным — пусть и несовершенным способом — ограничить амбиции Тегерана. Так, глава Объединенного центрального командования ВС США генерал армии Джозеф Вотел, возглавляющий вооруженные силы США на Ближнем Востоке, предостерег законодателей США от подобного шага, указав на последствия разрыва сделки.

«Совместный всеобъемлющий план действий предотвращает одну из основных угроз для нас со стороны Ирана, поэтому, в случае его разрыва, нам придется искать иной путь решения проблемы их программы создания ядерного оружия», — подчеркнул он.

Таким образом, в случае разрыва соглашения у Ирана не будет оснований воздерживаться от работ в области создания ядерного оружия. В связи с этим Тегеран может выслать инспекторов МАГАТЭ и возобновить свои работы в ядерной области — возможно, в считаные месяцы.

При таком развитии событий США и Израиль могут посчитать необходимым применить против исламской республики военную силу, чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерной бомбой или по меньшей мере замедлить создание оснащенной ядерной боеголовкой ракеты.